Así festeja Estados Unidos los 250 años de su Independencia: las fotos de las celebraciones

Desfiles, representaciones históricas y reuniones multitudinarias en distintos estados reflejan el valor simbólico de una fecha que marcó el nacimiento de la nación estadounidense

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Miles de personas participaron en desfiles, actos públicos y eventos al aire libre en distintos puntos del país para conmemorar el aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid).
Miles de personas participaron en desfiles, actos públicos y eventos al aire libre en distintos puntos del país para conmemorar el aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid).

A pesar de las altas temperaturas registradas en el país, miles de personas participaron en desfiles, actos públicos y eventos al aire libre en todo Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario de la firma de la Declaración de Independencia.

Las imágenes de la jornada capturan el clima festivo y la participación masiva en una de las fechas más emblemáticas del país.

Desfiles, actos y recreaciones: la multitud salió a las calles en todo el país

El 4 de julio comenzó con la caída de la icónica bola de Times Square por el 250 aniversario del Día de la Independencia (REUTERS/Angelina Katsanis).
El 4 de julio comenzó con la caída de la icónica bola de Times Square por el 250 aniversario del Día de la Independencia (REUTERS/Angelina Katsanis).
Como si fuera año nuevo, la gente se congregó en Times Square para ver la caída de la bola y festejar el comienzo del 4 de julio (REUTERS/Angelina Katsanis).
Como si fuera año nuevo, la gente se congregó en Times Square para ver la caída de la bola y festejar el comienzo del 4 de julio (REUTERS/Angelina Katsanis).
Nueva York fue el escenario del desfile náutico y aéreo Sail4th 250 para celebrar el 4 de julio (REUTERS/Brendan McDermid).
Nueva York fue el escenario del desfile náutico y aéreo Sail4th 250 para celebrar el 4 de julio (REUTERS/Brendan McDermid).
Unos 20.000 marineros, 80 barcos, 40 veleros de gran tamaño, 32 buques de guerra y cerca de 200 aeronaves militares protagonizaron el Sail4th 250 en el cielo y el puerto de Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado).
Unos 20.000 marineros, 80 barcos, 40 veleros de gran tamaño, 32 buques de guerra y cerca de 200 aeronaves militares protagonizaron el Sail4th 250 en el cielo y el puerto de Nueva York (REUTERS/David Dee Delgado).
Miles de personas se sumaron a los festejos en Washington D.C., donde los disfraces y las carrozas fueron protagonistas (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Miles de personas se sumaron a los festejos en Washington D.C., donde los disfraces y las carrozas fueron protagonistas (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Integrantes de la banda Ruff Ridaz Performance Percussion Squad animaron el desfile del 4 de Julio en Capitol Hill, Washington, D.C. (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Integrantes de la banda Ruff Ridaz Performance Percussion Squad animaron el desfile del 4 de Julio en Capitol Hill, Washington, D.C. (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La banda Kerkhoven-Murdock-Sunburg Marching Saints, de Minnesota, desfiló por Capitol Hill (REUTERS/Elizabeth Frantz).
La banda Kerkhoven-Murdock-Sunburg Marching Saints, de Minnesota, desfiló por Capitol Hill (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Un escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló las inmediaciones del Capitolio durante el evento Salute to America (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Un escuadrón de la Fuerza Aérea de Estados Unidos sobrevoló las inmediaciones del Capitolio durante el evento Salute to America (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Las personas recorrieron las calles de Washington D.C. con disfraces y banderas, como este hombre que llevó una capa con los colores de Estados Unidos (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Las personas recorrieron las calles de Washington D.C. con disfraces y banderas, como este hombre que llevó una capa con los colores de Estados Unidos (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Miembros del equipo de paracaidismo Leap Frog de la Marina de los EE. UU. realizaron saltos aéreos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia (REUTERS/Eric Lee).
Miembros del equipo de paracaidismo Leap Frog de la Marina de los EE. UU. realizaron saltos aéreos para conmemorar el 250 aniversario de la independencia (REUTERS/Eric Lee).
Pese a las altas temperaturas, los festejos por el 250° aniversario de la independencia siguieron adelante: asistentes aprovecharon el aire fresco de una estación de metro bajo el National Mall en Washington, D.C (REUTERS/Jonathan Ernst).
Pese a las altas temperaturas, los festejos por el 250° aniversario de la independencia siguieron adelante: asistentes aprovecharon el aire fresco de una estación de metro bajo el National Mall en Washington, D.C (REUTERS/Jonathan Ernst).
