Donald Trump festejó el 250 aniversario de la Independencia de EEUU: “El sueño americano está de vuelta y muy fuerte”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin del 4 de julio —que conmemora el 250.º aniversario de la independencia de EE. UU.— en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, subió al escenario del National Mall, junto la primera dama Melania Trump, con un retraso de una hora y 45 minutos debido a las alertas meteorológicas, para celebrar junto a miles de personas el 250 aniversario del Día de la Independencia de Estados Unidos mientras el sello presidencial se proyectaba en las pantallas a sus espaldas y el cielo se iluminaba con focos.

“Quiero dar las gracias a todos, porque hicieron lo correcto”, destacó el mandatario republicano a inicios de la locución en referencia a los organizadores que evacuaron el área poco después de las 19:00 (hora local) el sábado debido a las tormentas y luego permitieron el reingreso de las personas. Según Trump, antes de la evacuación había 375.000 personas en el lugar y tras el regreso de la multitud la cifra se estimó en 150.000.

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Durante los primeros minutos de su alocución, el inquilino de la Casa Blanca, arremetió contra los comunistas y aseguró que no son bienvenidos en el país norteamericano. “Todas estas charlas de los comunistas no tienen ninguna posibilidad”, señaló Trump tras los recientes triunfos electorales de candidatos respaldados por los Socialistas Democráticos de América en varias primarias demócratas.

Al referirse a los principios fundacionales de la nación, afirmó: “Todos fuimos creados a imagen y semejanza de un Dios todopoderoso… y un comunista jamás diría eso”. El mandatario manifestó que planea mantener este enfoque como eje de su campaña para los comicios que se llevarán en noviembre del corriente año: “Los comunistas no tienen ninguna posibilidad”. “No queremos comunistas en nuestro país”, sostuvo y agregó: “Nunca ha funcionado, y nunca funcionará”.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un mitin del 4 de julio —que conmemora el 250.º aniversario de la independencia de EE. UU.— en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 4 de julio de 2026

“Estados Unidos jamás será un país comunista; eso no sucederá. El comunismo es un fracaso, y siempre lo será. Nos gusta detener una amenaza como esa de inmediato”, remarcó y agregó que la ideología políticas es “como un cáncer: hay que extirparlo y rápido”. Bajo este motivo, Trump enalteció su labor frente al Ejecutivo de EEUU y señaló: “Nunca hemos tenido el sueño americano como está ahora. Está de vuelta y muy fuerte“.

En una interrupción durante de su breve discurso y tras dar la bienvenida en el escenario a los nietos de “Buffalo Bill” Cody, figura emblemática del Viejo Oeste, el magnate destacó la presencia de “una de las primeras banderas estadounidenses que ondeó sobre nuestra nación en expansión“ en el escenario. “Fue llevada al oeste justo cuando (Meriwether) Lewis y (William) Clark comenzaron su viaje en 1803”, explicó.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla junto a una exhibición de banderas estadounidenses en un mitin del 4 de julio —que conmemora el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos— en el National Mall de Washington D. C., el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Luego, el presidente de Estados Unidos dio la bienvenida en el escenario a la tripulación de la misión Artemis II. “Supongo que se dirigen a Marte”, comentó Trump ante el público y sin titubeos agregó: “Vamos a ir a Marte muy pronto, y creo que es algo que tenemos en mente. Luego iremos a la Luna, y a partir de ahí seguiremos adelante. Iremos a Marte, y continuaremos estando muy por delante” de otros países.

El mandatario estadounidense destacó la labor de la NASA y su ventaja respecto de otros programas espaciales desarrollados por sus adversarios a nivel internacional: “Algunos sonreían, pensaban que era una tontería, y ahora se dan cuenta de que es una de las cosas más importantes que hemos hecho” porque “estábamos perdiendo terreno frente a China y Rusia en el espacio, y ahora los estamos superando a pasos agigantados, y eso es algo magnífico”.

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Los miembros de la tripulación de la misión Artemis II y el astronauta del Apolo 17 Jack Schmitt acompañan al presidente de EE. UU., Donald Trump, en el escenario durante un acto con motivo del 4 de julio —que marca el 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos— en el National Mall de Washington D. C., el 4 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

Trump cerró su discurso en el National Mall tras 39 minutos, a las 23:54 del sábado, poco antes del inicio del 5 de julio. “Con 250 años de antigüedad, puede que seamos la república constitucional más antigua del mundo, pero nuestro país apenas está comenzando, porque lo mejor está por venir”, auguró.

“Esto es solo el amanecer de la Edad de Oro de Estados Unidos, y en este 250º 4 de julio, declaramos, tal como lo hicieron hace dos siglos y medio, que por nuestro país, por nuestros hijos, por la causa de la libertad, vamos a llevar a nuestro país a nuevos niveles, a niveles nunca antes alcanzados”, aseveró.

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“Vamos a hacerlo más grande, mejor, más fuerte, y lo vamos a amar aún más. Y solo quiero darles las gracias... y quiero darles las gracias a todos, los queremos mucho y es un honor ser su presidente”, finalizó Trump en su discurso por el 4 de julio antes de dar inicio al show de fuegos artificiales.

Una persona observa un espectáculo de fuegos artificiales —que busca establecer el récord del mayor despliegue de pirotecnia de la historia con 850.000 unidades— durante un acto por el 4 de julio con la presencia del presidente de EE. UU., Donald Trump, para conmemorar el 250.º aniversario de la independencia estadounidense, en el National Mall de Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de julio de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)