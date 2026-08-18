Ferrari vendió su primer auto eléctrico por USD 40 millones en una subasta de California

El auto eléctrico de Ferrari se vendió en una subasta en Monterey por USD 40 millones y marcó un récord mundial para un vehículo nuevo (Ferrari/Handout via REUTERS)

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El auto eléctrico de Ferrari se vendió en una subasta por USD 40 millones en Monterey, California, un récord mundial para un vehículo nuevo vendido bajo martillo, según los organizadores.

El monto será destinado íntegramente a la Fundación Ferrari para financiar proyectos educativos. El Luce, presentado oficialmente en mayo, fue el primer vehículo totalmente eléctrico en la historia de Ferrari, según la descripción de la compañía.

Además, la automotriz explicó que el proyecto buscó captar a una nueva generación de clientes interesada en la movilidad sustentable, sin abandonar los rasgos de personalización que distinguen a la marca.

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El modelo subastado se configuró a través del programa Tailor Made, con una pintura perlada semibrillante —Madreperla Semi-Gloss—, capaz de reflejar distintas tonalidades bajo la luz, y un interior tapizado en cuero metálico Perla Le Mans, elaborado con pieles suizas seleccionadas.

Ferrari destinará los USD 40 millones del remate del Luce a la Fundación Ferrari para financiar proyectos educativos (REUTERS/Claudia Greco/File Photo)

Ese nivel de configuración reforzó el carácter singular de la unidad que salió a remate.

El auto tuvo un motor eléctrico en cada una de sus cuatro ruedas, una solución que la marca presentó como nueva en su historia.

Entre los detalles distintivos de “Chassis 0” figuraron ruedas dedicadas, pinzas de freno personalizadas, una insignia especial sobre fondo blanco óptico y una placa identificatoria.

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La entrega no será inmediata. Tras la subasta, el vehículo retornará a Maranello, la ciudad donde fue construido, y la entrega final al comprador quedó pautada para el primer trimestre de 2027.

Además, las bases del remate indicaron que, si el adjudicatario reside fuera de Estados Unidos, deberá gestionar los trámites de exportación e importación, además de conforme a las normas vigentes.

El Luce fue presentado como el primer auto eléctrico de Ferrari y apuntó a captar clientes interesados en la movilidad sustentable (Ferrari/Handout via REUTERS)

La compañía italiana optó por no revelar la identidad del comprador. Ese punto preservó el carácter reservado de la operación y mantuvo abierto el interrogante sobre el destino de la unidad y su eventual participación en exhibiciones o colecciones privadas.

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El Luce estándar tendrá un precio base de 550.000 euros (aproximadamente USD 640.000), con las primeras unidades llegando a clientes a fines de 2026.

Ese cronograma ubicó al “Chassis 0” en una condición de unidad previa a la circulación comercial regular del modelo: se trató de una pieza previa a la circulación comercial regular del modelo, con una narrativa asociada al inicio del programa.

El impacto en la comunidad y el mercado

El anuncio del Luce eléctrico dividió las aguas entre los seguidores de Ferrari. Mientras algunos consideraron la electrificación como una evolución necesaria para la marca, otros expresaron su desacuerdo con el diseño curvilíneo y burbujeante, que se apartó de la estética tradicional de Ferrari.

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El debate no se limitó a una discusión de estilo: también abrió preguntas sobre el rumbo de la firma ante las tendencias globales de movilidad.

Tras la presentación, las acciones de la empresa registraron una caída de más del 8%, en un contexto de debate entre seguidores y de atención del mercado ante el cambio de paradigma para la automotriz.

La presentación del Ferrari Luce dividió a los seguidores de la marca y las acciones de la empresa cayeron más de 8% tras el anuncio (Ferrari/Handout via REUTERS)

El movimiento mostró la sensibilidad que suelen generar los anuncios que modifican la identidad percibida de una marca con tradición.

El “Chassis 0” fue construido bajo especificaciones para el mercado estadounidense y destacó por su configuración personalizada.

Entre los elementos exclusivos figuraron la pintura Madreperla Semi-Gloss, las ruedas y frenos hechos a medida y la placa conmemorativa que certificó su condición de primera unidad.

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Ferrari definió al Luce como “un Ferrari diferente para un cliente diferente” y señaló la apertura de la marca a nuevos perfiles de compradores interesados en la electrificación y la personalización extrema.

La subasta quedó asociada a un doble mensaje: el salto tecnológico hacia la movilidad eléctrica y el mantenimiento de la lógica de exclusividad que caracteriza a la firma, con un componente benéfico por el destino de los fondos recaudados.