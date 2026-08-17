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Wallpaper Steam para descargar: el riesgo que oculta un malware para robar la cuenta y contraseña

Una nueva amenaza aprovecha Steam Workshop y Wallpaper Engine para distribuir malware capaz de secuestrar cuentas y recopilar información personal

Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam.
Debes tener cuidado con los fondos de pantalla de Steam. (Steam)
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Los fondos de pantalla animados para personalizar el escritorio se han convertido en un nuevo método utilizado por ciberdelincuentes para distribuir malware. Investigadores de ciberseguridad de Kaspersky detectaron una campaña maliciosa que aprovecha Steam Workshop y la popular aplicación Wallpaper Engine para infectar computadoras, robar credenciales de acceso y comprometer cuentas de jugadores sin que las víctimas sospechen.

Según el análisis de los expertos, los atacantes lograron ocultar código malicioso en decenas de fondos de pantalla disponibles para descargar desde la plataforma. En muchos casos, estos archivos acumulaban miles de descargas y aparentaban ser completamente seguros, ya que funcionaban con normalidad e incluso ofrecían elementos interactivos, mientras ejecutaban procesos maliciosos en segundo plano.

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La amenaza pone de manifiesto que incluso plataformas ampliamente utilizadas por la comunidad gamer pueden convertirse en un canal para la distribución de software malicioso cuando los delincuentes consiguen introducir contenido manipulado.

Usuarios que usan Steam Workshop para descargar fondos de pantalla, pueden instalar un malware sin que lo sepan. (Valve)
Usuarios que usan Steam Workshop para descargar fondos de pantalla, pueden instalar un malware sin que lo sepan. (Valve)

Así funciona la nueva campaña de malware

Los investigadores explican que los ciberdelincuentes aprovecharon la confianza que los usuarios depositan en Steam Workshop y Wallpaper Engine, una aplicación muy utilizada para instalar fondos de pantalla animados e interactivos.

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Dentro de la plataforma identificaron múltiples paquetes que ocultaban archivos ejecutables, scripts y bibliotecas dinámicas (DLL) diseñadas para activarse automáticamente una vez que el usuario instalaba y ejecutaba el fondo de pantalla.

Lo más preocupante es que el contenido visible no despertaba sospechas. Los fondos cumplían correctamente su función e incluso algunos incluían pequeños minijuegos o efectos interactivos, lo que hacía mucho más difícil detectar que el equipo ya estaba siendo comprometido.

Mientras el usuario observaba una animación aparentemente inofensiva, el malware comenzaba a ejecutarse silenciosamente en segundo plano, estableciendo el primer paso para comprometer el sistema.

Usuarios descargar malware confiando en el Steam Workshop. crédito Valve
Usuarios descargar malware confiando en el Steam Workshop. crédito Valve

El objetivo es robar cuentas de Steam y otra información personal

La finalidad principal de esta campaña consiste en obtener acceso a las cuentas de Steam de los jugadores.

Para ello, el malware intenta secuestrar las sesiones activas del usuario, capturar credenciales de acceso y recopilar otra información almacenada en el equipo. Una vez obtenidos esos datos, los delincuentes pueden apropiarse de cuentas con videojuegos, objetos virtuales y otros activos digitales que posteriormente suelen comercializarse en mercados clandestinos.

Durante la investigación, Kaspersky detectó la presencia de varias familias de malware utilizadas habitualmente por grupos criminales.

Entre ellas se encuentran DarkKomet, un conocido troyano de acceso remoto o puerta trasera; Lumma y Vidar, dos programas especializados en el robo de información personal y credenciales; además del cargador RenEngine, utilizado para descargar e instalar nuevas amenazas dentro del sistema comprometido.

Steam te dejará probar miles de juegos por tiempo limitado.
El objetivo de los ciberdelincuentes es robar información del usuario a través de Steam. (Valve)

Esto significa que el robo de la cuenta de Steam podría ser solo el primer paso de una infección mucho más amplia, ya que los atacantes tienen la posibilidad de instalar programas adicionales destinados al espionaje, el robo de datos o el control remoto del dispositivo.

Cómo proteger el equipo frente a esta amenaza

Los especialistas recomiendan extremar las precauciones incluso cuando el contenido procede de plataformas ampliamente conocidas.

Antes de descargar cualquier fondo de pantalla o modificación desde Steam Workshop, conviene revisar la reputación del creador, el historial de publicaciones y los comentarios de otros usuarios. Aunque estas verificaciones no garantizan completamente la seguridad del archivo, pueden ayudar a detectar contenido sospechoso.

También aconsejan desconfiar de paquetes que incluyan archivos comprimidos protegidos con contraseña, programas ejecutables inesperados o archivos que no guarden relación con el funcionamiento habitual de un fondo de pantalla.

Usuarios deben de fijarse en la reputación del creador de los fondos de pantalla antes de descargarlos e instalarlos.
Usuarios deben de fijarse en la reputación del creador de los fondos de pantalla antes de descargarlos e instalarlos.

Otra medida fundamental consiste en mantener actualizado el software de seguridad del equipo. Un antivirus moderno con protección en tiempo real puede identificar este tipo de amenazas antes de que consigan ejecutarse o bloquear la instalación de archivos maliciosos.

La confianza también puede ser una vulnerabilidad

El caso detectado por Kaspersky demuestra que los ciberdelincuentes buscan constantemente nuevas formas de aprovechar la confianza de los usuarios para distribuir malware.

Los jugadores suelen descargar contenido creado por la comunidad para personalizar su experiencia, lo que convierte a plataformas como Steam Workshop en un objetivo atractivo para este tipo de campañas. Cuando un archivo aparenta ser legítimo y funciona correctamente, resulta mucho más difícil sospechar que está ocultando código malicioso.

Por ello, los expertos insisten en combinar hábitos de navegación seguros con herramientas de protección actualizadas y revisar cuidadosamente cualquier contenido antes de instalarlo. Un simple fondo de pantalla puede convertirse en la puerta de entrada para el robo de cuentas, credenciales y otra información personal almacenada en la computadora.

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