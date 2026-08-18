Extensiones de Google Chrome falsas tienen actualizaciones que infectan computadoras con malware

Google Chrome es un navegador muy útil para consultar información y para usar herramientas digitales. (Foto: Europa Press)

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Usuarios de Reddit han advertido sobre la aparición de ventanas emergentes en navegadores como Google Chrome y otros basados en Chromium, que simulan ser mensajes oficiales de actualización.

El mensaje anuncia una “actualización crítica” y pide descargar un archivo, pero en realidad se trata de un intento de instalar malware en los dispositivos.

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Las alertas comenzaron a multiplicarse en distintos foros, donde los afectados describieron cómo las ventanas emergentes relacionadas con extensiones interrumpen la navegación habitual.

Cómo opera esta amenaza digital en Crome

La técnica consiste en desplegar una ventana emergente mientras se navega en Google Chrome, con el mensaje de que es urgente instalar una actualización. En vez de conducir al sistema de actualizaciones de Google Chrome, el usuario recibe un archivo con extensión .exe o .vbs, tipos habituales de programas ejecutables en Windows.

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El ciberataque simula ser una comunicación oficial de Chrome. (Foto: Reddit)

Los testimonios indican que la descarga comienza automáticamente tras dar clic en el aviso, sin seguir el proceso estándar de actualización del navegador de Google.

Este detalle resulta llamativo: las actualizaciones auténticas de Google Chrome jamás requieren que el usuario descargue manualmente archivos desde una ventana emergente. El sistema de actualizaciones funciona de manera interna y no involucra la descarga de ejecutables fuera del navegador.

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Qué extensiones de Google Chrome están comprometidas

El origen del engaño apunta hacia extensiones de navegador comprometidas. Diversos usuarios identificaron a “Enable Right Click & Copy Smart Unlock + OCR” como posible responsable de la aparición de los avisos falsos. Esta extensión, que promete facilitar la copia de texto y la función OCR, podría haber sido adquirida o modificada por hackers maliciosos.

Extensiones de Google Chrome que ayudan a convertir imágenes en texto están relacionadas con esta campaña de malware. (Foto: Europa Press)

No existe confirmación sobre la responsabilidad de los desarrolladores originales, lo que abre la posibilidad de que el ataque se haya producido tras la adquisición o alteración de la extensión.

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Según la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA) de Estados Unidos, las extensiones pueden conectarse a servidores externos y cargar contenido no autorizado, como ventanas emergentes fraudulentas.

Incluso si el navegador no presenta infecciones propias, una extensión con permisos elevados puede actuar como vector para la descarga de archivos peligrosos.

Cómo diferenciar una actualización genuina de una falsa

Reconocer una actualización legítima de una fraudulenta es esencial para evitar infecciones. Las verdaderas actualizaciones de Google Chrome nunca solicitan la descarga de archivos ejecutables externos ni aparecen como ventanas emergentes mientras se navega en línea.

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Se deben seguir varias medidas de seguridad para evitar daños en el dispositivo y pérdidas de información. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso oficial se realiza exclusivamente a través del menú del navegador, dentro de la sección de ayuda e información. En caso de duda, los pasos sugeridos son abrir Chrome, acceder al menú de tres puntos, seleccionar “Ayuda” y luego “Información de Google Chrome”, donde el navegador comprobará automáticamente la versión instalada.

En navegadores alternativos basados en Chromium, como Brave, el procedimiento es idéntico. Esta comprobación asegura que cualquier actualización provenga únicamente de canales oficiales y no de fuentes no verificadas.

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Qué hacer si se descargó o ejecutó un archivo sospechoso en el ordenador

Si una persona descargó un archivo tras pulsar en una alerta falsa, pero no lo abrió, se sugiere eliminarlo de inmediato y realizar un análisis de seguridad completo en el dispositivo.

Algunos antivirus, como Malwarebytes, no detectan amenazas en estos archivos, mientras que otros como Windows Defender sí logran bloquear la descarga.

La detección del virus depende del programa antivirus que se tiene descargado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No obstante, la ausencia de una alerta inicial no garantiza que el archivo sea seguro. Los archivos maliciosos pueden permanecer inactivos hasta que el usuario los ejecuta manualmente.

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Asimismo, si el archivo fue ejecutado, lo más prudente es evitar introducir contraseñas o información sensible hasta descartar un compromiso. Conviene revisar y eliminar extensiones sospechosas, porque pueden seguir facilitando la descarga de código peligroso.

Por qué es clave revisar las extensiones instaladas en el PC

El control sobre las extensiones de navegador resulta clave para la seguridad. Si una extensión muestra comportamientos extraños, no se reconoce o ya no se utiliza, lo más conveniente es desinstalarla.

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Quienes usan el ordenador en espacios laborales o manejan información sensible deben prestar especial atención, porque un dispositivo infectado puede poner en riesgo datos corporativos o cuentas compartidas.