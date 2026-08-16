Harvard apuesta 2.200 millones de dólares a SpaceX: el boom de las inversiones tecnológicas en Estados Unidos

La inversión convirtió a SpaceX en la mayor posición individual declarada dentro de la cartera de acciones de Harvard en Estados Unidos (REUTERS/Dado Ruvic)

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Harvard reveló una participación de USD 2.200 millones en SpaceX. La inversión convirtió a la empresa espacial de Elon Musk en la mayor posición individual declarada dentro de su cartera de acciones en bolsas de Estados Unidos y volvió más visible el peso que la compañía empezó a tener en los portafolios de grandes inversores institucionales.

Harvard Management Company informó el dato el viernes en una presentación regulatoria, según Fox Business. La posición pasó a encabezar una cartera de renta variable de Estados Unidos valuada en USD 4.300 millones, de acuerdo con la misma referencia.

Según el medio, la tenencia declarada puede incluir acciones compradas de forma directa y títulos distribuidos a través de fondos privados en los que participa la institución.

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Esa lectura apunta a explicar por qué una única cifra puede reunir instrumentos distintos dentro de la cartera informada.

SpaceX pasó a ser la mayor acción individual declarada por Harvard

La tenencia declarada de Harvard en SpaceX puede incluir acciones directas y títulos distribuidos a través de fondos privados (REUTERS/Faith Ninivaggi)

La presentación también mostró que Harvard Management Company supervisaba cerca de USD 57.000 millones a junio de 2025, de acuerdo con la cifra pública más reciente citada por Fox Business.

En ese contexto, la participación en SpaceX quedó como la mayor posición accionaria individual informada en sus tenencias estadounidenses.

El diario señaló que el resultado reflejó cómo la oferta pública inicial récord de junio generó beneficios para fondos universitarios que habían accedido a la empresa a través de inversiones de capital de riesgo, en algunos casos hace más de una década.

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En ese esquema, la exposición no necesariamente se construyó con una compra reciente en el mercado, sino con participaciones obtenidas por vías vinculadas al capital privado.

Pero no se trató de un caso aislado entre las grandes universidades. El brazo inversor de la Universidad de California informó en los últimos días una posición de alrededor de USD 1.000 millones, mientras que la Universidad de Carolina del Norte y la Universidad Washington en St. Louis también mantuvieron inversiones en la compañía.

Harvard reveló una participación de USD 2.200 millones en SpaceX, la empresa espacial de Elon Musk (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

Harvard Management Company y SpaceX no respondieron de inmediato a las consultas del medio, indicó la publicación. La nota también encuadró estas posiciones como parte de un movimiento más amplio de asignaciones hacia empresas tecnológicas que ganaron peso dentro de las carteras declaradas en Estados Unidos.

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La valorización de SpaceX llegó en un momento de presión sobre las finanzas universitarias

La compañía tuvo una valoración superior a USD 1,8 billones, indicó Fox Business. Ese salto patrimonial se dio mientras las finanzas de las universidades enfrentaron incertidumbre sobre la financiación federal para investigación, cambios demográficos que reducen la población en edad universitaria y retornos más débiles en capital privado.

A pesar de ese contexto, los principales fondos patrimoniales de universidades tuvieron buenos resultados. Los endowments que gestionan más de USD 500 millones lograron una rentabilidad mediana de 18,9% antes de comisiones en el año que terminó en junio, según Wilshire Trust Universe Comparison Service.

El dato aporta una referencia sobre el desempeño del segmento de instituciones con patrimonios más grandes, que suelen tener mayor acceso a estrategias de inversión diversificadas.

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La valoración de SpaceX superó los USD 1,8 billones en un contexto de presión sobre las finanzas universitarias por la financiación federal, la demografía y el capital privado (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

La publicación también recordó que los gestores de inversiones con más de USD 100 millones en acciones en bolsas de Estados Unidos suelen estar obligados a presentar el formulario 13F dentro de los 45 días posteriores al cierre de cada trimestre, un documento que ofrece una fotografía de sus tenencias en valores negociados en esas plazas.

En ese marco, el informe funciona como una ventana parcial sobre las carteras, centrada en activos listados en mercados estadounidenses y con reglas de divulgación específicas.

Desde su debut bursátil a USD 135 por acción, los papeles de SpaceX mostraron oscilaciones. El viernes cerraron con una baja de 0,9%, en USD 140.

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Según el mismo reporte, esos movimientos se dieron después del salto de valuación y en un contexto en el que los inversores siguieron de cerca el impacto de la oferta pública inicial en las valuaciones de compañías vinculadas a tecnología y espacio.