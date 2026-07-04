El obsequio único para los invitados de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce: un pañuelo con mensaje especial y diseño exclusivo

La cantante imprimió un sello muy personal en los regalos para los invitados de su boda (Foto AP/Ashley Landis, archivo)

El paso de Taylor Swift por el altar junto a Travis Kelce dejó mucho más que recuerdos para quienes asistieron a la celebración. Entre los detalles más comentados, un regalo exclusivo marcó la diferencia en la boda que reunió a cerca de mil invitados en Madison Square Garden.

La mañana después del evento, la cantante Maren Morris ofreció a sus seguidores un vistazo privilegiado a través de su cuenta de Instagram. En una secuencia de imágenes, reveló el obsequio que Swift y Kelce eligieron para sus invitados: un pañuelo personalizado que no solo llevaba el logo de la pareja —dos letras T entrelazadas y enmarcadas por corazones—, sino también la fecha y el lugar del enlace, 3 de julio de 2026, Nueva York.

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Los invitados a la boda recibieron un pañuelo con una de las frases más icónicas de la canción "Blank Space" (Créditos: Instagram/Maren Morris)

El detalle que atrapó la atención de los seguidores fue la frase bordada en una esquina del pañuelo: “So it’s gonna be forever…”, el verso inicial del éxito de Swift, Blank Space, de 2014. Así, la pareja integró un guiño a la música de la artista en el recuerdo que cada invitado pudo llevarse a casa.

Un recuerdo hecho a medida para los invitados

El pañuelo, diseñado especialmente para el evento, se convirtió rápidamente en un objeto de deseo para los seguidores de la cantante, quienes destacaron la sutileza y el vínculo personal con la obra de la artista.

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Además del pañuelo, quienes asistieron a la cena de ensayo la noche previa —una reunión reservada a unas cien personas cercanas a la pareja— recibieron otro presente: una copa de champán decorada con diamantes reales, presentada en una caja de terciopelo que repetía el monograma de los novios. Junto a la copa, cada caja incluía una tarjeta de tela que reproducía el jardín de las fotos de compromiso del ahora matrimonio.

Los invitados a la cenas de ensayo también recibieron una copa de champán decorada con diamantes reales (Foto AP/Ryan Murphy)

Detalles del evento y ambiente de la boda

La boda en Madison Square Garden no solo sorprendió por la magnitud de la convocatoria, sino por el ambiente íntimo que lograron crear. Según relató el CEO de AMC, Adam Aron, el recinto fue completamente transformado, con una decoración en tonos durazno y blanco y grandes imágenes de los novios desde su niñez hasta la adolescencia.

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En palabras de Aron, los votos intercambiados por Swift y Kelce fueron “largos, entretenidos, personales, emotivos, irreverentes y entrañables”, y reflejaron la historia compartida y los compromisos que asumieron frente a ambos grupos familiares.

Invitados como Robin Roberts, Michael Strahan y George Stephanopoulos, quienes participaron en el programa Good Morning America tras el enlace, coincidieron en que la boda, a pesar del lugar y el número de presentes, mantuvo un aire cálido y cercano.

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Adam Aron, CEO de AMC, describió los votos de Taylor y Travis como “largos, entretenidos, personales, emotivos, irreverentes y entrañables” REUTERS/Mario Anzuoni

El festejo principal, bajo una temática de “Jardín Secreto”, incluyó árboles luminosos de varios pisos de altura, gastronomía de primer nivel y, por supuesto, música para todos los gustos. La velada terminó con una declaración de Aron: “real, pura, verdadera alegría”, en un mundo donde, según él, la boda demostró “que el amor lo conquista todo”.