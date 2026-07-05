La suegra de Taylor Swift se pronunció sobre la boda en el Madison Square Garden

Donna Kelce definió la boda de Travis Kelce con Taylor Swift como “mágica” tras la ceremonia en Nueva York (Instagram/REUTERS)

Donna Kelce describió la boda de su hijo Travis Kelce con Taylor Swift con una sola palabra.

La madre del ala cerrada de los Kansas City Chiefs hizo esa declaración en una entrevista publicada el domingo 5 de julio en el Instagram de Macy’s, durante la celebración del 50° aniversario de los fuegos artificiales de la cadena en Nueva York, un día después de la ceremonia.

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“Realmente no puedo decir mucho, excepto que fue mágico, hombre, mágico”, afirmó Donna, de 74 años.

Donna es madre de Jason (38 años) y Travis Kelce (36), ambos son figuras famosas del fútbol americano (Cheryl Evans-USA TODAY Sports)

La madre del novio prefirió guardar el resto de los detalles de la ceremonia y, en cambio, aprovechó para recordar los momentos en que llevaba a sus hijos a ver los fuegos artificiales del 4 de julio cuando eran niños.

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“Recuerdo que solía llevar a los chicos al lago Erie y veíamos los fuegos artificiales en Euclid, Ohio, y la pasábamos de maravilla”, dijo.

Donna había llegado a Nueva York el jueves 3 de julio, un día antes de la cena de ensayo de la pareja, según informó People.

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Por otro lado, la tía de Swift, Robin Gentry, resumió la noche a su salida del Madison Square Garden en declaraciones recogidas por la emisora británica LBC News: “Lloraron, rieron, bailaron, se abrazaron y se besaron”.

La pareja se casó el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York en una ceremonia íntima, según los asistentes (Mark J. Rebilas/Imagn Images/via REUTERS)

Así fue la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce, ambos de 36 años, se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden de Nueva York en una ceremonia calificada por los asistentes como íntima, a pesar de la magnitud del recinto y la lista de invitados.

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Los atuendos de la novia y el novio fueron diseñados por Christian Dior Haute Couture y diseñados por Jonathan Anderson, director creativo de las colecciones femeninas, masculinas y de alta costura de Dior, en colaboración directa con la pareja.

El representante de Swift confirmó a People que los zapatos fueron confeccionados a medida por Christian Louboutin y que la novia lució joyas de Cartier. Anderson marcó con este encargo su primer vestido de novia de alta costura para una celebridad de renombre mundial.

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La pareja prescindió de damas de honor y padrinos. Austin Swift, hermano de la cantante, actuó como su “Man of Honor”, mientras que Jason Kelce, de 38 años y hermano del novio, fue el padrino.

Los trajes de boda de Taylor Swift y Travis Kelce fueron diseñados por Christian Dior Haute Couture bajo la dirección de Jonathan Anderson (Instagram/TravisKelce)

La ceremonia fue oficiada por Adam Sandler, quien además interpretó una canción original sobre la historia de amor de los novios, según informantes citados por TMZ.

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George Stephanopoulos, presentador de Good Morning America, describió a Sandler en declaraciones a ABC News como “divertido y emotivo”.

Los votos, leídos desde pequeños libros dorados, se extendieron aproximadamente 20 minutos por parte de cada uno. Stephanopoulos los calificó como “todo lo que uno esperaría: reales, vulnerables, serios y divertidos”.

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Robin Roberts, también del programa matutino, confirmó a Good Morning America que la ceremonia se sintió “realmente íntima” y comparable a “cualquier boda a la que uno asistiría”, con vecinos y amigos del colegio entre los presentes.

Michael Strahan, tercer conductor del programa, señaló: “Fue su boda de ensueño, y realmente fue increíble”.

La boda no tuvo damas de honor ni padrinos tradicionales, y sus hermanos Austin Swift y Jason Kelce asumieron esos roles (REUTERS/Angelina Katsanis)

La decoración transformó una sección del Madison Square Garden en un jardín al aire libre.

El CEO de AMC Theaters, Adam Aron, publicó y luego eliminó una descripción en la que relataba que “suelos, paredes y techos estaban cubiertos de melocotón y blanco”, con fotografías de Swift y Kelce a cada edad desde el primer año de vida hasta la adolescencia.

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La zona de la ceremonia, según Aron, recreó “un retiro campestre lujoso” con flores reales y árboles, unas 15 filas de aproximadamente 75 sillas y alrededor de mil asistentes en total.

Entre los invitados se encontraban Gigi Hadid, Bradley Cooper, Dakota Johnson, Ed Sheeran, Benson Boone, Miranda Lambert, Hugh Grant, Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Jason Sudeikis, Ethan Hawke, Jimmy Fallon y Tommy Hilfiger, entre otras figuras del espectáculo.

Las actuaciones musicales corrieron a cargo de Paul McCartney, quien interpretó “I Want to Hold Your Hand” de The Beatles, y de Stevie Nicks.

La decoración convirtió el Madison Square Garden en un jardín con flores reales, árboles, tonos melocotón y blanco y unas mil personas invitadas (Foto AP/Ryan Murphy)

Taylor Swift caminó hacia el altar con una de sus propias canciones en versión de cuerdas y las hijas de Jason Kelce actuaron como floristas.

Los asistentes recibieron pañuelos bordados con encaje, las iniciales de los novios, la fecha y el lugar de la boda, y el verso “So it’s gonna be forever…” de “Blank Space”, canción que Travis Kelce ha identificado públicamente como una de sus favoritas del repertorio de Swift.

La decoración de la recepción, descrita por fuentes de TMZ como una mezcla de Alicia en el País de las Maravillas y El Mago de Oz, incluyó helechos, árboles y butacas del estadio cubiertas de blanco.

La paleta de colores exterior, observada por reporteros apostados fuera del recinto, combinó crema, rosa empolvado y verde salvia. También se vieron juegos de feria y un auto clásico con la placa “JUST&TMRD”.