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EN VIVO | En su mensaje por el 4 de julio, Marco Rubio reivindicó los principios de EEUU: “Vida, libertad y búsqueda de la felicidad”

El jefe de la diplomacia norteamericana difundió un video a gobiernos y sedes diplomáticas aliadas bajo la etiqueta #Freedom250. A la noche el presidente Trump encabezará un masivo evento en Washington

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EEUU celebra el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Ken Cedeno)
EEUU celebra el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Ken Cedeno)

Millones de estadounidenses celebran este sábado el 250.º aniversario del país, una conmemoración histórica con un presidente decidido a dejar su sello en los festejos.

El tradicional espectáculo de fuegos artificiales de Washington en el National Mall —flanqueado por monumentos que homenajean a los Padres Fundadores de la nación— se amplió y fue presentado como el más grande de la historia.

El presidente Donald Trump sumó al 4 de julio un programa de estruendosos sobrevuelos militares, en una fecha que marca el aniversario de la firma, en 1776, de la Declaración de Independencia.

La jornada festiva nacional se celebra en medio de una intensa ola de calor, con unos 160 millones de estadounidenses bajo alertas por condiciones meteorológicas extremas, lo que trastocó los planes de fiestas callejeras y barbacoas en pueblos y ciudades de buena parte del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el viernes por la noche las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso en el Monte Rushmore
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el viernes por la noche las celebraciones por el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso en el Monte Rushmore

Con temperaturas previstas en la capital de Estados Unidos de 102°F (39°C) —y una sensación térmica que se disparó a 110-115°F (43-46°C)—, se canceló el desfile del Día de la Independencia en Washington.

Trump, que cumplió 80 años el mes pasado, se mantuvo firme pese a las sofocantes temperaturas. “Va a hacer aproximadamente 107 grados (41°C), y voy a ir y voy a dar un discurso muy largo, solo para demostrar que puedo hacer cualquier cosa”, dijo Trump en la antesala de la celebración de esta noche.

A continuación, la cobertura minuto a minuto del 4 de julio en Estados Unidos:

En pocas líneas:

14:37 hsHoy

¿Cuáles serán las zonas más transitadas este sábado 4 de julio en Miami?

En todo Estados Unidos, las estimaciones apuntan a 72 millones de viajeros, con unos 61 millones moviéndose en auto, un flujo que coloca a Miami y Orlando entre los destinos más elegidos

Más de 4 millones de floridanos se desplazarán por el feriado del 4 de julio y Miami figura entre los destinos más elegidos en Estados Unidos
Más de 4 millones de floridanos se desplazarán por el feriado del 4 de julio y Miami figura entre los destinos más elegidos en Estados Unidos

Más de 4 millones de floridanos se preparan para desplazarse durante el feriado del 4 de julio, en una jornada que anticipa una de las mayores movilizaciones del año en Estados Unidos. Según proyecciones de la AAA, se espera que 72 millones de personas viajen en todo el país para celebrar el Día de la Independencia, de los cuales alrededor del 85% —unos 61 millones— lo harán por carretera. Este intenso movimiento sitúa a Miami y Orlando entre los destinos predilectos a nivel nacional, reforzando el carácter turístico y festivo de la región durante este fin de semana largo.

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14:19 hsHoy

En su mensaje por el 4 de julio, Marco Rubio reivindicó los principios de Estados Unidos: “Vida, libertad y búsqueda de la felicidad”

El jefe de la diplomacia norteamericana difundió un video a gobiernos y sedes diplomáticas aliadas bajo la etiqueta #Freedom250. El despliegue marca la agenda oficial de la Casa Blanca para conmemorar el histórico aniversario del país

Difundido en las sedes diplomáticas aliadas bajo la etiqueta #Freedom250, el mensaje forma parte de la agenda oficial “Salute to America 250” impulsada por la administración Trump

Marco Rubio difundió este sábado 4 de julio un video dirigido a aliados y embajadas de todo el mundo con motivo del 250 aniversario de la independencia de Estados Unidos. El secretario de Estado apeló al excepcionalismo estadounidense, a la fe y al carácter singular del pueblo americano como pilares de la nación, en un mensaje distribuido por representaciones diplomáticas bajo la etiqueta #Freedom250.

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14:15 hsHoy

La Revolución de 1776 en el siglo XXI: cómo definirá la inteligencia artificial el liderazgo democrático

A 250 años de la independencia de Estados Unidos, el debate sobre soberanía y control del poder reaparece ante un nuevo actor, la IA, cuyo rumbo dependerá de reglas, transparencia y rendición de cuentas en la democracia representativa

La independencia de 1776 inaugura un lenguaje político basado en soberanía popular y derechos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)
La independencia de 1776 inaugura un lenguaje político basado en soberanía popular y derechos individuales (Imagen Ilustrativa Infobae)

A 250 años de la independencia de los Estados Unidos las interpretaciones sobre ese acto fundacional deberían abordar una cuestión central: no es sólo qué ocurrió en el año 1776, sino qué significa hoy aquel suceso histórico para una democracia sometida a tensiones inéditas y persistentes. La ruptura con la monarquía británica inauguró un lenguaje político basado en la soberanía popular, los derechos individuales y el rechazo al poder arbitrario, pero también dejó abiertas contradicciones que atraviesan toda la historia estadounidense: la distancia entre libertad proclamada e igualdad efectiva y entre ideal republicano y poder económico.

