Así puedes activar el identificador de llamadas en iPhone y saber quién llama sin contestar

Las opciones nativas están habilitadas en dispositivos modernos o con versiones de sistema operativo actualizada. (Foto: REUTERS/Bhawika Chhabra//File Photo)

En los últimos años, los usuarios de teléfonos inteligentes han buscado opciones para conocer quién realiza una llamada antes de responder. El iPhone, al igual que los dispositivos Android, dispone de una función para identificar llamadas incluso si el número no figura en la agenda.

La posibilidad de reconocer números desconocidos responde a la creciente preocupación por el spam telefónico y los intentos de fraude.

El sistema utiliza información de Apple Business Connect, operadores de telefonía y aplicaciones compatibles, lo que facilita distinguir entre llamadas importantes y aquellas que podrían considerarse no deseadas.

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Cómo activar la identificación de llamadas en un iPhone

Desde el menú de Configuración, los usuarios pueden habilitar la detección de llamadas comerciales y la integración con aplicaciones especializadas para identificar números desconocidos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para habilitar la identificación de llamadas en iPhone, se debe ingresar a la aplicación de Configuración. Dentro de Apps, se selecciona Teléfono y luego la sección Bloqueo e ident. de llamadas.

En este apartado aparecen las opciones para activar la identificación de llamadas spam y la integración de aplicaciones especializadas.

Al activar estas funciones, el dispositivo usa bases de datos empresariales y de terceros para mostrar detalles sobre el número entrante. Este procedimiento está disponible en modelos compatibles y requiere que el operador y las aplicaciones elegidas admitan la función.

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Cuáles son los pasos para filtrar o silenciar llamadas desconocidas

El sistema permite solicitar el motivo de la llamada o silenciar automáticamente los números no guardados para evitar interrupciones no deseadas. (Foto: Apple)

La función Revisión de llamadas del iPhone permite gestionar las llamadas de números desconocidos. Desde Configuración, al seleccionar Apps y luego Teléfono, se accede a las opciones de filtrado: desactivar la revisión, solicitar el motivo de la llamada o silenciar los números no guardados.

Cuando se elige la revisión, el dispositivo responde automáticamente a las llamadas desconocidas y solicita que el interlocutor indique su nombre y motivo.

Tras recibir la información, el teléfono emite una alerta y comparte la respuesta para facilitar la decisión de responder o no. Existe otra opción para enviar estas llamadas directamente al buzón de voz.

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Cómo gestionar las llamadas no deseadas y de números desconocidos

Las funciones de filtrado facilitan el envío de llamadas sospechosas o no identificadas a listas específicas, mejorando la gestión de comunicaciones. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para filtrar llamadas, el usuario debe ir a Configuración, elegir Teléfono y activar las funciones “Llamadas de números desconocidos” y “Llamadas no deseadas”. Las llamadas identificadas como spam o fraude por el operador se silencian y se almacenan en una lista específica, lo que permite gestionarlas posteriormente.

Además, cualquier número desconocido puede marcarse como conocido en la lista Números desconocidos de la app Teléfono, lo que evita que futuras llamadas sean filtradas automáticamente. Si un número conocido deja de ser relevante, es posible revertir el proceso y volver a filtrarlo.

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De qué forma bloquear llamadas de personas o números específicos

El bloqueo de contactos en iPhone se realiza desde la app Teléfono. Al seleccionar un contacto y elegir la opción de bloqueo, ese número no podrá comunicarse más por llamada o mensaje.

El bloqueo de contactos se realiza directamente desde la app Teléfono y ofrece un control total sobre quién puede comunicarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La gestión de contactos bloqueados se efectúa desde Configuración, en la sección Teléfono y Contactos bloqueados. En este menú, es posible editar la lista y desbloquear números cuando se desee, con solo pulsar el botón Eliminar y seleccionar Desbloquear.

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Qué aplicaciones adicionales pueden ayudan a identificar llamadas en iPhone

Sumado a las opciones nativas, iPhone permite instalar aplicaciones para la identificación y bloqueo de llamadas. Estas apps se descargan desde la App Store y se activan en la sección de Bloqueo e ident. de llamadas.

Algunas incluyen bases de datos de spam actualizadas y permiten personalizar los filtros según las preferencias del usuario.

Asimismo, la compatibilidad de estas aplicaciones con el sistema operativo y el operador es clave para asegurar su funcionamiento. Se debe revisar las valoraciones y políticas de privacidad antes de autorizar el acceso a la información de llamadas o contactos.

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En este sentido, el uso combinado de estas herramientas amplía el control y la protección frente a comunicaciones no deseadas.