Un controlador aéreo evitó un incidente entre dos vuelos de American Airlines con el mismo número de vuelo en Phoenix

La coincidencia entre un arribo y una partida de la misma aerolínea obligó a una intervención inmediata en la torre de control de Sky Harbor (AP Foto/Cliff Owen, Archivo)

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La secuencia ocurrió la noche del jueves en Phoenix Sky Harbor International Airport, en Arizona, cuando una aeronave procedente de Chicago se aproximaba a la pista al mismo tiempo que otro avión de American Airlines iniciaba su salida hacia ese mismo destino.

En ese cruce, la torre detectó que ambas comunicaciones podían quedar asociadas al mismo número de vuelo y a la misma frecuencia de radio, una combinación inusual en una fase sensible de la operación, tal y como informó CBS News.

El controlador diferenció de inmediato a las dos tripulaciones para evitar errores en las instrucciones. A partir de esa corrección, cada piloto recibió referencias distintas y la operación pudo continuar sin desvíos.

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés) abrió una investigación sobre lo ocurrido. El organismo aseguró que los aviones mantuvieron en todo momento la separación exigida y completaron sus trayectos sin incidentes.

El organismo federal confirmó que ambas aeronaves mantuvieron la distancia reglamentaria durante toda la operación y abrió una investigación (REUTERS/Brian Snyder/File Photo)

Cómo resolvió la torre la superposición

La intervención quedó registrada en un audio de despacho citado por CBS News. Para ordenar el intercambio con las cabinas, el controlador dejó de usar una referencia común y pasó a distinguir a cada aeronave con instrucciones separadas.

A una la identificó como “American 2842 en salida” y a la otra como “American 2482 en llegada”. Esa diferencia permitió asociar cada mensaje a una tripulación específica en un momento de alta carga operativa.

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La autoridad aeronáutica sostuvo después que la separación reglamentaria se mantuvo durante todo el episodio. Ese punto resultó central en la evaluación inicial del caso.

La torre ordenó las comunicaciones con una identificación específica para el arribo y otra para la salida, lo que despejó cualquier ambigüedad (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo)

La explicación de American Airlines

American Airlines atribuyó la coincidencia a una demora del vuelo que llegaba desde Chicago. Ese avión debía aterrizar en Phoenix, recibir a nuevos pasajeros y regresar luego a su punto de origen con el mismo identificador comercial, explicó la compañía en declaraciones recogidas por CBS News.

La demora alteró ese esquema. La aerolínea dispuso otra aeronave para trasladar a los pasajeros que esperaban en la ciudad. Esa decisión dejó en simultáneo a un avión en arribo y a otro en salida bajo el mismo callsign.

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American Airlines indicó que revisa el episodio y defendió la respuesta del personal involucrado. En un comunicado citado por CBS News, la compañía aseguró que “la diligencia y el profesionalismo de los controladores aéreos y de nuestros pilotos garantizaron que la separación requerida se mantuviera en todo momento y que el problema fuera identificado y resuelto”.

La aerolínea atribuyó la anomalía a una demora que alteró la rotación prevista de una de las aeronaves asignadas a la ruta (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Qué dijo el controlador y qué analiza la FAA

El propio controlador expresó su sorpresa tras el episodio. “Trabajo en control aéreo desde hace 25 años y nunca vi que dos aeronaves casi se junten con el mismo indicativo. Es algo increíble”, dijo en un audio de despacho reproducido por CBS News.

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Más tarde, el trabajador agregó otra frase sobre la gravedad potencial del caso. “Podría haber sido desastroso, pero me alegra que todo haya salido bien”, afirmó, siempre de acuerdo con lo recogido por CBS News.

La FAA investiga ahora cómo se produjo la superposición de identificadores y si corresponde adoptar medidas adicionales después de la revisión. Hasta el momento, el organismo no reportó consecuencias operativas más allá del episodio detectado en la frecuencia.