California hace historia al instaurar el “Día de Bruce Lee” en honor al ícono de las artes marciales

Celebración estatal dedicada a Bruce Lee destaca el reconocimiento oficial de la diversidad cultural en California (AP Foto/Jeff Chiu/Archivo)

California instituyó el "Día de Bruce Lee“, un reconocimiento sin precedentes en la historia del estado para un estadounidense de origen chino.

La aprobación de esta jornada, que se celebrará cada 17 de mayo, fue confirmada tras la firma de una ley por parte del gobernador Gavin Newsom, de acuerdo con información de ABC News.

PUBLICIDAD

Se trata de la primera vez que un ciudadano de ascendencia china recibe este tipo de homenaje anual en el estado, una decisión que busca destacar la trascendencia cultural y social del legendario artista marcial y actor nacido en San Francisco.

El gobernador refrendó la importancia de homenajear figuras que promueven la inclusión y el diálogo entre comunidades (REUTERS/Jonathan Ernst)

Un homenaje con raíces en la historia personal y colectiva

La fecha elegida para el Bruce Lee Day no es aleatoria. El 17 de mayo de 1959, Bruce Lee regresó a San Francisco a los 18 años, tras haber pasado su infancia en Hong Kong.

PUBLICIDAD

Este retorno marcó el inicio de su camino como figura pública en Estados Unidos y, posteriormente, como referente global de las artes marciales y la cultura pop.

Según la oficina del asambleísta estatal Matt Haney, quien representa a San Francisco y promovió la iniciativa, la instauración del día busca “celebrar el impacto de Lee en el cine, la cultura y la historia de los estadounidenses de origen chino”.

PUBLICIDAD

El legislador impulsó la iniciativa que busca fortalecer la representación de ciudadanos de ascendencia asiática en la memoria colectiva del estado (@asmmatthaney)

Haney destacó que el homenaje representa un acto de justicia simbólica para generaciones que rara vez vieron reflejada su fortaleza y dignidad en la sociedad estadounidense. “Bruce Lee encarnó lo mejor de California: innovación, diversidad y la valentía de desafiar convenciones”, afirmó el legislador.

La jornada no tendrá carácter obligatorio, pero la ley invita a escuelas y comunidades a organizar actividades voluntarias, que incluyen exhibiciones culturales, actos públicos y lecciones en aulas.

PUBLICIDAD

El propósito es que la figura de Lee trascienda el homenaje individual y fomente el diálogo intercultural, especialmente en un contexto donde la representación asiáticoamericana sigue siendo motivo de debate y reivindicación.

La designación del 17 de mayo como día conmemorativo responde al legado de quienes abrieron caminos para las minorías (CONCORD/WB/Album)

La vida de Bruce Lee y su papel como símbolo de integración

Nacido en 1940 en San Francisco, Bruce Lee obtuvo la ciudadanía estadounidense por nacimiento, ya que sus padres, de origen chino, se encontraban de gira con una ópera por Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Pocos meses después, la familia regresó a Hong Kong, donde Lee se convirtió en actor infantil y comenzó a estudiar kung fu chino, disciplina que más tarde revolucionaría en Occidente. En 1959, Lee volvió a Estados Unidos y se inscribió en la Universidad de Washington en Seattle, aunque abandonó los estudios universitarios para dedicarse a enseñar artes marciales, un campo en el que dejaría una huella indeleble.

Durante los años sesenta, Bruce Lee ingresó en la industria de Hollywood y obtuvo notoriedad al interpretar a Kato en la serie The Green Hornet. Sin embargo, la industria del entretenimiento estadounidense ofreció a Lee papeles estereotipados y salarios inferiores a los de sus colegas blancos.

PUBLICIDAD

El artista marcial transformó su experiencia personal en un mensaje de superación e integración social para distintas generaciones (REUTERS/Jason Lee)

Ante estas limitaciones, decidió regresar a Hong Kong, donde se consolidó como estrella del cine de artes marciales con películas como The Big Boss y Fist of Fury. La popularidad de Lee se expandió rápidamente, y su imagen se convirtió en un símbolo para la comunidad asiáticoamericana, que encontró en él un referente de orgullo y resistencia frente a la discriminación y los prejuicios.

Shannon Lee, hija del artista y directora ejecutiva de la Bruce Lee Foundation, fundación dedicada a preservar el legado del maestro, aseguró que el reconocimiento estatal refleja el papel de su padre como “un puente entre culturas”.

PUBLICIDAD

En palabras de Shannon, “desde jóvenes que encontraron confianza y posibilidad en su filosofía, hasta familias que por fin se vieron representadas en la pantalla, hasta atletas que aún recurren a sus enseñanzas de disciplina y fortaleza interior, su alcance es profundo”.

La vigencia de su figura se sostiene no solo en el ámbito deportivo, sino también en el cultural y social, donde su ejemplo sigue inspirando a nuevas generaciones.

PUBLICIDAD

La hija de Bruce Lee destacó el alcance del legado familiar y la inspiración que sigue generando en jóvenes y deportistas (The Drew Barrymore Show)

El contexto social y el valor simbólico de la conmemoración

La creación del Bruce Lee Day en California se inscribe en una corriente de reconocimiento estatal a comunidades históricamente marginadas, como ocurrió con otras fechas emblemáticas, entre ellas el Juneteenth para la comunidad afroamericana.

Este tipo de homenajes busca visibilizar el aporte de las minorías y reparar la falta de representación en el panteón de figuras oficiales del estado.

El respaldo a la ley fue unánime en el Senado estatal, lo que evidencia el consenso respecto a la importancia de la figura de Bruce Lee como símbolo de integración y diversidad. Para los promotores de la medida, el artista “representó orgullo, resiliencia y potencial para innumerables personas que rara vez vieron su fuerza y dignidad reflejadas en la sociedad”, tal y como expresó Haney en declaraciones recogidas por ABC News.

La nueva jornada conmemorativa se suma a otras fechas emblemáticas que rinden tributo al aporte de comunidades históricamente invisibilizadas en Estados Unidos (REUTERS/Brendan McDermid)

El legado de Lee se mantiene vigente más de cinco décadas después de su muerte. Falleció en 1973, a los 32 años, debido a una reacción alérgica a un analgésico.

No obstante, su imagen y su filosofía continúan presentes en la cultura popular: sus seguidores se reúnen para celebrar su cumpleaños y una propuesta de serie de acción escrita por él inspiró la producción Warrior de HBO Max.

El Bruce Lee Day se presenta como una oportunidad para que la sociedad californiana reflexione sobre la pluralidad de su identidad y valore el papel de quienes, como Lee, abrieron caminos de integración y respeto en medio de contextos adversos.