Las 54 mejores fotos de la fiesta por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos en Buenos Aires La Embajada de Estados Unidos organizó un encuentro en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, donde cientos de personas compartieron espectáculos musicales, bailes tradicionales, propuestas culturales y un show de drones único en la Ciudad 04 Jul, 2026 07:33 p. m. EST El cielo de Buenos Aires se iluminó con figuras creadas por drones para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos Hot Pickin’ Brothers llevaron el bluegrass al escenario con un repertorio festivo
El show de drones ofreció imágenes emblemáticas de la historia y símbolos estadounidenses sobre el Planetario El embajador Peter Lamelas dio la bienvenida a los asistentes en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould Drones sincronizados con música cerraron el evento con un despliegue visual inédito en Palermo Niños y adultos participaron y disfrutaron de la música, los juegos y actividades propuestas por la Embajada
Los asistentes disfrutaron de un espectáculo de luces y tecnología en el cierre de Freedom 250 Parejas y grupos participaron de las danzas tradicionales del line dance El gran final de la jornada incluyó un show de drones que sorprendió a grandes y chicos Autoridades y público participaron en la apertura institucional del festival Freedom 250 Drones formaron la bandera de Estados Unidos en el cielo porteño durante el aniversario Familias argentinas y estadounidenses compartieron la celebración desde el inicio de la tarde El ritmo del bluegrass se apoderó del festival con Hot Pickin’ Brothers El espíritu country se hizo presente en la pista
Visitantes consultaron sobre oportunidades de estudio y turismo en los stands informativos Familias aprovecharon los espacios de intercambio cultural y educativo Asistentes lucieron trajes de vaqueros, sumándose al clima festivo de la jornada Muchos bailaron al ritmo del country con sombreros y botas vaqueras
Johnny and June Experience interpretó éxitos del country, evocando a la mítica pareja de la música El público descubrió iniciativas de intercambio entre Argentina y Estados Unidos Parejas y amigos bailaron al ritmo del country con y sin trajes típicos El evento promovió la integración cultural entre ambas comunidades Los trajes típicos del oeste estadounidense llenó la plaza Los presentes entonaron los himnos como símbolo de unión entre ambas naciones La Rockabilera del Sur hizo bailar a la audiencia con clásicos del rock & roll Voluntarios colaboraron en la organización y atención al público El sonido del rockabilly animó la tarde en el corazón de Palermo Argentinos y estadounidenses compartieron charlas y risas durante la tarde El clima de camaradería se reflejó en cada rincón de la plaza El espíritu del 4 de julio se vivió con actividades para toda la familia El evento promovió la integración cultural entre ambas comunidades La Embajada convocó a vecinos y visitantes para celebrar la independencia con alegría El evento incluyó propuestas para chicos y adultos, fusionando entretenimiento y cultura La Plaza Doctor Benjamín A. Gould se transformó en un punto de encuentro para homenajear a Estados Unidos
El Coro Gospel de Avellaneda emocionó con canciones espirituales en el cierre musical La Plaza se vistió de rojo, blanco y azul para la ocasión El festival Freedom 250 acercó los valores y la historia americana a la comunidad porteña Canciones, danzas y actividades lúdicas marcaron el ritmo de la jornada El Line Dance Club desplegó coreografías típicas de la cultura estadounidense Voces del gospel resonaron en la plaza, acompañando el atardecer porteño El Freedom Bus, ícono del evento, recibió a los visitantes junto al Planetario Canciones, danzas y actividades lúdicas marcaron el ritmo de la jornada El aniversario unió a argentinos y estadounidenses en una celebración llena de color Forografías: Jaime Olivos Forografías: Jaime Olivos Mila Barcala brindó un show que invitó a la ovación del público Fueron interpretados los himnos nacionales de Argentina y Estados Unidos
Forografías: Jaime Olivos Forografías: Jaime Olivos Stands informativos y recreativos invitaron al público a descubrir más sobre la cultura estadounidense El Planetario Galileo Galilei sirvió de imponente fondo para la fiesta El aniversario reunió a personas de todas las edades en una tarde de celebración y cultura También se destacaron en el predio los stands de merchandising Gastronomía, souvenirs y espacios de intercambio cultural formaron parte de la propuesta *Fotos: Jaime Olivos