Trump ordenó reducir los ejercicios militares de EEUU y Corea del Sur por considerar que envían una señal “hostil” hacia Pyongyang

Donald Trump ordenó reducir sustancialmente los ejercicios militares conjuntos de Estados Unidos con Corea del Sur. (REUTERS/Ken Cedeno)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, reducir “sustancialmente” los ejercicios militares conjuntos que Washington realiza con Corea del Sur, al considerar que las maniobras envían una señal “totalmente inapropiada y hostil” hacia Corea del Norte.

Trump comunicó la decisión este domingo en una publicación en Truth Social, en la que vinculó la medida con la relación que mantiene con el líder norcoreano, Kim Jong-un. El mandatario aseguró que no está satisfecho con que Estados Unidos haya acordado participar desde hace años en los ejercicios militares con Seúl.

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“Basándome en mi muy buena relación con Kim Jong-un, de Corea del Norte, no estoy contento con el hecho de que Estados Unidos haya acordado, hace mucho tiempo, participar en ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur”, escribió Trump.

El presidente estadounidense también cuestionó el costo de las maniobras y sostuvo que una parte importante de esos gastos es asumida por Washington.

“Estos ejercicios no solo son costosos, ya que gran parte de estos costos son pagados por Estados Unidos de América (¡como de costumbre!), sino que envían una señal que es totalmente inapropiada y hostil a un país que, mientras Donald J. Trump ha sido presidente, no ha amenazado y se ha mostrado respetuoso”, afirmó.

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Trump sostuvo que la cancelación de las maniobras ya no es posible debido a la proximidad de su realización, pero afirmó que impartió instrucciones a Hegseth para reducirlas de manera significativa.

El presidente Donald Trump anuncia la reducción sustancial de los ejercicios militares conjuntos entre Estados Unidos y Corea del Sur.

“Por lo tanto, y basándome en el hecho de que es demasiado tarde para cancelarlos, he ordenado al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que reduzca sustancialmente los ejercicios militares conjuntos”, señaló.

La decisión supone un nuevo gesto de Trump hacia Corea del Norte y Kim Jong-un, con quien el presidente estadounidense ha mantenido una relación diplomática inusual y ha defendido el diálogo directo. Durante su mensaje, Trump volvió a presentar ese vínculo como uno de los argumentos centrales de su decisión sobre las actividades militares con Corea del Sur.

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El mandatario también introdujo en su publicación un asunto diferente relacionado con la política exterior de Washington. Reveló que recientemente preguntó al presidente de Corea del Sur si su país estaba dispuesto a participar junto con Estados Unidos en los esfuerzos para lograr la desnuclearización de Irán.

“Mientras que esto no tiene relación (¿?), recientemente le pregunté al presidente de Corea del Sur si les gustaría unirse a nosotros en la desnuclearización de la República Islámica de Irán, y dijeron: ‘¡No, gracias!’”, escribió Trump.

Corea del Norte amenazó con una respuesta militar

La decisión del mandatario estadounidense se conoce días después de que Corea del Norte amenazara con responder con nuevas medidas de disuasión.

Las maniobras, conocidas como Ulchi Freedom Shield, tienen una duración prevista de 11 días y comenzarán este lunes. Se trata de ejercicios que forman parte habitual del calendario militar de verano y cuyo objetivo declarado es preparar a las fuerzas estadounidenses y surcoreanas para responder ante un eventual ataque de Pyongyang.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el líder norcoreano, Kim Jong-un, en la zona desmilitarizada que separa a las dos Coreas, en Panmunjom, Corea del Sur (REUTERS/Kevin Lamarque/Archivo)

El régimen de Kim Jong-un, sin embargo, sostiene que las operaciones constituyen preparativos para una invasión de su territorio. En los últimos días, Corea del Norte lanzó un misil balístico sobre el mar de Japón, en una demostración de fuerza que fue interpretada como una señal de rechazo a los ejercicios.

Un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores norcoreano afirmó que Pyongyang mantiene como principio responder a cualquier incremento de las amenazas con un aumento de sus propias capacidades de disuasión.

“Es nuestro principio constante de garantizar la seguridad responder a un nuevo nivel de amenaza con un nuevo nivel de disuasión”, señaló el funcionario en una declaración difundida por la agencia estatal KCNA.

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El régimen también sostuvo que no tolerará la situación de confrontación que, según su versión, están generando Estados Unidos y Corea del Sur, y aseguró que ejercerá su derecho a la legítima defensa frente a cualquier amenaza.

Los ejercicios Ulchi Freedom Shield contarán con unos 18.000 efectivos surcoreanos y personal militar estadounidense perteneciente al contingente de aproximadamente 28.500 soldados que Washington mantiene desplegado en Corea del Sur.

Las maniobras están diseñadas para mejorar la capacidad de ambos países de responder conjuntamente ante distintos escenarios de conflicto y forman parte de la alianza militar entre Washington y Seúl.

Los ejercicios Ulchi Freedom Shield contarán con unos 18.000 efectivos surcoreanos y personal militar estadounidense perteneciente al contingente de aproximadamente 28.500 soldados que Washington mantiene desplegado en Corea del Sur (REUTERS/Archivo)

Pyongyang ha adquirido una mayor experiencia militar a partir de su creciente participación en conflictos internacionales. Corea del Norte ha respaldado a Rusia en su invasión de Ucrania y ha desplegado tropas en apoyo de las fuerzas rusas.

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La participación de soldados norcoreanos en el conflicto les habría permitido adquirir experiencia en las condiciones de los campos de batalla modernos. Según funcionarios surcoreanos, las maniobras entre Washington y Seúl también buscan preparar a sus fuerzas ante la posibilidad de enfrentarse a tropas norcoreanas que cuentan con experiencia obtenida durante su despliegue junto a las fuerzas rusas en Ucrania.