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Tras la muerte de Jackie, la famosa águila calva, los fans se volvieron contra sus cuidadores

La popularidad de los nidos en directo multiplicó la relación emocional con las aves y el fallecimiento de Jackie aceleró exigencias de información, críticas a equipos de rescate y pedidos de acciones extremas

Jackie, el águila calva, el 18 de julio de 2026, en el Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles. (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP)
Jackie, el águila calva, el 18 de julio de 2026, en el Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles. (Centro de Rescate de Aves Rapaces San Dimas del Condado de Los Ángeles vía AP)
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Christian Weaver comienza sus mañanas leyendo la Biblia y luego observando las águilas calvas.

Weaver se encuentra entre los millones de personas que han pasado horas viendo una transmisión en directo centrada en una familia de águilas calvas que anida en lo alto de las montañas de San Bernardino, en California.

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La cámara web permitió a los espectadores seguir a Jackie, el primer polluelo de águila que se cree que nació en el valle de Big Bear del Bosque Nacional de San Bernardino, y a su pareja, Shadow.

La historia de una pareja de águilas que tiene a la expectativa a miles de estadounidenses (Facebook Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam)
La transmisión en directo del nido en Big Bear Valley convirtió a Jackie y Shadow en un fenómeno global de observación de vida silvestre (Facebook Friends of Big Bear Valley and Big Bear Eagle Nest Cam/Archivo)

La organización Friends of Big Bear Valley instaló la cámara en 2015 y desde entonces ha acumulado más de 460 millones de visualizaciones en YouTube. Weaver empezó a verla hace unos dos años, animada por su madre.

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Pero en las últimas semanas, Jackie había estado desaparecida. El águila estaba siendo tratada por una enfermedad por veterinarios en el Centro de Rapaces de Ojai, al norte de Los Ángeles.

La semana pasada, el centro anunció que la querida águila de 14 años había fallecido.

Weaver estaba desconsolada, sí. Pero también sospechaba.

El Centro de Rapaces de Ojai tiene mucho que explicar”, escribió en la plataforma de redes sociales X. “Solo digo”.

Weaver dijo que recibió “muchas críticas por el simple hecho de decir algo al respecto”. Pero no fue la única fan que insistió en obtener respuestas.

Aunque el Centro de Rapaces de Ojai publicaba varias actualizaciones semanales en las redes sociales sobre el estado de salud de Jackie, los aficionados hicieron circular una petición exigiendo publicaciones más frecuentes.

Un águila calva de cabeza blanca y pico amarillo es sostenida por una persona con mascarilla, ropa oscura, guantes protectores amarillos y una toalla gris
El examen veterinario detectó un cuadro grave con anemia y los médicos aplicaron a Jackie una transfusión de sangre y terapia de oxígeno antes de su muerte (NBC )

Según Jenny Voisard, portavoz de la organización sin fines de lucro Friends of Big Bear Valley, la entidad recibió una avalancha de llamadas mientras Jackie estaba enferma y fuera de cámara. Quienes llamaban sugerían tratamientos médicos que, en su opinión, el águila debería recibir o exigían información actualizada sobre su estado, explicó Voisard.

Mientras cuidaban de Jackie, el centro de aves rapaces publicó que los profesionales de la vida silvestre “se enfrentan cada vez más a constantes solicitudes de información, repetidas llamadas telefónicas, visitas inesperadas, mensajes en sus cuentas personales de redes sociales y, en algunos casos, contacto en sus domicilios particulares”.

Según Weaver, esa declaración la enfureció aún más. No estaba acostumbrada a que el águila estuviera fuera de su vista. El año pasado, incluso mantuvo el televisor de su habitación sintonizado con el nido de Jackie.

Con Jackie aislada en Ojai, Weaver dijo que se convenció de que los médicos estaban ocultando información. Comentó que no llamó a los cuidadores como otros fans, pero que no cree que el centro debiera haberse molestado por quienes sí lo hicieron.

Sin embargo, a medida que algunos se volvían contra los cuidadores de Jackie, Voisard dijo que la campaña, en particular la petición, se había vuelto “absurda”.

