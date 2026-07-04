Las 54 mejores fotos de la fiesta por los 250 años de la Independencia de Estados Unidos en Buenos Aires

La Embajada de Estados Unidos organizó un encuentro en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould, donde cientos de personas compartieron espectáculos musicales, bailes tradicionales, propuestas culturales y un show de drones único en la Ciudad

Guardar
Google icon
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El cielo de Buenos Aires se iluminó con figuras creadas por drones para celebrar los 250 años de la independencia de Estados Unidos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Hot Pickin’ Brothers llevaron el bluegrass al escenario con un repertorio festivo
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El show de drones ofreció imágenes emblemáticas de la historia y símbolos estadounidenses sobre el Planetario
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El embajador Peter Lamelas dio la bienvenida a los asistentes en la Plaza Doctor Benjamín A. Gould
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Drones sincronizados con música cerraron el evento con un despliegue visual inédito en Palermo
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Niños y adultos participaron y disfrutaron de la música, los juegos y actividades propuestas por la Embajada
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Los asistentes disfrutaron de un espectáculo de luces y tecnología en el cierre de Freedom 250
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Parejas y grupos participaron de las danzas tradicionales del line dance
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El gran final de la jornada incluyó un show de drones que sorprendió a grandes y chicos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Autoridades y público participaron en la apertura institucional del festival Freedom 250
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Drones formaron la bandera de Estados Unidos en el cielo porteño durante el aniversario
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Familias argentinas y estadounidenses compartieron la celebración desde el inicio de la tarde
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El ritmo del bluegrass se apoderó del festival con Hot Pickin’ Brothers
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El espíritu country se hizo presente en la pista
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Visitantes consultaron sobre oportunidades de estudio y turismo en los stands informativos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Familias aprovecharon los espacios de intercambio cultural y educativo
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Asistentes lucieron trajes de vaqueros, sumándose al clima festivo de la jornada
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Muchos bailaron al ritmo del country con sombreros y botas vaqueras
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Johnny and June Experience interpretó éxitos del country, evocando a la mítica pareja de la música
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El público descubrió iniciativas de intercambio entre Argentina y Estados Unidos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Parejas y amigos bailaron al ritmo del country con y sin trajes típicos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El evento promovió la integración cultural entre ambas comunidades
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Los trajes típicos del oeste estadounidense llenó la plaza
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Los presentes entonaron los himnos como símbolo de unión entre ambas naciones
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
La Rockabilera del Sur hizo bailar a la audiencia con clásicos del rock & roll
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Voluntarios colaboraron en la organización y atención al público
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El sonido del rockabilly animó la tarde en el corazón de Palermo
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Argentinos y estadounidenses compartieron charlas y risas durante la tarde
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El clima de camaradería se reflejó en cada rincón de la plaza
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El espíritu del 4 de julio se vivió con actividades para toda la familia
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El evento promovió la integración cultural entre ambas comunidades
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
La Embajada convocó a vecinos y visitantes para celebrar la independencia con alegría
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El evento incluyó propuestas para chicos y adultos, fusionando entretenimiento y cultura
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
La Plaza Doctor Benjamín A. Gould se transformó en un punto de encuentro para homenajear a Estados Unidos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El Coro Gospel de Avellaneda emocionó con canciones espirituales en el cierre musical
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
La Plaza se vistió de rojo, blanco y azul para la ocasión
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El festival Freedom 250 acercó los valores y la historia americana a la comunidad porteña
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Canciones, danzas y actividades lúdicas marcaron el ritmo de la jornada
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El Line Dance Club desplegó coreografías típicas de la cultura estadounidense
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Voces del gospel resonaron en la plaza, acompañando el atardecer porteño
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El Freedom Bus, ícono del evento, recibió a los visitantes junto al Planetario
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Canciones, danzas y actividades lúdicas marcaron el ritmo de la jornada
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El aniversario unió a argentinos y estadounidenses en una celebración llena de color
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Forografías: Jaime Olivos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Forografías: Jaime Olivos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Mila Barcala brindó un show que invitó a la ovación del público
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Fueron interpretados los himnos nacionales de Argentina y Estados Unidos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Forografías: Jaime Olivos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Forografías: Jaime Olivos
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Stands informativos y recreativos invitaron al público a descubrir más sobre la cultura estadounidense
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El Planetario Galileo Galilei sirvió de imponente fondo para la fiesta
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
El aniversario reunió a personas de todas las edades en una tarde de celebración y cultura
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
También se destacaron en el predio los stands de merchandising
250 Aniversario del Dia de la Independencia Estadounidense
Gastronomía, souvenirs y espacios de intercambio cultural formaron parte de la propuesta

*Fotos: Jaime Olivos

Temas Relacionados

Independencia de Estados Unidos250 aniversario de la Independencia de Estados UnidosEmbajada de Estados Unidos en Buenos AiresFiestaculturaúltimas noticias

Últimas noticias

Javier Milei saludó a EEUU por el Día de la Independencia: “Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

Javier Milei saludó a EEUU por el Día de la Independencia: “Argentina fue un país fundado bajo este mismo anhelo”

Por menores compras, la balanza comercial con Brasil casi se equilibró en junio y el déficit cayó 66% en el primer semestre

Diego Santilli: “Para que la Argentina no vuelva atrás, Milei tiene que reelegir”

Femicidio en Mendoza: un hombre mató a su pareja y se escapó, pero se entregó en una comisaría más de 24 horas después

Prueban una terapia que podría ayudar a jóvenes a dejar atrás el miedo al fracaso

Infobae América

Guatemala: Confirman la muerte de tres tripulantes tras el accidente de una avioneta en San Miguel Pochuta

Guatemala: Confirman la muerte de tres tripulantes tras el accidente de una avioneta en San Miguel Pochuta

Costa Rica: El operativo del Ministerio Público, el OIJ y la DEA detiene a González en el cerro de la muerte

Incrementa 44% las muertes de motociclistas en El Salvador, principalmente por distracción al volante

Histórico golpe al narcotráfico: Costa Rica decomisa cocaína líquida en alta mar por primera vez

República Dominicana: Autoridades arrestan a dos hombres tras decomiso de cocaína en aeropuerto

TELESHOW

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

El inconveniente de Floppy Tesouro con su hija Moorea en el aeropuerto antes de volar a España

La atrevida promesa que Karina Jelinek cumplió tras el triunfo de Argentina ante Cabo Verde

María Becerra se mostró preocupada por su salud a días del inicio de su gira por España: “Volví a amanecer sin voz”

“Bienvenido al Wanda Gate”: las pistas en redes que conectan a Franco Deambrosi con la China Suárez desde 2024

La frase que Ekaterina Ojeda le dedicó entre risas a la China Suárez