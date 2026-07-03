El Departamento de Policía de Nueva York ordena cierres y controles cerca del Madison Square Garden por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden obligó a aplicar cierres de calles y restricciones de acceso en Nueva York

La boda de Taylor Swift y Travis Kelce en el Madison Square Garden ha generado una oleada de expectativas y preparativos, convirtiéndose en uno de los eventos más comentados del año en Nueva York. La magnitud de la celebración ha obligado a las autoridades a tomar medidas excepcionales en materia de seguridad y movilidad, alterando la rutina de una de las zonas más transitadas de la ciudad. Para quienes planean transitar por los alrededores del icónico estadio, conocer el nuevo esquema de cierres y restricciones se vuelve indispensable.

El Departamento de Policía de la Ciudad de Nueva York ha anunciado un detallado operativo de cierres de calles y control de acceso vehicular y peatonal en las inmediaciones del Madison Square Garden a raíz de la boda. Desde las 23:15 del jueves, quedó prohibido estacionar en la calle West 33rd entre la Sexta y la Séptima Avenida, con la advertencia expresa de que cualquier vehículo que permanezca en la zona será remolcado. A partir de la 1 de la tarde del viernes, el cierre afecta especialmente a la Séptima Avenida entre las calles 30 y 34, así como a la Calle 33 Oeste y a las calles 32 y 31 Oeste, todas entre la Sexta y la Séptima Avenida. Además, parte de la Calle 31 Oeste, entre la Séptima y la Octava Avenida, también permanecerá cerrada para el tráfico vehicular.

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Estas restricciones no se limitan solo a los automóviles. El paso de peatones queda vetado en el lado oeste de la Séptima Avenida entre las calles 31 y 34, así como en la Calle 33 Oeste entre la Séptima y la Octava Avenida. Otras zonas, como el lado este de la Octava Avenida y varios tramos de las calles 31, 32 y 33 Oeste, tendrán un acceso controlado, lo que significa que solo ciertas personas podrán ingresar a esas áreas a partir del mismo horario. Estas medidas buscan garantizar la seguridad y el flujo ordenado de los asistentes y equipos involucrados en la celebración.

El Departamento de Policía de Nueva York prohibió estacionar en West 33rd entre la Sexta y la Séptima Avenida y advirtió que los vehículos serán remolcados (AP Photo/Richard Drew)

El despliegue de seguridad y logística en torno al evento ha comenzado días antes de la ceremonia. Equipos de operarios y personal de seguridad han instalado barricadas en los alrededores del Madison Square Garden, anticipando la llegada de los invitados y la organización de la boda. Camiones cargados de equipos y alimentos han sido vistos entrando al recinto, lo que da cuenta de la magnitud y la complejidad del evento. La policía local ha trabajado coordinadamente con los organizadores para asegurar que todo transcurra sin incidentes, supervisando tanto la llegada de materiales como la instalación de dispositivos de seguridad.

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La organización de la boda contempla una cena de ensayo el jueves por la noche, seguida de la ceremonia y la recepción el viernes. El operativo incluye la presencia constante de agentes de policía y personal de seguridad privada en los accesos, además de un sistema de control para el ingreso de invitados. Todo esto forma parte de un dispositivo diseñado para proteger la privacidad de los protagonistas y evitar inconvenientes en una de las zonas más concurridas de Manhattan.

El cierre de calles y el acceso restringido tendrán un impacto directo en conductores, peatones y usuarios de transporte público. Quienes circulan habitualmente por la zona deberán modificar su itinerario, ya que varios de los principales accesos viales estarán bloqueados. Para los usuarios de trenes y metro, las autoridades han dispuesto alternativas: quienes necesiten tomar el metro, Amtrak, Long Island Rail Road o New Jersey Transit desde la estación Penn Station o la estación de trenes Moynihan deberán utilizar las entradas ubicadas en el lado oeste de la Octava Avenida, en las calles 31 y 33. El objetivo es evitar aglomeraciones en los accesos principales y garantizar el desplazamiento seguro de los pasajeros, aunque se anticipa que habrá demoras y congestiones en los alrededores.

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El operativo por la boda de Taylor Swift y Travis Kelce también restringe el paso de peatones y establece accesos controlados en sectores de Manhattan

El operativo afecta tanto a neoyorquinos como a visitantes y fanáticos de Taylor Swift, quienes en muchos casos viajan largas distancias para intentar ver de cerca a la artista. El Departamento de Policía ha advertido sobre posibles retrasos y ha recomendado a los ciudadanos planificar sus desplazamientos con antelación.

Mientras tanto, los fans de Taylor Swift, apodados “Swifties”, han convertido los preparativos en un verdadero espectáculo paralelo. Muchos se han dedicado a observar las cajas y materiales que ingresan al Madison Square Garden, intentando descifrar pistas sobre la temática de la boda y la decoración elegida. Las especulaciones han ido desde la posibilidad de una fiesta en el jardín hasta la construcción de un castillo en el interior del recinto. La productora de eventos internacionales Michelle Rago ha sugerido que el evento podría evocar la atmósfera de Central Park, creando un entorno natural y sorprendente en pleno corazón de la ciudad.

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Algunos fans, como Lexi Washko, han destacado el carácter “inocente, encantador e íntimo” que suele rodear las celebraciones de Swift, aunque esperan el toque brillante y distintivo de la cantante. Otros, como Sarah Thapor y Seth Anderson, consideran que el Madison Square Garden es un escenario idóneo para una pareja como Swift y Kelce, dados su carisma y su talento. Sin embargo, no todos los seguidores están convencidos de la veracidad del evento: algunos creen que la boda podría haber tenido lugar en un sitio más pequeño y privado, y que lo de Nueva York sería tan solo una fiesta para celebrar con un público más amplio.

La noticia no solo ha generado entusiasmo entre los admiradores, sino también opiniones divididas entre los propios neoyorquinos. Para algunos residentes, el cierre de calles y el despliegue de seguridad representan un inconveniente más en una ciudad acostumbrada a grandes eventos. La usuaria Afia Kesseh expresó su hartazgo ante los bloqueos y las molestias generadas, reflejando el sentir de quienes ven alterada su rutina diaria por una celebración ajena. Así, la boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo es un fenómeno mediático y social, sino también un suceso que transforma el pulso cotidiano de Nueva York.

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