La historia de Jackie y Shadow transformó un vínculo de pareja en el nido en un relato seguido día a día y deja a la audiencia pendiente de si Shadow encontrará una nueva compañera Crédito: (IG/ @fobbv.official/Archivo)

Imágenes de Jackie generadas por inteligencia artificial se difundieron en internet, lo que llevó al centro de rapaces a pedir a los aficionados que no las compartieran. Según Voisard, un rumor particularmente insidioso fue el de que el centro fingía que Jackie seguía viva para recaudar donaciones.

Según Voisard, los miembros del personal de Friends of Big Bear Valley intentaron responder cuando pudieron, pero finalmente restringieron los comentarios en al menos una publicación. “El volumen de comentarios y correos electrónicos era tal que era imposible que alguien pudiera responder”, añadió Voisard.

Amy Ries presenció el drama desde la distancia. En 2010, había instalado una cámara web para observar águilas a casi 2400 kilómetros de distancia, en Iowa. Recordó haber predicho con un colega, antes de su lanzamiento, que se lo pasarían en grande compartiendo la transmisión en directo. Aquel, según ella, sería su último momento de paz en años.

La cámara web de Ries, donde grababa a las águilas, se hizo viral. Sus seguidores la llamaban a las 3 de la madrugada para pedirle que cubriera el nido con un paraguas cuando llovía. Y el año pasado, cuando dos hembras se aparearon con un macho adulto, un fan le pidió a Ries que fuera a dispararle a una de las hembras, según contó ella.

En cuanto supe que algo le pasaba a Jackie, me dio mucha pena por ellos”, dijo Ries refiriéndose a los cuidadores del águila en California. “Su vida privada se verá invadida de una manera cruel e innecesaria”.

Águila calva en primer plano con plumas marrones, cabeza y cola blancas, y pico naranja, posada en un nido de ramas secas con árboles y un lago al fondo
La transmisión en vivo del nido de Jackie sostuvo durante más de diez años una audiencia global que siguió cada temporada de cría del águila calva (NBC )

Los estadounidenses han estado fascinados con el símbolo del águila calva desde que apareció por primera vez en el sello en 1782, según el historiador Jack E. Davis, ganador del premio Pulitzer y autor de una crónica sobre esta ave. Sin embargo, durante décadas, odiaron al animal en sí.

Durante el siglo XIX, matar águilas calvas se consideraba un deber cívico, ya que se las veía como plagas, explicó Davis. A mediados del siglo XX, los insecticidas venenosos llevaron a la población de águilas calvas al borde de la extinción.

Pero en las últimas décadas, las organizaciones de protección de la vida silvestre comenzaron a colocar cámaras web en los nidos de águilas y los espectadores se encariñaron con la vida doméstica de estas aves, que, según Davis, puede parecerse a la nuestra. Muchas águilas se emparejan de por vida y crían juntas a sus crías. Cuando algo sale mal, dijo Davis, algunos aficionados suelen criticar duramente al personal de protección de la vida silvestre.

Nuestros lazos emocionales con el ave son ahora tan fuertes como nuestros lazos patrióticos”, dijo Davis.

Tras la muerte de Jackie, Weaver —quien en un momento dado había sugerido en internet que los médicos de Jackie habían ocultado los resultados de las pruebas— añadió en otra publicación: “Me siento engañada”. En retrospectiva, dijo, sus mensajes no fueron bien redactados.

Pero no se arrepiente de haberlas publicado. Según ella, fue un síntoma de su ira y sigue convencida de que hay más detrás de esta historia.

Incluso después de que los funcionarios estatales de vida silvestre declararan el martes que Jackie tenía un gran coágulo de sangre en el ala y el riñón, Weaver se preguntó si los anticoagulantes podrían haberla ayudado. ¿Cuándo supo el centro que Jackie iba a morir?, se preguntó. ¿Podrían sus fans haber recibido más aviso?

El presidente de la junta directiva del Centro de Rapaces de Ojai dijo que el centro estaba esperando más información antes de volver a hablar públicamente sobre las últimas semanas del águila.

En los días posteriores a la muerte de Jackie, las mañanas de Weaver no han cambiado. Lee la Biblia y ve Shadow, con la esperanza de que encuentre una nueva pareja.

El fútbol de fantasía está por comenzar, y Weaver dijo que eso la distraerá. Sin embargo, aún no lo ha superado del todo.

“Simplemente me molesta, la verdad”, dijo. Añadió que ese sentimiento es una de las etapas de su duelo.

© 2026, The Washington Post

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