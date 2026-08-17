Juicio por el asesinato de Tupac Shakur, día 1: la fiscalía presentó al acusado como el autor intelectual del ataque

El juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas puso a Duane Keith Davis, conocido como Keffe D, en el centro del caso (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

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El primer día del juicio por el asesinato de Tupac Shakur en Las Vegas puso a Duane Keith Davis, conocido como Keffe D, en el centro del caso.

La fiscalía lo señaló como autor intelectual del ataque y la defensa sostuvo que no existían pruebas materiales para vincularlo con el crimen, según informó The Associated Press.

La fiscalía le dijo al jurado que Davis, de 63 años, no disparó contra Shakur, pero que planificó y coordinó el ataque. El fiscal adjunto jefe del condado, Binu Palal, precisó: “Duane Davis no apretó el gatillo. Pero sí planeó el tiroteo en represalia por la golpiza a su sobrino”.

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Según Palal, la evidencia central fueron las propias palabras de Davis, registradas en grabaciones, entrevistas y en sus memorias publicadas en 2019.

El rol de Davis y la reapertura del caso

El caso se reactivó después de décadas sin condenados, principalmente por las confesiones del propio Davis. La policía de Las Vegas explicó que solo pudo formalizar los cargos tras su detención en 2023, cuando sus declaraciones públicas ofrecieron información suficiente para llevar el expediente ante la justicia.

La fiscalía sostuvo que Duane Keith Davis planificó y coordinó el ataque contra Tupac Shakur como represalia por la golpiza a su sobrino (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

De acuerdo con la fiscalía, Davis dijo en entrevistas y ante el FBI que estuvo en Las Vegas durante el crimen. También relató cómo entregó el arma homicida a los ocupantes del Cadillac blanco desde el que se hicieron los disparos.

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El jurado escuchó grabaciones y vio fragmentos de su libro _Compton Street Legend_, presentados para sostener la tesis de que ideó el ataque.

Estrategia de la defensa y cuestionamientos a la investigación

La defensa, encabezada por Michael Sanft, apuntó a desacreditar la credibilidad de Davis y a remarcar la falta de pruebas materiales.

Sanft calificó de “ficción” el relato de la fiscalía y dijo que, en el pasado, las autoridades no lo imputaron porque sabían que exageraba o inventaba historias para obtener beneficios legales.

El abogado señaló que no se hallaron el arma homicida ni el Cadillac blanco. También sostuvo que no había testigos capaces de identificar a los autores materiales.

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La acusación presentó grabaciones, entrevistas y fragmentos del libro Compton Street Legend para vincular a Keffe D con el crimen (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Además, criticó la investigación policial por considerarla sesgada e incompleta, y habló de desconfianza entre distintos departamentos de seguridad, que a su entender complicó la búsqueda de la verdad.

Sanft pidió al jurado concentrarse en hechos verificables y no en relatos personales o extractos de memorias. También cuestionó que se usaran fragmentos del libro de Davis como si fueran pruebas irrefutables.

Los hechos del 7 de septiembre de 1996 y el contexto de violencia

La noche del 7 de septiembre de 1996, Tupac Shakur, de 25 años, resultó gravemente herido en un tiroteo desde un vehículo en marcha en Las Vegas.

Antes, él y su grupo participaron de un altercado en el casino MGM Grand, donde golpearon a Orlando Anderson, sobrino de Davis, después de asistir a la pelea de boxeo entre Mike Tyson y Bruce Seldon.

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La fiscalía sostuvo que Davis planificó la represalia durante las dos horas siguientes. Según esa reconstrucción, al localizar el BMW negro en el que viajaban Shakur y el productor Marion “Suge” Knight, facilitó el arma a los tiradores que dispararon desde el Cadillac blanco.

La defensa de Duane Keith Davis afirmó que no existen pruebas materiales, porque no aparecieron el arma homicida ni el Cadillac blanco (REUTERS/Steve Marcus/Pool)

Shakur recibió 4 impactos y murió seis días después en el hospital. Mientras que Knight sufrió una herida menor.

La ley en Nevada permitió juzgar a cualquier persona que hubiera participado activamente en el crimen, aunque no hubiera disparado. Los otros tres ocupantes del Cadillac habían fallecido y la justicia aún no había identificado al tirador.

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Testigos y reconstrucción de la escena

El primer testigo fue Garry Dale, expolicía de Las Vegas. Declaró que detuvo el BMW negro en el que viajaban Shakur y Knight antes del ataque.

Luego dijo que, tras los disparos, subió a la ambulancia y le preguntó al rapero quién había sido el agresor. Shakur, según Dale, respondió: “No, nosotros nos encargaremos de eso”.

El exdetective de homicidios Brent Becker relató las dificultades para conseguir testimonios. También dijo que Knight se presentó a declarar acompañado por abogados, lo que generó dudas sobre su nivel de colaboración con la causa.

La testigo Ingrid Stokes, que presenció el caos tras el ataque, declaró que temía represalias: “Los soplones reciben su merecido. Pero yo no vi nada”.

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Durante el procedimiento, familiares de Shakur, entre ellos su hermanastro Maurice “Mopreme” Shakur, escucharon en silencio audios en los que Davis relató el ataque.

Las dudas persistentes y el impacto en la cultura del rap

Tupac Shakur fue baleado el 7 de septiembre de 1996 en Las Vegas después de un altercado en el MGM Grand tras la pelea de Mike Tyson y Bruce Seldon (REUTERS/Mike Blake)

El juicio mantuvo la atención sobre uno de los asesinatos sin resolver más notorios de Estados Unidos. El jurado debió definir si las confesiones y el contexto de violencia entre bandas alcanzaban para condenar a Davis, pese a la falta de pruebas directas.

El asesinato de Shakur marcó un antes y un después en la industria musical, avivó la disputa entre las costas Este y Oeste del rap estadounidense y dejó una huella en la cultura popular.

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La muerte de Christopher Wallace, conocido como The Notorious B.I.G., meses después en Los Ángeles, fue considerada una posible represalia, aunque ese caso continuó sin resolverse.

El juicio podría extenderse hasta 6 semanas y se esperó la declaración de decenas de testigos. El tribunal debió valorar si, tres décadas después, la justicia podía determinar la responsabilidad de Duane Keith Davis en el asesinato de Tupac Shakur.