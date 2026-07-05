Olvídate de ordenar tu habitación o doblar la ropa: este robot hace todo por ti en casa

El robot doméstico organiza cojines en un sofá, transporta ropa en una cesta y recoge juguetes del suelo de una habitación.

La posibilidad de tener un nuevo robot doméstico es cada vez más cercana, contando con un asistente personal para las tareas del hogar como doblar la ropa, organizar la habitación y la cocina.

Se trata de Isaac 1, un dispositivo desarrollado por Weave Robotics, que es un un androide con un precio base de $7.999 o una suscripción mensual de $449 y ya está disponible en California, Estados Unidos.

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Qué hace el robot doméstico

La función principal de Isaac 1 es encargarse de las tareas domésticas más tediosas. Según la información brindada por Weave Robotics, el robot tiene la capacidad de doblar la ropa, hacer las camas y ordenar los ambientes.

Estas acciones pueden realizarse de manera autónoma por defecto, aunque el robot también puede ser controlado a distancia por un operador humano si encuentra algún obstáculo que no puede resolver por sí mismo.

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El robot doméstico Isaac 1 puede ser controlado a distancia por un operador humano cuando encuentra obstáculos que no puede resolver solo.

La arquitectura de Isaac 1 se basa en una estructura móvil con ruedas, lo que le permite desplazarse suavemente por superficies planas, y su cuerpo puede variar en altura desde 90 centímetros hasta 1,75 metros, adaptándose a diversas tareas y espacios.

El diseño de su estructura, cubierto por paneles de tela suave, ha recibido el reconocimiento de varios premios y apunta a no romper la armonía visual del hogar.

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En cuanto a sus rutinas más habituales, Isaac 1 está programado para dos grandes flujos de trabajo: el “flujo de lavandería”, que incluye recoger la ropa sucia, transportar cestos y doblar prendas limpias, y el “reseteo diario”, que consiste en recoger juguetes sueltos, despejar objetos dispersos y tender las camas.

Cuál es la diferencia de Isaac 1 con otros robots domésticos

El gran diferencial de Isaac 1 reside en su precio y especialización. Mientras que otros robots humanoides como Neo de la firma 1X rondan los $20.000, y Tesla aún no ha anunciado el precio oficial de Optimus, el modelo de Weave Robotics busca democratizar el acceso a la automatización doméstica con un costo significativamente menor.

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Weave Robotics plantea que Isaac 1 se diferencia de otros robots domésticos por su menor precio frente a modelos como Neo de 1X y por su foco en la automatización doméstica.

Además, la compañía sostiene que la utilidad real de un robot doméstico no pasa por imitar la figura humana al detalle, sino por resolver de manera práctica y eficiente las necesidades de la vida cotidiana. Por eso, el diseño de Isaac 1 prioriza la funcionalidad sobre la forma, concentrándose en las tareas repetitivas que más tiempo y esfuerzo consumen en el día a día.

La experiencia previa con su prototipo estacionario Isaac 0, que operó durante más de dos mil horas en hogares de California y llegó a doblar más de 450 kilogramos de ropa por semana, sirvió como base tecnológica para el desarrollo del nuevo modelo móvil.

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A pesar de estar ideado para funcionar de manera autónoma, la complejidad real de los hogares obliga a la empresa a ofrecer una solución híbrida. Cuando Isaac 1 se topa con un objeto desconocido o una situación para la que no está programado, un especialista puede tomar el control remoto del robot —a través de conexión móvil o Wi-Fi— y guiar sus movimientos hasta que retome el funcionamiento automático.

Isaac 1, el robot doméstico de Weave Robotics, ya está disponible en California con un precio base de 7.999 dólares o una suscripción mensual de 449 dólares.

Dentro del sector tecnológico, algunos observadores han comparado a Isaac 1 con una “Roomba con brazos”, haciendo referencia a la conocida aspiradora circular de iRobot. Sin embargo, otros han mostrado reservas sobre la fluidez y velocidad de sus movimientos, calificándolos como lentos y torpes en los primeros videos compartidos por usuarios y la propia empresa.

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Un aspecto que distingue a Isaac 1 de otros asistentes digitales es la dificultad para entrenar su inteligencia artificial. Mientras los chatbots pueden nutrirse de grandes volúmenes de texto en internet, los robots domésticos carecen de bases de datos equivalentes sobre la navegación en espacios físicos reales, lo que complejiza su aprendizaje y adaptación.