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14:14 hsHoy

Qué se celebra el 4 de julio en Estados Unidos: la historia y los detalles menos conocidos de la Declaración de Independencia

Impuestos, conflicto y el papel de Thomas Jefferson en la redacción forjaron la legitimidad política en medio de tensiones coloniales y guerra

La Declaración de Independencia explicó la separación del Imperio británico y estableció la igualdad, los derechos inalienables y el consentimiento de los gobernados como base política de Estados Unidos.

El acto fundacional de Estados Unidos ocurrió el 4 de julio de 1776, cuando el Congreso Continental adoptó en Filadelfia la Declaración de Independencia, el texto que fijó la base legal y política de la nueva nación. La decisión de romper con Gran Bretaña había sido aprobada dos días antes, el 2 de julio, pero el documento que la justificó y formalizó quedó ratificado dos días después.

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14:14 hsHoy

Líderes mundiales saludan a Estados Unidos por el 250 aniversario de su Independencia

Ursula von der Leyen, el papa León XIV, Vladimir Putin y el rey Carlos III, entre otros, enviaron mensajes a Washington por el 4 de julio

EEUU celebra este sábado el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Adam Gray)
EEUU celebra este sábado el 250 aniversario de su Independencia (REUTERS/Adam Gray)

El 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos reunió este sábado mensajes de felicitación de jefes de Estado y líderes de instituciones internacionales, quienes destacaron la trascendencia histórica de la Declaración de Independencia y la proyección global de los valores estadounidenses. Las celebraciones oficiales incluyeron actos conmemorativos en Washington y otros puntos del país, así como muestras de reconocimiento por parte de aliados y figuras internacionales.

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14:13 hsHoy

Trump celebró el 250 aniversario de la Independencia de EEUU y advirtió que la identidad del país está amenazada por “extremistas” internos

El presidente republicano brindó un discurso el viernes por la noche al pie del Monumento Nacional del Monte Rushmore para dar inicio a las celebraciones por el emblemático día para todos los residentes en el país norteamericano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante la celebración del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos en el Monte Rushmore, en Keystone, Dakota del Sur (EE. UU.), el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inició el viernes las actividades por el 250 aniversario de la Independencia del país con una visita al Monte Rushmore en Dakota del Sur, como antesala a los festejos centrales titulados “Homenaje a Estados Unidos” en Washington este sábado.

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14:13 hsHoy

La ola de calor en EEUU generó cancelaciones y reprogramaciones de actos por el 250 aniversario de la independencia

Los organizadores del Desfile del Día de la Independencia del Servicio de Parques Nacionales en Washington anunciaron la suspensión del evento anual programado para este sábado 4 de julio por motivos de seguridad, ante previsiones de una sensación térmica de hasta 46°C (115°F)

Una persona se refresca con el chorro de agua tras el cierre temporal de la feria "The Great American State Fair" debido al calor en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Cheney Orr)
Una persona se refresca con el chorro de agua tras el cierre temporal de la feria "The Great American State Fair" debido al calor en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 3 de julio de 2026 (REUTERS/Cheney Orr)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, inauguró el viernes el 250 aniversario de la independencia del país con un discurso en el Monte Rushmore en el que exaltó el excepcionalismo estadounidense y advirtió sobre lo que calificó como una amenaza sin precedentes. El tono y contenido del mensaje contrastaron con los discursos tradicionalmente unificadores y en clave institucional pronunciados por ex presidentes como Gerald Ford o Ronald Reagan en celebraciones previas del Día de la Independencia.

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14:12 hsHoy

El día que la Estatua de la Libertad fue inaugurada en París antes de ser llevada a Estados Unidos como regalo del Gobierno francés

Ocurrió el 4 de julio de 1884 en la rue de Chazelles de la capital francesa con la presencia del embajador estadounidense. Después fue desmontada y trasladada por el buque de guerra L’Isere a Nueva York, donde fue recibida por una multitud que entonó La Marsellesa. Las dificultades de su construcción y las dos curiosidades argentinas relacionadas con el monumento

La Estatua de la Libertad en Nueva York (EFE/ARCHIVO/Andrés Iamartino)
La Estatua de la Libertad en Nueva York (EFE/ARCHIVO/Andrés Iamartino)

El viernes 4 de julio de 1884 los vecinos de París asistieron a una curiosa ceremonia en la rue de Chazelles, en el Distrito XVII de la ciudad, de la que participó como invitado especial el embajador estadounidense en Francia, Levi P. Morton. Se cumplían 108 años de la Declaración de la Independencia de Estados Unidos y el Gobierno francés lo celebraba con la inauguración de un monumento que tendría una presencia efímera en su capital antes de ser trasladado a su emplazamiento definitivo en Nueva York: la Estatua de la Libertad. La Torre Eiffel aún no había sido construida y con sus 46,05 metros de altura desde sus pies hasta la punta de la antorcha, la enorme figura de bronce sería por poco tiempo el monumento más alto de París. Se trataba, en realidad, de un regalo en nombre de la hermandad de dos pueblos que habían luchado por la libertad que simbolizaba la imagen y que transmitía la épica de la Revolución Francesa y de la lucha por la Independencia estadounidense.

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