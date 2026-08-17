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Estados Unidos prevé que Hamas comience a entregar sus armas en 30 días como primer paso para la paz en Gaza

El enviado de Donald Trump para Medio Oriente, Jared Kushner, aseguró que Washington no permitirá que avance el plan de reconstrucción mientras el grupo palestino conserve su capacidad militar y reafirmó el derecho de Israel a defenderse

Estados Unidos condicionó la reconstrucción de Gaza a la desmilitarización de Hamas y al fin de su estructura armada. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Estados Unidos condicionó la reconstrucción de Gaza a la desmilitarización de Hamas y al fin de su estructura armada. (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El enviado especial de Estados Unidos para Medio Oriente, Jared Kushner, afirmó este lunes que el proceso para desarmar al grupo terrorista Hamas podría comenzar en aproximadamente 30 días y advirtió que la reconstrucción de Gaza dependerá de que la organización extremista abandone su estructura militar. El funcionario estadounidense hizo estas declaraciones después de reunirse en Jerusalén con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en el marco de los esfuerzos de Washington para poner en marcha el plan de paz impulsado por Donald Trump.

Podríamos estar viendo avances en tan solo 30 días, con suerte empezando a retirar algunas de las armas y, con suerte, también rellenando algunos de los túneles”, afirmó Kushner en una entrevista con Fox News.

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La declaración se produjo un día después de que el enviado estadounidense mantuviera en Egipto un encuentro con representantes de Hamas, una reunión poco habitual que forma parte de las gestiones de Washington para superar las diferencias entre el grupo palestino e Israel sobre la aplicación del plan para Gaza.

Kushner explicó que Estados Unidos ya tiene previsto un programa para reconstruir el territorio, pero estableció una condición previa: Hamas debe perder su capacidad para continuar operando como una organización armada.

Jared Kushner afirmó que el desarme de Hamas podría comenzar en unos 30 días dentro del plan de paz para Gaza. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Jared Kushner afirmó que el desarme de Hamas podría comenzar en unos 30 días dentro del plan de paz para Gaza. (REUTERS/Jonathan Ernst)

Tenemos un plan para reconstruir Gaza, pero no permitiremos que Gaza sea reconstruida hasta que se produzca la desmilitarización”, señaló el funcionario a Fox News. Según explicó, Washington busca evitar que una nueva inversión internacional termine siendo destruida o utilizada para reconstruir las capacidades de Hamas.

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El desarme constituye uno de los puntos más complejos de la iniciativa estadounidense. Hamas había expresado su disposición a entregar sus armas dentro del nuevo esquema político para Gaza, pero Israel exige garantías concretas de que el grupo no podrá volver a utilizarlas ni reconstruir su aparato militar.

Estados Unidos mantendrá el respaldo al derecho de Israel a defenderse

Después de su reunión con Netanyahu, Kushner aseguró que Washington no pretende limitar la capacidad de Israel para responder ante nuevas amenazas.

El planteamiento estadounidense contempla que el proceso de desmilitarización sea supervisado y que las armas entregadas por Hamas sean retiradas de circulación de manera permanente. La intención es impedir que el armamento pueda regresar a las estructuras del grupo o ser utilizado posteriormente contra Israel.

La propuesta también contempla un mecanismo internacional de estabilización para Gaza, cuya estructura se encuentra en proceso de conformación. El general estadounidense Jasper Jeffers está previsto como responsable de esa fuerza, que tendría entre sus funciones participar en la supervisión de las condiciones de seguridad una vez que avance el proceso de desmilitarización.

Estados Unidos ratificó que mantendrá el respaldo al derecho de Israel a defenderse ante nuevas amenazas. (REUTERS/Kevin Lamarque)
Estados Unidos ratificó que mantendrá el respaldo al derecho de Israel a defenderse ante nuevas amenazas. (REUTERS/Kevin Lamarque)

El encuentro entre Kushner y Netanyahu buscó precisamente definir cómo llevar ese compromiso a la práctica. La prioridad de Washington es que las declaraciones sobre el desarme se conviertan en acciones verificables antes de avanzar con la reconstrucción del territorio.

La iniciativa se desarrolla además en un contexto de tensiones entre Israel y Hamas por el cumplimiento del alto el fuego. Ambas partes se han acusado mutuamente de violar la tregua alcanzada en octubre de 2025 con mediación estadounidense.

Kushner también habló sobre las negociaciones con Irán

Durante la entrevista con Fox News, Kushner también fue consultado sobre las conversaciones entre Estados Unidos e Irán y la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán.

El enviado de Trump afirmó que Washington está dispuesto a cerrar un acuerdo si Irán acepta renunciar a la capacidad necesaria para desarrollar armas nucleares.

Si Irán está dispuesto a terminar el acuerdo que ha estado negociando con nosotros para renunciar a su capacidad de crear armas nucleares, entonces obviamente estamos dispuestos a llegar a un acuerdo”, sostuvo Kushner.

Sin embargo, el funcionario estadounidense afirmó que Teherán no está mostrando actualmente disposición para aceptar una propuesta que Washington considere razonable.

Kushner dijo que Estados Unidos negociará con Irán solo si Teherán renuncia a la capacidad de desarrollar armas nucleares. (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)
Kushner dijo que Estados Unidos negociará con Irán solo si Teherán renuncia a la capacidad de desarrollar armas nucleares. (EFE/EPA/LUDOVIC MARIN)

La posición expuesta por Kushner mantiene abierta la vía diplomática, pero deja claro que Estados Unidos considera la eliminación de la posibilidad de que Irán desarrolle armas nucleares como una condición central para cualquier entendimiento.

De esta manera, mientras Washington intenta avanzar con el proceso de desmilitarización de Hamas como paso previo a la reconstrucción de Gaza, también mantiene las negociaciones con Teherán condicionadas a compromisos sobre su programa nuclear.

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