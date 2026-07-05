Se desató un incendio en el puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio en Nueva York

Las llamas sorprendieron a asistentes y equipos de emergencia durante una de las celebraciones más esperadas del año en Nueva York (REUTERS/Angelina Katsanis)

Un incendio sobre el Puente de Brooklyn durante el espectáculo de fuegos artificiales por el 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos sorprendió a Nueva York y obligó a un operativo de emergencia para extinguir las llamas y proteger la estructura.

El incidente ocurrió el sábado por la noche, poco después de las 21:00, mientras miles de personas observaban el show pirotécnico organizado para la celebración nacional. La alarma se activó a las 21:32, y en minutos, el Departamento de Bomberos de la ciudad movilizó dos autobombas para atender la situación.

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Tal y como informó AP News, la respuesta fue inmediata y permitió controlar el fuego poco después de las 22:00. El puente permaneció cerrado al tránsito vehicular y peatonal, con vehículos de emergencia bloqueando el acceso en ambos extremos.

La Policía de Nueva York confirmó que no hubo heridos y que la emergencia quedó bajo control antes de las 22:30, cuando comenzaron a despejarse los alrededores. Este despliegue buscó evitar daños y preservar la seguridad de los asistentes.

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La ciudad organizó un espectáculo pirotécnico de gran magnitud para conmemorar la histórica fecha nacional (REUTERS/Angelina Katsanis)

El impacto entre el público y los relatos de la noche

Los testimonios recogidos por The New York Times reflejan la sorpresa y el desconcierto inicial de quienes presenciaron el incidente. Nearing Khoula, turista francesa de 24 años, afirmó: “Al principio pensé que se suponía que debía pasar, pero después me asusté de que explotara. Pensé que el puente era de madera, así que tuve miedo”.

Su relato ilustra la confusión entre los espectadores, muchos de los cuales observaron humo negro y llamas mientras la pirotecnia continuaba.

Mohamed Shaban, de 31 años, añadió que “empezó como un fuego pequeño y se hizo más grande. Había demasiado humo negro”. Pese a la magnitud del evento, la mayoría de los presentes mantuvo la calma.

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Cientos de personas capturaron imágenes y videos del incidente, mientras intentaban comprender lo que ocurría sobre el emblemático puente (REUTERS/Angelina Katsanis)

Sharanika Akter, residente de Queens, aseguró a The New York Times que la multitud se mantuvo tranquila y que, desde su perspectiva, el fuego parecía menor. “Sinceramente, todos estábamos bastante tranquilos. Desde mi vista desde el suelo, pensé que era bastante pequeño”, explicó.

Varias imágenes captadas por la prensa y testigos mostraron llamas en al menos cuatro puntos de la pasarela, cerca de las plataformas donde se lanzaban los fuegos artificiales. Un reportero de New York Post observó cómo los focos se consumieron en cuestión de un minuto, aunque la intensidad inicial generó preocupación.

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Love Majewski, vecina de Manhattan, se sorprendió al ver “llamas que aparecieron de la nada” cerca de la parte inferior del puente. Según contó a The New York Times, la situación se percibía fuera de control y no como parte del espectáculo. Majewski subrayó que los neoyorquinos más experimentados reconocieron de inmediato que algo no funcionaba como estaba previsto.

Visitantes y residentes compartieron sus impresiones sobre el susto, la confusión y el despliegue de seguridad tras la aparición de las llamas (REUTERS/Angelina Katsanis)

Origen del fuego y medidas de seguridad

Una fuente consultada por New York Post aseguró que los incendios afectaron plataformas instaladas para lanzar la pirotecnia y no a la estructura del puente, que mantiene su integridad y seguridad tras el incidente.

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La distinción resultó clave para disipar rumores y tranquilizar a la ciudadanía sobre el estado del Puente de Brooklyn, uno de los íconos de Nueva York.

El Departamento de Bomberos explicó que incidentes similares pueden presentarse en espectáculos de gran escala, motivo por el cual las autoridades restringen el acceso del público durante los lanzamientos.

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La Policía consideró “muy probable” que el origen de las llamas haya estado en la interacción accidental de la pirotecnia con las plataformas de disparo.

Las autoridades destacaron que el incidente se limitó a plataformas de lanzamiento y que la estructura del puente no sufrió daños permanentes (REUTERS/Angelina Katsanis)

El espectáculo había sido adelantado como prevención ante la amenaza de tormentas, medida que también afectó celebraciones en otras ciudades de Estados Unidos, incluyendo Washington D.C., donde una tormenta obligó a evacuar el National Mall.

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El cierre del puente alteró los planes de numerosos asistentes. Llurate Cekaj, visitante del Bronx, relató su decepción tras ser impedida de acceder a la pasarela junto a su hija. “Quería caminar, la noche está tan linda. Ahora vinimos para nada”, contó a The New York Times.

La rápida intervención de los servicios de emergencia permitió restablecer la normalidad sin que se registraran víctimas ni daños estructurales graves, concluyendo una celebración que, pese al susto, terminó sin consecuencias mayores para la ciudad.

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