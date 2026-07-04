Taylor Swift y Karlie Kloss: la historia de una amistad que renació gracias a una histórica boda

Karlie Kloss fue vista en Nueva York previo a la boda de Taylor Swift, confirmando su reconciliación con la cantante

La relación entre Taylor Swift y Karlie Kloss ha sido objeto de especulación y atención pública durante más de una década. La amistad entre la cantante y la modelo parecía sólida hasta que, a partir de 2017, comenzaron los rumores sobre un distanciamiento. En 2026, el reencuentro de ambas en la boda de Swift con Travis Kelce confirmó que dejaron atrás las diferencias.

La modelo asistió junto a su esposo Joshua Kushner y la invitación representó el cierre de una etapa de especulaciones y supuestos conflictos iniciados años atrás. Kloss también interactuó de forma positiva en redes sociales con Swift, dando “me gusta” a la publicación de compromiso de la cantante en agosto de 2025.

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Taylor Swift y Karlie Kloss forjaron una amistad visible

La relación pública entre Swift y Kloss inició en 2012, cuando la cantante mencionó en una entrevista para Vogue que quería hornear galletas con la modelo. “Me encanta Karlie Kloss. ¡Quiero hornear galletas con ella!”, dijo la artista. Poco después, empezaron a aparecer juntas en eventos como el Victoria’s Secret Fashion Show y en la portada de Vogue de marzo de 2015. Ese mismo año, Kloss participó en el video “Bad Blood” y en la gira The 1989 World Tour.

Sobre el inicio del vínculo, Swift relató en la entrevista conjunta con Kloss en Vogue: “Recuerdo que los maquillistas y peinadores decían: ‘¿No te recuerda a Karlie? Dios, ella y Karlie serían mejores amigas. Son iguales’”.

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Taylor Swift y Karlie Kloss tuvieron una gran amistad, llegando incluso a protagonizar una portada de Vogue juntas

La amistad fue visible y recurrente en redes sociales y apariciones públicas. Sin embargo, a partir de 2017 surgieron rumores de distanciamiento después de que Kloss no fuera mencionada en la playera con nombres de amigas en el video “Look What You Made Me Do”. Este hecho fue señalado por fans y medios como una señal de la supuesta ruptura.

Rumores de pelea y distanciamiento

En 2018, Kloss asistió al Reputation Stadium Tour de Swift en Nashville y compartió una foto con la cantante. No obstante, la modelo fue clara al negar los rumores en entrevista con The New York Times: “No crean todo lo que leen”, sostuvo. Incluso afirmó: “Taylor es una de mis amigas más cercanas”.

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A pesar de esas declaraciones, la ausencia de Swift en la segunda celebración de boda de Kloss con Joshua Kushner en Wyoming, en 2019, reactivó las especulaciones. Ese mismo año, Swift escribió en un ensayo para Elle titulado “30 cosas que aprendí antes de cumplir 30”: “Es triste, pero a veces cuando creces, superas relaciones. Puede que dejes amistades en el camino, pero siempre conservarás los recuerdos”.

Rumores de un distanciamiento comenzaron a rondar después de que en el video “Look What You Made Me Do”, Taylor no escribiera el nombre de Karlie en la icónica playera

Los seguidores de Swift interpretaron que la letra de la canción “It’s Time to Go”, incluida en la edición especial de Evermore, aludía al distanciamiento con Kloss: “Cuando las palabras de una hermana regresan en susurros que prueban que no era, de hecho, lo que parecía. No una gemela de tus sueños. Es una ladrona que fue atrapada”. En 2021, las redes sociales y medios como BuzzFeed retomaron la canción para alimentar las conjeturas sobre la ruptura.

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La reconciliación y su reaparición pública

La asistencia de Kloss a The Eras Tour en agosto de 2023, aunque no en el área VIP, fue interpretada por los fans como una señal de acercamiento. En 2025, la modelo también mostró apoyo a Swift al interactuar en redes sociales por el compromiso de la cantante.

Taylor Swift se casó con Travis Kelce este 3 de julio en el Madison Square Garden (Foto AP/Ryan Murphy)

La supermodelo fue vista saliendo de un edificio del SoHo el viernes por la tarde. Kloss lucía un elegante vestido sin tirantes de satén dorado líquido de la marca Tove, con un escote suavemente drapeado, y lo complementaba con un bolso de mano metalizado. Su marido, el empresario tecnológico Joshua Kushner, lucía junto a ella un esmoquin de doble botonadura.

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