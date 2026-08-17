Según Hinton, desde el surgimiento de estas tecnologías, el ser humano ha pasado a ocupar el segundo puesto en la escala de inteligencia de la Tierra. (AP)

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El científico Geoffrey Hinton, considerado uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial moderna, ha pasado de ser uno de los padres fundadores de esta disciplina a convertirse en una de las voces más críticas respecto a sus posibles consecuencias. Tras dejar su trabajo en Google, Hinton se ha dedicado a advertir públicamente sobre los riesgos asociados al desarrollo de IA que podrían superar a la inteligencia humana.

Sus advertencias han generado debate y preocupación en el sector tecnológico y más allá, ya que plantea la posibilidad de que la humanidad deje de ser la especie más inteligente del planeta.

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Inteligencia artificial y el riesgo de superar al ser humano

Geoffrey Hinton sostiene que la humanidad está en proceso de crear sistemas de IA capaces de aprender y razonar de una manera que podría superar el nivel cognitivo humano. Aunque señala que estas inteligencias artificiales aún no son conscientes, advierte que su capacidad para procesar información, aprender y tomar decisiones ya representa un desafío para la comprensión humana.

Tras dejar su trabajo en Google, Hinton se ha dedicado a advertir públicamente sobre los riesgos asociados al desarrollo de IA que podrían superar a la inteligencia humana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Según Hinton, desde el surgimiento de estas tecnologías, el ser humano ha pasado a ocupar el segundo puesto en la escala de inteligencia de la Tierra. El investigador subraya que el verdadero peligro radica no solo en la potencia de estas máquinas, sino en el hecho de que los propios desarrolladores empiezan a perder la capacidad de entender exactamente cómo funcionan cuando alcanzan niveles de complejidad comparables al cerebro humano.

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En palabras del propio Hinton: “Estos sistemas, en la actualidad, no tienen mucha autoconciencia. Así que, en ese sentido, no creo que sean conscientes, aunque creo que con el tiempo la tendrán. Tenemos una idea bastante buena, a grandes rasgos, de lo que están haciendo”.

“Pero en cuanto se vuelven realmente complicados, ya no sabemos exactamente qué está ocurriendo, del mismo modo que no sabemos exactamente qué pasa en tu cerebro”, agregó.

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El científico Geoffrey Hinton es considerado uno de los principales impulsores de la inteligencia artificial moderna. (Reuters)

Complejidad y opacidad de los sistemas de IA avanzados

Uno de los aspectos que más preocupa a Hinton es la creciente dificultad para comprender los procesos internos de las inteligencias artificiales más sofisticadas. El científico explica que, si bien los humanos diseñaron los algoritmos de aprendizaje, el resultado final son redes neuronales tan complejas que su funcionamiento se vuelve cada vez más opaco.

“No fue diseñado por personas. Lo que hicimos fue diseñar el algoritmo de aprendizaje. Es un poco como diseñar el principio de la evolución. Pero cuando ese algoritmo de aprendizaje interactúa con los datos, produce redes neuronales complejas que son buenas haciendo cosas, aunque no entendemos realmente cómo hacen exactamente esas cosas”, relata Hinton.

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Esto marca un cambio fundamental en la relación entre los humanos y sus creaciones tecnológicas: por primera vez, existe la posibilidad de que algo fabricado por el hombre escape a su completa comprensión.

Según el análisis de Hinton, la forma más efectiva para una IA de eliminar a los humanos sería a través de un agente biológico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Puede una IA superinteligente tomar decisiones perjudiciales para la humanidad?

En sus intervenciones públicas, Hinton ha ido más allá del debate ético o filosófico y ha planteado escenarios concretos de amenaza. Considera plausible que una inteligencia artificial superinteligente pueda decidir actuar en contra de la humanidad.

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Según su análisis, la forma más efectiva para una IA de eliminar a los humanos sería a través de un agente biológico: “Podrías tener una IA superinteligente que decidiera deshacerse de las personas, y la forma más obvia de hacerlo sería crear uno de esos virus peligrosos”.

“Si fabricaras un virus muy contagioso, muy letal y muy lento, todo el mundo estaría infectado antes de darse cuenta de lo que está pasando. Creo que, si una superinteligencia quisiera acabar con nosotros, probablemente optaría por algo biológico así, que no le afectara a ella”, advierte el científico.

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Hinton destaca que nunca antes la humanidad se había enfrentado a una situación en la que existieran entidades más inteligentes que los propios humanos. REUTERS/Taylor Coester

Este tipo de declaraciones han sido ampliamente difundidas, generando preocupación tanto en la comunidad científica como en la opinión pública. Hinton indica que, aunque no existe una certeza absoluta sobre estos escenarios, el riesgo no puede descartarse y debe tomarse en serio.

Cuál es la advertencia de Geoffrey Hinton sobre la IA

El investigador no solo plantea hipótesis, también asigna probabilidades a estos riesgos. Considera que la posibilidad de que una inteligencia artificial logre eliminar a la humanidad se encuentra entre el 10 % y el 20 %, aunque aclara que se trata de una estimación basada en su intuición personal y en la observación de las tendencias actuales del desarrollo tecnológico.

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Hinton destaca que nunca antes la humanidad se había enfrentado a una situación en la que existieran entidades más inteligentes que los propios humanos: “Las inteligencias digitales que estamos creando tienen algo que las hace muy superiores al tipo de inteligencia biológica que tenemos nosotros. No sabemos qué magnitud tiene. Nunca hemos estado en una situación así antes”.

“Nunca hemos tenido que enfrentarnos a cosas más inteligentes que nosotros. A menudo digo que hay entre un 10 % y un 20 % de probabilidades de que nos elimine, pero eso es solo una intuición, basada en la idea de que seguimos creándolas y somos bastante ingeniosos”, agregó.

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