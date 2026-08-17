Luis Díaz, el único colombiano en la lista de los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27 junto a Messi y Mbappé

El hecho de que Díaz comparta espacio con figuras como Messi, Vinícius Júnior y Gabriel, refuerza su estatus como uno de los jugadores más destacados del fútbol. (REUTERS/Eloísa Sánchez)

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Luis Díaz se convirtió en el único futbolista colombiano incluido entre los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27, compartiendo este reconocimiento con nombres de peso mundial como Lionel Messi y Kylian Mbappé. Su presencia en la lista, en un universo dominado tradicionalmente por figuras de Europa, destaca la relevancia y el impacto que ha logrado tanto en su club como en la selección nacional.

Luis Díaz entre los mejores jugadores de EA SPORTS FC 27

La inclusión de Luis Díaz en el selecto grupo de los 27 futbolistas con mayor valoración en EA SPORTS FC 27 representa un hito relevante para el fútbol colombiano. Díaz no solo aparece junto a referentes consagrados como Messi y Mbappé, sino que también lo hace como el único representante de Colombia en una lista que suele estar reservada para jugadores de las ligas más competitivas y mediáticas del planeta.

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El extremo, actualmente en el Bayern de Múnich según la base de datos del videojuego, recibió una puntuación general de 88. Esta cifra lo posiciona al nivel de jugadores reconocidos mundialmente, como Virgil van Dijk, Declan Rice y Joshua Kimmich, quienes comparten la misma valoración global.

La escala utilizada en EA SPORTS FC 27 va del 1 al 99 y refleja mediante el GLB el nivel, la calidad y el estado de forma actual de cada futbolista.

Es menester señalar que esta calificación expresa el alto rendimiento mostrado por Díaz tanto en el fútbol de clubes como en la selección nacional.

La escala utilizada en EA SPORTS FC 27 va del 1 al 99 y refleja mediante el GLB el nivel, la calidad y el estado de forma actual de cada futbolista. En este contexto, alcanzar una media de 88 significa formar parte de la élite de los atacantes dentro del simulador, un mérito reservado solo para un pequeño grupo de jugadores cada temporada.

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El hecho de que Díaz comparta espacio con figuras como Messi, Vinícius Júnior y Gabriel, además de ocupar el puesto 27, refuerza su estatus como uno de los jugadores más destacados del fútbol mundial.

Este año, dos superestrellas globales se paran orgullosamente en las calificaciones masculinas, con Kylian Mbappé y Erling Haaland obteniendo un GLB de 91. (EA SPORTS FC 27)

Ranking global y diversidad en EA SPORTS FC 27

La lista de los 27 mejores futbolistas de EA SPORTS FC 27 refleja el carácter global del fútbol y la amplitud de su alcance. En este grupo se encuentran tanto estrellas consolidadas como nuevos talentos que han irrumpido con fuerza en la escena internacional. Nombres como Leo Messi, Luis Díaz, Vinícius Júnior, Gabriel y Debinha integran el ranking, lo que evidencia una mezcla entre experiencia y revelación.

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La presencia de futbolistas de América Latina dentro de los mejores valorados confirma la expansión del reconocimiento más allá del ámbito europeo. La diversidad en los rankings subraya cómo el rendimiento en las principales ligas, el impacto en los equipos nacionales y la actuación en torneos internacionales se han convertido en criterios fundamentales para el reconocimiento de estos jugadores en el simulador.

El listado masculino está encabezado por Kylian Mbappé y Erling Haaland, quienes obtuvieron el puntaje más alto del juego, con un GLB de 91. Alexia Putellas, en el caso femenino, mantiene el máximo puntaje entre las mujeres, también con 91.

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Las calificaciones en EA SPORTS FC 27 reflejan a los jugadores y las jugadoras más destacados del futbol masculino y femenino que están jugando al más alto nivel. (EA SPORTS FC 27)

Top 27 futbolistas masculinos (EA SPORTS FC 27)

Kylian Mbappé – 91 (Real Madrid) Erling Haaland – 91 (Manchester City) Rodri – 90 (Manchester City) Ousmane Dembélé – 90 (Paris Saint-Germain) Vitinha – 90 (Paris Saint-Germain) Harry Kane – 90 (FC Bayern München) Michael Olise – 90 (FC Bayern München) Pedri – 90 (FC Barcelona) Lamine Yamal – 90 (FC Barcelona) Thibaut Courtois – 90 (Real Madrid) Jude Bellingham – 90 (Real Madrid) Gabriel – 89 (Arsenal) Gianluigi Donnarumma – 89 (Manchester City) Bruno Fernandes – 89 (Manchester United) Khvicha Kvaratskhelia – 89 (Paris Saint-Germain) Nuno Mendes – 89 (Paris Saint-Germain) Willian Pacho – 89 (Paris Saint-Germain) Lionel Messi – 89 (Inter Miami) Vinícius Júnior – 89 (Real Madrid) Jan Oblak – 88 (Atlético Madrid) Declan Rice – 88 (Arsenal) William Saliba – 88 (Arsenal) Virgil van Dijk – 88 (Liverpool) Achraf Hakimi – 88 (Paris Saint-Germain) João Neves – 88 (Paris Saint-Germain) Joshua Kimmich – 88 (FC Bayern München) Luis Díaz – 88 (FC Bayern München)

EA Sports FC 27 es el próximo videojuego de simulación de fútbol desarrollado por Electronic Arts, cuyo lanzamiento mundial está programado para el 25 de septiembre de 2026.

Metodología de valoración y criterios de EA SPORTS FC 27

El sistema de calificaciones que emplea EA SPORTS FC 27 se basa en una metodología que combina datos estadísticos de partidos reales y el análisis de expertos. Esta fórmula es fruto de años de trabajo y evolución dentro de la industria, buscando que las valoraciones reflejen de manera precisa el estado actual de cada futbolista.

La puntuación no es aleatoria, sino que responde a criterios objetivos y verificables. Más de 21 mil futbolistas, junto con una amplia variedad de clubes, estadios y ligas, forman parte de la base de datos del videojuego. Esto permite que la representación del fútbol virtual sea detallada y fiel a la realidad, brindando a los aficionados una experiencia cercana a lo que ocurre en el campo.

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Cada actuación relevante en partidos oficiales puede influir en la percepción y valoración de los jugadores en el simulador. Así, el sistema de EA SPORTS FC 27 se mantiene dinámico, adaptándose a los cambios y sorpresas que ofrece cada temporada en el fútbol mundial.