Mañana inicia el juicio a Meta por el daño de sus redes sociales a menores: el testimonio que puede cambiar el negocio de Facebook e Instagram

Cuatro estados de Estados Unidos iniciarán en Oakland un juicio federal contra Meta por presuntos daños a la seguridad infantil en Facebook e Instagram (REUTERS/Manuel Orbegozo)

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Cuatro estados de Estados Unidos iniciarán mañana en un tribunal federal de Oakland, California, un juicio contra Meta, empresa matriz de Facebook e Instagram.

Los demandantes son California, Colorado, Kentucky y Nueva Jersey. Reclaman USD 1.400 millones por presuntos daños a la seguridad infantil en Facebook e Instagram y sostienen que la empresa diseñó funciones adictivas para menores y recopiló datos sin consentimiento.

El expediente afirmó: “Meta ha aprovechado tecnologías poderosas y sin precedentes para atraer, involucrar y, en última instancia, atrapar a jóvenes y adolescentes. Su motivo es el lucro, y busca maximizar sus ganancias financieras”.

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Otros 25 estados que se sumaron a la acción presentada hace tres años tendrán procesos posteriores.

La sanción reclamada y el argumento de los fiscales

Para Meta, el caso llegó en un momento sensible. La empresa ya perdió este año dos litigios vinculados a daños a niños y adolescentes, y el mes pasado informó una caída de sus ganancias, en parte por USD 2.400 millones en gastos legales.

La demanda contra Meta reclama USD 1.400 millones y sostiene que Facebook e Instagram diseñaron funciones adictivas para menores y recopilaron datos sin consentimiento (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

La compañía rechazó las acusaciones y sostuvo que la prueba en juicio demostrará su compromiso con los jóvenes. En un comunicado, afirmó: “Hemos escuchado a los padres, trabajado con expertos y fuerzas de seguridad, y realizado investigaciones exhaustivas para comprender los problemas que más importan”.

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En una presentación del 6 de julio ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Norte de California, Meta calificó la posible sanción como “desvinculada de cualquier violación alegada” por los estados.

Añadió que “una sanción de ese tamaño no tiene equivalente en la historia de la aplicación de las leyes de protección al consumidor”.

Especialistas en derecho citados por la agencia consideraron improbable una condena cercana al monto máximo reclamado.

James Grimmelmann, profesor de la Facultad de Derecho de Cornell y de Cornell Tech, dijo al medio que un fallo de ese tamaño “llevaría a Meta a la quiebra, borraría a sus propietarios y, en los hechos, daría como resultado que los estados fueran dueños de Meta”, aunque aclaró que ese desenlace “parece extremadamente improbable”.

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Eric Goldman, profesor y codirector del High Tech Law Institute de la Facultad de Derecho de la Universidad de Santa Clara, interpretó la estrategia de los fiscales como un intento de fijar un precedente definitivo.

Otros 25 estados que se sumaron a la acción contra Meta tendrán procesos posteriores por la seguridad infantil en redes sociales (REUTERS/Carlos Barria)

“Los fiscales generales estatales están yendo con todo”, señaló y agregó que buscan daños extraordinarios y también remedios estructurales extraordinarios si triunfan en el caso.

Rebecca Allensworth, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Vanderbilt, explicó que el caso combinó cuatro estados y al menos tres clases distintas de normas: una ley de privacidad infantil, una ley de publicidad engañosa y leyes de competencia desleal. Esa superposición multiplicó el número potencial de infracciones y explicó la dimensión de la reclamación.

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Posibles cambios en Facebook e Instagram para menores

La disputa en Oakland no se limitó al dinero. Un resultado adverso para la compañía también podría derivar en cambios profundos en la forma en que funcionan Facebook e Instagram, una consecuencia que los expertos consideraron tan relevante como cualquier sanción económica.

Meta incorporó en los últimos años nuevas herramientas de protección para menores. En 2024 lanzó en Instagram las cuentas para adolescentes, configuradas como privadas por defecto y con restricciones en mensajería y contenidos, además de controles parentales.

La empresa también usa inteligencia artificial para detectar si niños menores de 13 años utilizan Instagram o si adolescentes falsean su edad para acceder a cuentas de adultos.

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Meta rechazó las acusaciones y afirmó que en el juicio demostrará su compromiso con los jóvenes en Facebook e Instagram (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Los defensores de la seguridad infantil sostuvieron que esas medidas no alcanzaron. A comienzos de este mes, un juez de Nuevo México ordenó nuevas protecciones en las plataformas: límites de tiempo para menores, restricciones a chatbots de inteligencia artificial y advertencias obligatorias, aunque esa decisión solo se aplica a usuarios de ese estado.

Laura Marquez-Garrett, del Social Media Victims Law Center, dijo el viernes en una discusión virtual organizada por el Tech Oversight Project que los fiscales generales tienen “una posibilidad real de arreglar el producto”.

Añadió: “Para estas compañías, este es un verdadero punto de ajuste de cuentas. A medida que estos casos avanzan, esto es un salto hacia adelante, no un paso”.

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El antecedente en Los Ángeles

El juicio federal que comenzará esta semana también difirió de otro proceso resuelto este año en Los Ángeles.

En ese caso, un tribunal estatal concedió USD 6 millones en daños contra Meta y YouTube, de Google, a una única demandante: una joven que declaró haberse vuelto adicta a las redes sociales cuando era niña.

Especialistas en derecho consideraron improbable una condena cercana a los USD 1.400 millones reclamados contra Meta por los estados (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Ese expediente funcionó como caso de prueba entre miles de demandas civiles similares. El jurado concluyó que Meta y YouTube actuaron con negligencia en el diseño u operación de sus plataformas, que esa negligencia fue un factor sustancial en el daño sufrido por la demandante y que ambas empresas sabían que sus plataformas podían ser peligrosas para menores, sin advertirlo de forma adecuada.

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Grimmelmann comparó la situación con otros litigios de daños potencialmente masivos en los que los tribunales evitaron aplicar las sanciones máximas.

Citado por The Associated Press, mencionó el caso sobre el entrenamiento de inteligencia artificial de Anthropic: los demandantes reclamaban USD 150.000 por cada libro copiado, pero la sanción final fue de USD 3.000 por libro, con un total cercano a USD 1.500 millones.

Qué miró el jurado antes del juicio

Durante la selección del jurado de los días previos, a los candidatos se les preguntó si creen que Meta contribuyó a la crisis de salud mental juvenil y en qué medida.

Muchos respondieron que sí, aunque también atribuyeron responsabilidad a los padres y mencionaron factores como el cambio climático y el estado general del mundo como causas del deterioro de la salud mental de niños y adolescentes.

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