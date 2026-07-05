Estados Unidos

Un tiroteo dejó a ocho heridos, entre ellos cuatro niños, durante los festejos del 4 de julio en Nueva York

La balacera ocurrió durante las celebraciones del aniversario estadounidense en Brooklyn y también dejó a una joven de 21 años en estado crítico, según los reportes policiales

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Vista aérea de calle oscura con dos coches de policía y una furgoneta policial con luces intermitentes, y varios agentes de policía en la vía
El tiroteo en Coney Island, Brooklyn, dejó al menos ocho heridos durante las celebraciones del 4 de julio en Estados Unidos (CBS News)

Al menos ocho personas resultaron heridas en un tiroteo ocurrido la noche del 4 de julio en Coney Island, en Brooklyn, durante las celebraciones por el Día de la Independencia en Estados Unidos, un ataque que dejó entre las víctimas a cuatro niños y a una mujer de 21 años en estado crítico, según informó Reuters a partir de datos de la Policía de Nueva York.

Siete de los heridos estaban estables y todos fueron trasladados a hospitales de la zona. Los niños tienen 14, 12, 7 y 6 años, de acuerdo con la policía citada por el primer adelanto de ABC News.

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Los agentes respondieron a reportes de disparos hacia las 22:37 horas del sábado en la cuadra 2900 de West 31st Street, en el sector de Coney Island. La policía recuperó un arma de fuego en la escena, pero hasta el momento no realizó arrestos.

La Policía de Nueva York informó que una mujer de 21 años quedó en estado crítico y que los otros siete heridos estaban estables (REUTERS/Shannon Stapleton)
La Policía de Nueva York informó que una mujer de 21 años quedó en estado crítico y que los otros siete heridos estaban estables (REUTERS/Shannon Stapleton)

Cuatro de las víctimas son niños de entre 6 y 14 años

Entre los heridos también hay dos hombres de 37 y 33 años, y dos mujeres de 25 y 21 años, informó la cadena. Las identidades no fueron difundidas públicamente.

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La mujer de 21 años era la única víctima en condición crítica. El resto permanecía fuera de peligro, según la versión policial recogida por el medio.

El ataque ocurrió durante el espectáculo de fuegos artificiales por el 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Angelina Katsanis)
El ataque ocurrió durante el espectáculo de fuegos artificiales por el 250 aniversario de Estados Unidos (REUTERS/Angelina Katsanis)

Por su parte, NBC New York situó el ataque en Surf Avenue, cerca del anfiteatro, mientras que otras versiones lo ubicaron en las inmediaciones del paseo marítimo de Coney Island, donde esa noche hubo un gran espectáculo de fuegos artificiales, en conmemoración al 4 de julio.

El New York Post informó que los disparos se oyeron alrededor de las 22:35 cerca de Surf Avenue, no lejos del malecón donde estaba previsto un show pirotécnico a las 21:45. Ese diario también publicó que policías y detectives se concentraron frente a los SeaPark Apartments para asistir a los heridos.

Noche en una calle de Brooklyn con coches estacionados y cinta policial amarilla en primer plano. Hay personas y edificios iluminados al fondo
La policía recuperó un arma en la escena, pero no hay detenidos y continúa la investigación (X/Oliya Scootercaster)

La policía recuperó un arma y todavía no hay detenidos

Un empleado de una tienda de delicatessen de la esquina relató al New York Post que vio por cámaras a agentes correr con niños en brazos. “Cuando miré en la cámara vi a los policías corriendo con los niños en sus manos”, dijo. Además, agregó: “Cuando salí vi que un niño entraba en la ambulancia y me dijeron que había cuatro adentro”.

Ese mismo testigo agregó que escuchó que la policía había encontrado una mochila con un arma debajo de unos árboles. También dijo que creyó que podía haber más de un tirador, aunque las autoridades no habían confirmado ni el número de atacantes ni el motivo del ataque.

Una residente identificada como Mackenzie manifestó ante el diario que el edificio de la zona “siempre tiene problemas” y describió al lugar como habitual escenario de fiestas y desorden. La investigación sigue abierta, sin detenciones confirmadas.

Vista aérea de noche con varios vehículos de emergencia en una calle mojada, con luces rojas y azules intermitentes y árboles en los costados
Las autoridades no han confirmado el número de atacantes ni el motivo del tiroteo (CBS News)

El sábado se cumplieron 250 años de la independencia de Estados Unidos. La Policía de Nueva York no respondió de inmediato a consultas de medios como Reuters para ampliar la información.

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