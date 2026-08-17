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El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

La falta de avances entre Estados Unidos e Irán para normalizar el tránsito por la estratégica vía marítima volvió a presionar al mercado energético

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz
El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz
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El petróleo volvió a superar los 90 dólares por barril ante el deterioro de las perspectivas para el tránsito por el estrecho de Ormuz, mientras Estados Unidos e Irán siguen sin alcanzar un entendimiento que permita normalizar el paso de buques. La nueva escalada diplomática elevó el riesgo de interrupciones en uno de los corredores energéticos más importantes del mundo y elevó la prima de riesgo incorporada a las cotizaciones.

El Brent del Mar del Norte para entrega en octubre terminó la jornada en 90,87 dólares, con un avance del 2,66%. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense para septiembre, subió 2,55% y quedó en 84,50 dólares. La atención se concentra en la continuidad del tránsito y el riesgo de interrupciones.

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El estrecho conecta el Golfo Pérsico con el océano abierto y es una vía esencial para los países productores de petróleo de la región. Por eso, cualquier amenaza sobre su funcionamiento puede afectar las expectativas de suministro incluso antes de que exista una interrupción física significativa. La incertidumbre crece ante la dificultad de medir los cargamentos que logran atravesarlo.

Vista general de las costas de Khasab en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán EFE/Ali Haider/Archivo
Vista general de las costas de Khasab en el Estrecho de Ormuz, Musandam, Omán EFE/Ali Haider/Archivo

Esa preocupación se reflejó en las declaraciones del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright, quien afirmó que las escoltas militares permiten sacar entre ocho y nueve millones de barriles diarios a través del estrecho.

El escenario diplomático tampoco ofrece una señal clara de alivio. El presidente Donald Trump amenazó con atacar a Omán si considera que el país obstaculiza los esfuerzos estadounidenses para reabrir la ruta marítima. “Si Omán se interpone, lo bombardearemos”, dijo Trump, en una advertencia dirigida a un país que participa en contactos con Irán.

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Desde Teherán, el portavoz de la Cancillería, Esmail Baqai, sostuvo que el plazo de 60 días previsto en el entendimiento entre Washington y Teherán dejó de tener vigencia debido a las acciones estadounidenses. La falta de avances prolonga la presión sobre las cotizaciones.

David Morrison, analista de Trade Nation, resumió el efecto sobre los operadores al señalar que “el estancamiento diplomático entre Washington y Teherán sobre el tránsito por el estrecho de Ormuz ha mantenido elevados los precios del crudo”. Arne Lohmann Rasmussen, de Global Risk Management, añadió que existe un debate sobre si el mercado está subestimando la cantidad de petróleo que logró salir de Medio Oriente.

Corredores de bolsa en Wall Street en una fotografía de archivo EFE/Justin Lane
Corredores de bolsa en Wall Street en una fotografía de archivo EFE/Justin Lane

Wall Street cerró en rojo

Wall Street también sintió el impacto, aunque el petróleo no fue el único factor. Los principales índices estadounidenses terminaron en baja mientras el rendimiento del bono del Tesoro a 30 años alcanzó 5,31%, su nivel más alto desde 2007. El aumento de los rendimientos encarece el financiamiento y reduce el atractivo relativo de las acciones, especialmente cuando coincide con un repunte de la energía.

El S&P 500 perdió 0,5%, en una sesión marcada por un menor apetito por activos de riesgo. Patrick O’Hare, analista de Briefing.com, explicó que “cuando tienes un movimiento como ese en el petróleo y las tasas de interés, tiende a convertirse en un obstáculo” para la toma de riesgos.

Los inversores también aguardan los resultados de grandes cadenas minoristas estadounidenses durante esta semana. Esas cifras podrían ofrecer señales sobre el consumo y la inflación, variables relevantes para las expectativas de tasas.

En Europa, las bolsas de Londres, París y Frankfurt también terminaron con pérdidas. En Asia, en cambio, varios mercados avanzaron, impulsados por empresas tecnológicas, mientras Tokio recibió apoyo del fuerte salto de Kioxia.

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