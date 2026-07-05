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El truco de Google Maps con Gemini para salvarte de los atascos en plena operación salida de verano

La actualización incorpora inteligencia artificial para consultas en lenguaje natural sobre tráfico y rutas, con respuestas en tiempo real

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Google Maps ahora integrará Gemini.
Gemini llega a Google Maps en España y mejora la navegación para evitar atascos

La integración de Gemini en Google Maps ofrece una herramienta clave para quienes planean viajar en la operación salida de verano, permitiendo anticipar y evitar atascos con una precisión inédita. La actualización, ya disponible en España, introduce capacidades basadas en inteligencia artificial que transforman la experiencia de navegación, facilitando consultas en lenguaje natural y respuestas en tiempo real sobre el tráfico, alternativas de ruta y condiciones en carretera.

La masiva movilidad que caracteriza los primeros días del verano suele traer consigo retenciones y trayectos imprevisibles. Ahora, gracias a esta nueva función, los conductores pueden apoyarse en Gemini para planificar su viaje, reducir el estrés y llegar a destino de forma más eficiente, incluso ante imprevistos como accidentes, obras o congestiones inesperadas.

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Google Maps integra a Gemini y permite preguntar por retenciones con “Hey Google”
Google Maps integra a Gemini y permite preguntar por retenciones con “Hey Google”

Cómo funciona Gemini en Google Maps

La gran novedad reside en la posibilidad de interactuar con Google Maps mediante el icono de Gemini o el comando “Hey Google”, formulando preguntas tan directas como “¿Dónde hay atascos en la A-6?” o “¿Qué salida debo tomar para evitar una retención?”. Gemini analiza millones de datos de tráfico en tiempo real, imágenes de Street View y fotografías aéreas mediante la tecnología de Immersive Navigation, para ofrecer rutas alternativas, estimaciones de demora y sugerencias personalizadas.

Esta experiencia conversacional va más allá de la simple consulta de mapas: el usuario puede pedir indicaciones detalladas, como “¿En qué carril debo colocarme para la salida a Córdoba?” o solicitar una parada en áreas de servicio poco concurridas. Gemini utiliza la información más reciente, incluyendo la afluencia de personas y hasta la orientación del sol, para recomendar la mejor opción.

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Cuáles son las ventajas frente a la navegación tradicional

Immersive Navigation dota a Google Maps de una visión espacial avanzada, mostrando la ruta en 3D con detalles del entorno, señalización y puntos críticos, como desvíos complicados o zonas con múltiples carriles. Así, si el conductor se acerca a una bifurcación, Gemini puede guiarle con instrucciones como “Pasa la gasolinera y gira a la derecha justo después”, acompañando la indicación con imágenes reales del lugar.

Además, el sistema permite comparar rutas alternativas y entender los pros y contras de cada opción, como si merece la pena pagar un peaje para ahorrar tiempo o qué ruta es más rápida ante un accidente reciente. Gemini incorpora más de cinco millones de actualizaciones de tráfico cada segundo, lo que garantiza que la información sea precisa y útil incluso en situaciones cambiantes.

Consultas útiles para la operación salida

La navegación inmersiva aporta visualización espacial avanzada, señalización y puntos críticos en varios carriles, mientras Gemini acompaña con indicaciones más precisas para bifurcaciones complejas y desvíos donde suele haber confusión - crédito Google
La navegación inmersiva aporta visualización espacial avanzada, señalización y puntos críticos en varios carriles, mientras Gemini acompaña con indicaciones más precisas para bifurcaciones complejas y desvíos donde suele haber confusión - crédito Google

Durante los desplazamientos masivos, Gemini responde a preguntas específicas relacionadas con el estado de la vía:

  • “¿Cómo está el tráfico en la A-4 saliendo de Madrid ahora mismo?”
  • “¿Hay mucha retención llegando a Despeñaperros?”
  • “¿Dónde puedo parar a estirar las piernas en 50 kilómetros, en un sitio con parking techado?”
  • “¿Cuál es la mejor hora para salir evitando los mayores atascos?”

El asistente no solo identifica áreas colapsadas, también sugiere cafeterías o áreas de descanso con menor afluencia, y ayuda a anticipar dónde conviene parar durante el trayecto.

Gemini analiza las preferencias del usuario, los lugares guardados y las búsquedas recientes para personalizar las respuestas. Gracias a la comunidad global de colaboradores, Google Maps incorpora consejos de personas reales sobre rutas, horarios y puntos de interés, facilitando la toma de decisiones durante el viaje.

La función Ask Maps, en fase de despliegue, permite realizar consultas complejas como planificar un itinerario con varias paradas recomendadas, conocer los horarios estimados de llegada y descubrir recomendaciones exclusivas de otros usuarios.

Pese a la avanzada integración de IA, Gemini no proporciona información sobre la ubicación exacta de radares móviles, respetando la normativa vigente en España. La detección de incidentes en la carretera sigue dependiendo en parte de los reportes de la comunidad, lo que refuerza la importancia de la colaboración entre conductores.

La llegada de Gemini y la navegación inmersiva marcan la mayor actualización de Google Maps en más de una década. El objetivo es transformar la exploración y la conducción en experiencias conversacionales, intuitivas y seguras, anticipando las necesidades de los usuarios en tiempo real.

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