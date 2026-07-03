Los bebés nacidos en EE. UU. en 2026 recibirán una tarjeta del Seguro Social con el sello “Freedom 250″

La administración de Donald Trump presentó la edición conmemorativa para celebrar el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos (Administración del Seguro Social).

Los niños nacidos en Estados Unidos entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026 recibirán una tarjeta del Seguro Social con el logotipo Freedom 250, una edición conmemorativa anunciada por la administración de Donald Trump para celebrar el 250° aniversario de la independencia del país, informó la Administración del Seguro Social (SSA).

El comisionado Frank J. Bisignano vinculó la iniciativa con la conmemoración nacional en una declaración difundida por la SSA: “Freedom 250 celebra la rica historia de Estados Unidos y los momentos trascendentales que han forjado nuestra nación, incluyendo la creación del Seguro Social hace más de 90 años”.

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Luego agregó: “Bajo el liderazgo del Presidente Donald J. Trump, estamos fortaleciendo el Seguro Social, mejorando el servicio y construyendo una Administración del Seguro Social (SSA) que sirva a los estadounidenses hoy y en el futuro”.

Cómo obtener la tarjeta conmemorativa del Seguro Social

De acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), la implementación de la iniciativa se llevará a cabo mediante el programa Enumeration at Birth (EAB), que posibilita que los padres soliciten el número de Seguro Social al momento de registrar el nacimiento en hospitales, casas de maternidad o con parteras certificadas.

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La agencia detalló que las tarjetas entregadas fuera del plazo comprendido entre el 2 de julio y el 31 de diciembre de 2026, así como todas las solicitudes de reemplazo o duplicados del documento, no formarán parte de la edición conmemorativa.

El documento mantendrá un formato similar al de las tarjetas azules, de tamaño billetera, que la agencia emite desde hace décadas. Lo que se agrega es el logotipo Freedom 250 en tinta negra, indicó The Washington Post. Asimismo, la tarjeta funcionará igual que una tarjeta del Seguro Social estándar, precisó FOX Business.

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La SSA sostuvo que no realiza pagos por derechos de uso del logotipo de Freedom 250 y que no mantiene convenios para compartir la información de los titulares de tarjetas con el grupo Freedom 250, reportó The Washington Post.

La tarjeta del Seguro Social mantendrá el formato estándar y solo sumará el logotipo Freedom 250 en tinta negra (REUTERS/Hyungwon Kang).

Freedom 250 y su diferencia con America250

El anuncio se enmarca en las celebraciones por los 250 años de la independencia del país. Entre los actos previstos en Washington figuran la Great American State Fair, el espectáculo de fuegos artificiales Salute to America y Sail4th 250.

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Estos eventos son organizados por Freedom 250, una agrupación impulsada por el Gobierno de Donald Trump con el objetivo de coordinar las celebraciones por los 250 años de la fundación del país. La creación surgió del “Grupo de Trabajo Homenaje a Estados Unidos 250”, constituido por el presidente a través de una orden ejecutiva poco después de iniciar su segundo mandato, reportó CBS News.

Este grupo es una entidad separada de America250, una organización sin fines de lucro que actúa como entidad de apoyo para la Comisión del Semiquincentenario de los Estados Unidos. Esta comisión, integrada por miembros demócratas y republicanos del Congreso, tiene un enfoque bipartidista.

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El Congreso creó la comisión en 2016 para planificar y supervisar las celebraciones por los 250 años de la fundación del país. America 250 asume la responsabilidad de encabezar la conmemoración de la firma de la Declaración de Independencia y de coordinar eventos en los ámbitos nacional, internacional, estatal y local.

Freedom 250 organiza actos por los 250 años de la independencia de Estados Unidos y opera por separado de America250, la entidad de apoyo de la comisión creada por el Congreso (REUTERS/Kylie Cooper).

Críticas y otros símbolos conmemorativos vinculados a Trump

El medio NBC News recogió críticas de quienes sostienen que Freedom 250 introduce sesgo partidista en unas celebraciones que, a su juicio, deberían mantenerse al margen de la política, pese a que el grupo se presenta como no partidista y afirma que sus actos están abiertos a todos.

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La tarjeta del Seguro Social no fue el primer documento oficial vinculado este año con la simbología de la administración Trump. En abril, el Departamento de Estado anunció que los estadounidenses podrían obtener un pasaporte con una imagen del presidente en la cubierta interior si lo tramitaban en la Agencia de Pasaportes de Washington.

A su vez, la imagen de Trump aparece en algunos pases de parques nacionales y funcionarios del Gobierno plantearon acuñar una moneda de USD 1 con su rostro, consignó The Washington Post.

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