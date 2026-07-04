EN VIVO | En su mensaje por el 4 de julio, Marco Rubio reivindicó los principios de EEUU: “Vida, libertad y búsqueda de la felicidad”

EEUU celebra el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Ken Cedeno)

Millones de estadounidenses celebran este sábado el 250.º aniversario del país, una conmemoración histórica con un presidente decidido a dejar su sello en los festejos.

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Washington en el National Mall —flanqueado por monumentos que homenajean a los Padres Fundadores de la nación— se amplió y fue presentado como el más grande de la historia.

El presidente Donald Trump sumó al 4 de julio un programa de estruendosos sobrevuelos militares, en una fecha que marca el aniversario de la firma, en 1776, de la Declaración de Independencia.

La jornada festiva nacional se celebra en medio de una intensa ola de calor, con unos 160 millones de estadounidenses bajo alertas por condiciones meteorológicas extremas, lo que trastocó los planes de fiestas callejeras y barbacoas en pueblos y ciudades de buena parte del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el viernes por la noche las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso en el Monte Rushmore

Con temperaturas previstas en la capital de Estados Unidos de 102°F (39°C) —y una sensación térmica que se disparó a 110-115°F (43-46°C)—, se canceló el desfile del Día de la Independencia en Washington.

Trump, que cumplió 80 años el mes pasado, se mantuvo firme pese a las sofocantes temperaturas. “Va a hacer aproximadamente 107 grados (41°C), y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, dijo Trump en la antesala de la celebración de esta noche.