Tecno
Agregar Infobae enGoogle

Luis Díaz, el único colombiano en la lista de los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27 junto a Messi y Mbappé

El futbolista, actualmente en el Bayern de Múnich según la base de datos del videojuego, recibió una puntuación general de 88

Primer plano de Luis Díaz con camiseta de Colombia haciendo un corazón con las manos sobre su cabeza, su expresión es de alegría, con aficionados borrosos detrás
El hecho de que Díaz comparta espacio con figuras como Messi, Vinícius Júnior y Gabriel, refuerza su estatus como uno de los jugadores más destacados del fútbol. (REUTERS/Eloísa Sánchez)
Guardar

Luis Díaz se convirtió en el único futbolista colombiano incluido entre los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27, compartiendo este reconocimiento con nombres de peso mundial como Lionel Messi y Kylian Mbappé. Su presencia en la lista, en un universo dominado tradicionalmente por figuras de Europa, destaca la relevancia y el impacto que ha logrado tanto en su club como en la selección nacional.

Luis Díaz entre los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27

La inclusión de Luis Díaz en el selecto grupo de los 27 futbolistas con mayor valoración en EA SPORTS FC 27 representa un hito relevante para el fútbol colombiano. Díaz no solo aparece junto a referentes consagrados como Messi y Mbappé, sino que también lo hace como el único representante de Colombia en una lista que suele estar reservada para jugadores de las ligas más competitivas y mediáticas del planeta.

PUBLICIDAD

El extremo, actualmente en el Bayern de Múnich según la base de datos del videojuego, recibió una puntuación general de 88. Esta cifra lo posiciona al nivel de jugadores reconocidos mundialmente, como Virgil van Dijk, Declan Rice y Joshua Kimmich, quienes comparten la misma valoración global.

EA Sports FC 27, de EA.
La escala utilizada en EA SPORTS FC 27 va del 1 al 99 y refleja mediante el GLB el nivel, la calidad y el estado de forma actual de cada futbolista.

Es menester señalar que esta calificación expresa el alto rendimiento mostrado por Díaz tanto en el fútbol de clubes como en la selección nacional.

La escala utilizada en EA SPORTS FC 27 va del 1 al 99 y refleja mediante el GLB el nivel, la calidad y el estado de forma actual de cada futbolista. En este contexto, alcanzar una media de 88 significa formar parte de la élite de los atacantes dentro del simulador, un mérito reservado solo para un pequeño grupo de jugadores cada temporada.

PUBLICIDAD

El hecho de que Díaz comparta espacio con figuras como Messi, Vinícius Júnior y Gabriel, además de ocupar el puesto 27, refuerza su estatus como uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial.

EA SPORTS FC 27- ranking - fútbol - Lionel Messi - Erling Haaland - Kylian Mbappé - tecnología - 17 de agosto
Este año, dos superestrellas globales se paran orgullosamente en las calificaciones masculinas, con Kylian Mbappé y Erling Haaland obteniendo un GLB de 91. (EA SPORTS FC 27)

Ranking global y diversidad en EA SPORTS FC 27

La lista de los 27 mejores futbolistas de EA SPORTS FC 27 refleja el carácter global del fútbol y la amplitud de su alcance. En este grupo se encuentran tanto estrellas consolidadas como nuevos talentos que han irrumpido con fuerza en la escena internacional. Nombres como Leo Messi, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Gabriel y Debinha integran el ranking, lo que evidencia una mezcla entre experiencia y revelación.

La presencia de futbolistas de América Latina dentro de los mejores valorados confirma la expansión del reconocimiento más allá del ámbito europeo. La diversidad en los rankings subraya cómo el rendimiento en las principales ligas, el impacto en los equipos nacionales y la actuación en torneos internacionales se han convertido en criterios fundamentales para el reconocimiento de estos jugadores en el simulador.

El listado masculino está encabezado por Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes obtuvieron el puntaje más alto del juego, con un GLB de 91. Alexia Putellas, en el caso femenino, mantiene el máximo puntaje entre las mujeres, también con 91.

EA SPORTS FC 27- ranking - fútbol - Lionel Messi - Erling Haaland - Kylian Mbappé - tecnología - 17 de agosto
Las calificaciones en EA SPORTS FC 27 reflejan a los jugadores y las jugadoras más destacados del futbol masculino y femenino que están jugando al más alto nivel. (EA SPORTS FC 27)

Top 27 futbolistas masculinos (EA SPORTS FC 27)

  1. Kylian Mbappé – 91 (Real Madrid)
  2. Erling Haaland – 91 (Manchester City)
  3. Rodri – 90 (Manchester City)
  4. Ousmane Dembélé – 90 (Paris Saint-Germain)
  5. Vitinha – 90 (Paris Saint-Germain)
  6. Harry Kane – 90 (FC Bayern München)
  7. Michael Olise – 90 (FC Bayern München)
  8. Pedri – 90 (FC Barcelona)
  9. Lamine Yamal – 90 (FC Barcelona)
  10. Thibaut Courtois – 90 (Real Madrid)
  11. Jude Bellingham – 90 (Real Madrid)
  12. Gabriel – 89 (Arsenal)
  13. Gianluigi Donnarumma – 89 (Manchester City)
  14. Bruno Fernandes – 89 (Manchester United)
  15. Khvicha Kvaratskhelia – 89 (Paris Saint-Germain)
  16. Nuno Mendes – 89 (Paris Saint-Germain)
  17. Willian Pacho – 89 (Paris Saint-Germain)
  18. Lionel Messi – 89 (Inter Miami)
  19. Vinícius Júnior – 89 (Real Madrid)
  20. Jan Oblak – 88 (Atlético Madrid)
  21. Declan Rice – 88 (Arsenal)
  22. William Saliba – 88 (Arsenal)
  23. Virgil van Dijk – 88 (Liverpool)
  24. Achraf Hakimi – 88 (Paris Saint-Germain)
  25. João Neves – 88 (Paris Saint-Germain)
  26. Joshua Kimmich – 88 (FC Bayern München)
  27. Luis Díaz – 88 (FC Bayern München)
EA Sports FC 27, de EA.
EA Sports FC 27 es el próximo videojuego de simulación de fútbol desarrollado por Electronic Arts, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 25 de septiembre de 2026.

