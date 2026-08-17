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El influencer Santos Salazar es arrestado por intento de asesinato en Los Ángeles

El creador de contenido quedó detenido tras una denuncia por presunta violencia doméstica y la causa sigue bajo investigación. La fianza fue fijada en USD 1 millón y su pareja, Brianna Olsen, cuestionó la imputación

Santos Salazar fue arrestado en Los Ángeles por una imputación de intento de asesinato en una denuncia por presunta violencia doméstica (SantosPRC/TikTok)
Santos Salazar fue arrestado en Los Ángeles por una imputación de intento de asesinato en una denuncia por presunta violencia doméstica (SantosPRC/TikTok)
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El influencer Santos Salazar fue arrestado en Los Ángeles acusado de intento de asesinato tras una denuncia por presunta violencia doméstica.

El caso permanece bajo investigación y Salazar continúa detenido, ya que la justicia le impuso una fianza de USD 1 millón que no pudo cubrir.

La repercusión pública creció a partir de las declaraciones de su pareja, Brianna Olsen, quien habló con TMZ y calificó la acusación como exagerada. Además, la influencer explicó que la familia no cuenta con los recursos necesarios para afrontar el pago de la fianza.

Olsen sostuvo que la imputación por intento de asesinato fue “totalmente” exagerada y que calificar el episodio de ese modo “va demasiado lejos”, de acuerdo con lo que le dijo a TMZ.

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La influencer aclaró que contrató a un abogado para encabezar la defensa y explicó que, por ahora, mantendrán en reserva los detalles del hecho.

El caso de Santos Salazar sigue bajo investigación y el influencer permanece detenido con una fianza de USD 1 millón (TMZ)
El caso de Santos Salazar sigue bajo investigación y el influencer permanece detenido con una fianza de USD 1 millón (TMZ)

En esa conversación, Olsen afirmó que, cuando se conozca lo que ocurrió, “la gente” no estará de acuerdo con la calificación de intento de asesinato.

No aseguró que Salazar no haya hecho “nada malo”, y evitó precisar qué parte de la acusación considera sobredimensionada.

La investigación y el escenario judicial inmediato

Olsen indicó que Salazar tiene audiencia de lectura de cargos el lunes. También dijo que no cuentan con el dinero para pagar la fianza de USD 1 millón, por lo que, en su lectura, seguirá detenido mientras avanza el proceso.

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Según su relato, en este momento Salazar no tiene compañero de celda y atraviesa condiciones difíciles en la cárcel. En particular, afirmó que está pasando “mucho frío” en el lugar donde permanece detenido.

Brianna Olsen cuestionó ante TMZ la acusación por intento de asesinato y afirmó que la calificación del hecho fue exagerada (Brianna Olsen/Instagram)
Brianna Olsen cuestionó ante TMZ la acusación por intento de asesinato y afirmó que la calificación del hecho fue exagerada (Brianna Olsen/Instagram)

Por el momento, Olsen no expuso públicamente una reconstrucción del episodio que derivó en la imputación por intento de asesinato.

Tampoco precisó si hubo una víctima identificada o si existieron lesiones, y remarcó que la defensa evitará difundir información adicional mientras el expediente siga en curso.

La combinación entre una acusación por intento de asesinato, la falta de detalles en el plano público y la expectativa por la lectura de cargos dejó el foco puesto en lo que ocurra en la audiencia del lunes.

Ese paso puede ordenar el marco formal del caso y el rumbo inmediato de la situación procesal del influencer.

Lo que dijo Brianna Olsen y el impacto en su entorno

Brianna Olsen dijo que contrató a un abogado para la defensa de Santos Salazar y que mantendrán en reserva los detalles del caso (TMZ)
Brianna Olsen dijo que contrató a un abogado para la defensa de Santos Salazar y que mantendrán en reserva los detalles del caso (TMZ)

Olsen vinculó sus comentarios al impacto que, según dijo, tuvo el arresto en su familia, en especial por la llegada reciente de su hijo. Sin dar precisiones sobre lo ocurrido, insistió en que la acusación, tal como fue planteada, no refleja los hechos.

En el mismo intercambio con TMZ, Olsen respondió preguntas sobre su ex amigo Pérez Hilton, quien fue hospitalizado tras mostrar conductas preocupantes en una transmisión en vivo a principios de mes.

Señaló que lo bloqueó el mes pasado, lo describió como una persona negativa en ese período y calificó lo ocurrido como un ejemplo de “karma”.

Las declaraciones sobre Hilton aparecieron en la misma conversación en la que habló del arresto de Salazar.

Olsen no estableció un vínculo entre ambos episodios, pero sus respuestas expusieron que atraviesa un momento de tensión personal, con repercusión pública y digital en torno al caso que involucra a su pareja.

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