Visitantes recorren la Great American State Fair en el National Mall en Washington D.C., una de las actividades centrales de los festejos por el 250° aniversario (REUTERS/Jonathan Ernst).
Visitantes recorren la Great American State Fair en el National Mall en Washington D.C., una de las actividades centrales de los festejos por el 250° aniversario (REUTERS/Jonathan Ernst).
Integrantes del equipo de paracaidistas Leap Frogs de la Marina de Estados Unidos descendieron sobre el National Mall en Washington, D.C. (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Integrantes del equipo de paracaidistas Leap Frogs de la Marina de Estados Unidos descendieron sobre el National Mall en Washington, D.C. (REUTERS/Elizabeth Frantz).
Recreadores históricos participaron de una demostración de mosquetes en el Washington Crossing Historic Park en Pensilvania (REUTERS/Hannah Beier).
Recreadores históricos participaron de una demostración de mosquetes en el Washington Crossing Historic Park en Pensilvania (REUTERS/Hannah Beier).
El pregonero Mike Rielly hizo sonar la campana antes de un discurso en el Desfile Militar, Cívico y de Bomberos de Bristol, Rhode Island, considerado la celebración del 4 de julio más antigua e ininterrumpida de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Sarch)
El pregonero Mike Rielly hizo sonar la campana antes de un discurso en el Desfile Militar, Cívico y de Bomberos de Bristol, Rhode Island, considerado la celebración del 4 de julio más antigua e ininterrumpida de Estados Unidos (REUTERS/Daniel Sarch)
El Bristol Train of Artillery disparó un cañón para dar inicio al desfile militar, cívico y de bomberos en Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
El Bristol Train of Artillery disparó un cañón para dar inicio al desfile militar, cívico y de bomberos en Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
La 88.ª Banda del Ejército del Gobernador desfiló durante el Desfile Militar, Cívico y de Bomberos de Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
La 88.ª Banda del Ejército del Gobernador desfiló durante el Desfile Militar, Cívico y de Bomberos de Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
Niños celebraron el 4 de Julio en Bristol, Rhode Island, durante el tradicional desfile militar, cívico y de bomberos (REUTERS/Daniel Sarch).
Niños celebraron el 4 de Julio en Bristol, Rhode Island, durante el tradicional desfile militar, cívico y de bomberos (REUTERS/Daniel Sarch).
Integrantes del Les Stentors Corps participaron en el desfile militar, cívico y de bomberos de Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
Integrantes del Les Stentors Corps participaron en el desfile militar, cívico y de bomberos de Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
Efectivos de la Newport Officer Training Command de la Navy Officer Development School desfilaron en Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
Efectivos de la Newport Officer Training Command de la Navy Officer Development School desfilaron en Bristol, Rhode Island (REUTERS/Daniel Sarch).
Una residente de Rhode Island se disfrazó como Auntie Samantha y saludó a los asistentes en las calles de Bristol (REUTERS/Daniel Sarch).
Una residente de Rhode Island se disfrazó como Auntie Samantha y saludó a los asistentes en las calles de Bristol (REUTERS/Daniel Sarch).
El desfile en Staunton, Virginia, contó con autos decorados y participantes que saludaron al público durante los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Evelyn Hockstein).
El desfile en Staunton, Virginia, contó con autos decorados y participantes que saludaron al público durante los festejos por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Vecinos y visitantes se ubicaron a los costados de las calles para observar el desfile por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en Staunton, Virginia (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Vecinos y visitantes se ubicaron a los costados de las calles para observar el desfile por el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos en Staunton, Virginia (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Recreadores históricos desfilaron con uniformes de soldados de la Guerra de Independencia en Staunton, Virginia (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Recreadores históricos desfilaron con uniformes de soldados de la Guerra de Independencia en Staunton, Virginia (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Autos decorados recorrieron las calles de Staunton, Virginia, mientras familias y grupos de amigos se congregaron a los costados para presenciar el desfile (REUTERS/Evelyn Hockstein).
Autos decorados recorrieron las calles de Staunton, Virginia, mientras familias y grupos de amigos se congregaron a los costados para presenciar el desfile (REUTERS/Evelyn Hockstein).

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