Metodología de valoración y criterios de EA SPORTS FC 27

El sistema de calificaciones que emplea EA SPORTS FC 27 se basa en una metodología que combina datos estadísticos de partidos reales y el análisis de expertos. Esta fórmula es fruto de años de trabajo y evolución dentro de la industria, buscando que las valoraciones reflejen de manera precisa el estado actual de cada futbolista.

La puntuación no es aleatoria, sino que responde a criterios objetivos y verificables. Más de 21 mil futbolistas, junto con una amplia variedad de clubes, estadios y ligas, forman parte de la base de datos del videojuego. Esto permite que la representación del fútbol virtual sea detallada y fiel a la realidad, brindando a los aficionados una experiencia cercana a lo que ocurre en el campo.

Cada actuación relevante en partidos oficiales puede influir en la percepción y valoración de los jugadores en el simulador. Así, el sistema de EA SPORTS FC 27 se mantiene dinámico, adaptándose a los cambios y sorpresas que ofrece cada temporada en el fútbol mundial.

Temas Relacionados

Luis DíazFútbolEA SPORTS FC 27Ranking EA SPORTS FC 27Futbolista colombianoLionel MessiKylian Mbappécolombia-noticiastecnología-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Wallpaper Steam para descargar: el riesgo que oculta un malware para robar la cuenta y contraseña

Una nueva amenaza aprovecha Steam Workshop y Wallpaper Engine para distribuir malware capaz de secuestrar cuentas y recopilar información personal

Wallpaper Steam para descargar: el riesgo que oculta un malware para robar la cuenta y contraseña

Los 27 mejores futbolistas de EA SPORTS FC 27: desde Messi y Haaland hasta estrellas del Real Madrid y Manchester

La fidelidad de las calificaciones se debe a la integración de datos auténticos de partidos, el análisis de desempeño y el criterio de especialistas en fútbol

Los 27 mejores futbolistas de EA SPORTS FC 27: desde Messi y Haaland hasta estrellas del Real Madrid y Manchester

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

La lista de exclusión de la Comisión de Regulación de Comunicaciones permite inscribir gratis el número y correo para pedir a operadores y empresas que no envíen mensajes comerciales

Colombia crea base de datos para evitar que el número de celular tenga llamadas spam y SMS de publicidad

Contenido generado por IA: Google apuesta por identificarlo de forma invisible mientras Europa exige etiquetarlo

Delfina Arambillet analizó en Infobae a la Tarde el desafío de reconocer contenido creado por máquinas cada vez más sofisticadas y explicó por qué las marcas de agua pueden ser una herramienta clave

Contenido generado por IA: Google apuesta por identificarlo de forma invisible mientras Europa exige etiquetarlo

Estos son los fraudes tecnológicos más comunes al viajar: WiFi gratis, cajeros manipulados y códigos QR

Adoptar medidas como el uso de VPN, la autenticación multifactor y la prudencia en redes sociales resulta clave para evitar robos

Estos son los fraudes tecnológicos más comunes al viajar: WiFi gratis, cajeros manipulados y códigos QR

DEPORTES

La sobrina de Manu Ginóbili llegó a una final con la selección de Bahía Blanca y reveló su principal virtud: “Viene de familia”

La sobrina de Manu Ginóbili llegó a una final con la selección de Bahía Blanca y reveló su principal virtud: “Viene de familia”

Juventus contrató a otro arquero tras la caída del pase del Dibu Martínez: la incómoda situación del argentino en el Aston Villa

La advertencia del DT de Recoleta a Boca antes de la revancha por la Sudamericana en Asunción

El video del escándalo del técnico de la selección de Egipto: se desmayó en medio de la pelea entre su primera y su segunda esposa

A los 16 años empezó a entrenar para recuperar su cuerpo: se convirtió en campeona invicta y sueña con llegar al Mr. Olympia

TELESHOW

Matías Bertolotti enfrentó a Ricardo Canaletti al aire: “Después si te insultan sos el primero en llorar”

Matías Bertolotti enfrentó a Ricardo Canaletti al aire: “Después si te insultan sos el primero en llorar”

Arturo Puig habló de su interpretación de San Martín con inteligencia artificial: “Es bueno desenmascarar a los próceres frente al bronce”

El festejo íntimo de Moria Casán por sus 80 con Sofía Gala y sus nietos en Parque Leloir: “Soy infinita”

Cami Homs vende en una feria la ropa que dejó de usar: de calzas por 10 mil pesos a “conjuntos medio polémicos”

La emoción de Sergio Lapegüe al despedir a su hijo Franco antes de viajar a Estados Unidos para estudiar en Harvard

INFOBAE AMÉRICA

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

El petróleo volvió a superar los USD 90 por barril ante la incertidumbre sobre el estrecho de Ormuz

Paraguay entregó a Brasil un jet privado de USD 28 millones vinculado al caso de un banquero detenido por fraude

Hasta 1,300 maestros de educación física serán capacitados en psicomotricidad en República Dominicana

Honduras recibió más de 15,500 visitantes salvadoreños durante la Semana Agostina

Lluvias históricas golpean Costa Rica: nueve estaciones marcaron récords de precipitación