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Irak investigará el ataque con drones iraníes contra la oficina del primer ministro del Kurdistán

Bagdad busca establecer quién ordenó la operación y desde qué punto fueron lanzadas las naves no tripuladas, mientras Teherán calificó el episodio como una maniobra destinada a deteriorar sus vínculos con el país vecino

FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani Daniel Leal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El primer ministro del Gobierno Regional del Kurdistán iraquí, Masrour Barzani Daniel Leal/Pool vía REUTERS/Foto de archivo
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Irak abrió una investigación para establecer el origen y los puntos de lanzamiento de los drones que atacaron durante la madrugada la oficina del primer ministro de la región autónoma del Kurdistán, Masrour Barzani, y la residencia del responsable de su organismo de inteligencia. El gobierno central de Bagdad ordenó conformar un comité especial para determinar quién ejecutó la operación, una pesquisa que puede resultar clave ante las acusaciones de las autoridades kurdas contra Irán.

La oficina del primer ministro iraquí, Ali al-Zaidi, informó que el mandatario “dirigió la formación de un comité de investigación encargado de identificar las fuentes y los puntos de lanzamiento del ataque” contra las instalaciones de Barzani. La decisión coloca la determinación de responsabilidades en manos de las autoridades nacionales, en un contexto marcado por la presencia de fuerzas estadounidenses, grupos armados respaldados por Teherán y organizaciones opositoras iraníes en territorio iraquí.

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Las autoridades de Kurdistán habían señalado directamente a Irán. Barzani afirmó que una investigación inicial realizada por la unidad antiterrorista regional permitió determinar que su despacho y la vivienda del jefe de la agencia de seguridad e inteligencia fueron atacados con drones procedentes del territorio iraní.

FOTO DE ARCHIVO. Un dron iraní y un sistema de misiles iraní se exhiben en la plaza Azadi, en Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. Un dron iraní y un sistema de misiles iraní se exhiben en la plaza Azadi, en Teherán, Irán, el 30 de julio de 2026 Majid Asgaripour/WANA (Agencia de Noticias de Asia Occidental) vía REUTERS

“Esto constituye una peligrosa escalada y una amenaza directa para la seguridad y la estabilidad de la región del Kurdistán”, sostuvo el dirigente kurdo.

El organismo regional de lucha contra el terrorismo indicó que fueron empleados dos drones Hadid-110 cargados con explosivos. Los aparatos habrían cruzado la frontera desde Irán y alcanzado los objetivos durante la madrugada. No se registraron víctimas como consecuencia del ataque, de acuerdo con las autoridades kurdas.

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La respuesta de Teherán fue rechazar cualquier justificación que pudiera vincularlo con la operación y presentar el episodio como una posible provocación. El portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, calificó el hecho como “un acontecimiento altamente sospechoso que requiere vigilancia y una cuidadosa atención”.

El canciller iraní, Abbas Araghchi, también abordó el episodio durante una conversación telefónica con su homólogo iraquí. Posteriormente afirmó que “nada justifica el ataque imprudente contra la oficina del primer ministro Barzani” y pidió a las autoridades kurdas mantenerse alertas ante posibles operaciones destinadas a generar enfrentamientos entre países vecinos.

La investigación iraquí se desarrolla además en un escenario de creciente tensión entre Bagdad y las organizaciones armadas vinculadas con Irán. El gobierno iraquí estableció el 30 de septiembre como fecha límite para que las facciones armadas proiraníes entreguen sus armas al Estado, una medida relacionada con la finalización de la misión de la coalición internacional contra el Estado Islámico.

Un dron es interceptado en el cielo sobre Erbil, Irak, el 15 de julio de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales Dlawer/X/vía REUTERS
Un dron es interceptado en el cielo sobre Erbil, Irak, el 15 de julio de 2026, en esta captura de pantalla obtenida de un video de redes sociales Dlawer/X/vía REUTERS

Estas agrupaciones adquirieron una importante capacidad militar y política después de la invasión estadounidense de 2003 y, especialmente, durante la guerra contra el Estado Islámico iniciada en 2014. Algunas han atacado instalaciones donde permanecen tropas estadounidenses y han reclamado durante años su retirada.

Para Washington, el ataque contra Barzani también representa un desafío a la soberanía iraquí. El enviado especial de Donald Trump para Irak, Tom Barrack, condenó la operación y respaldó el objetivo de que todas las fuerzas armadas del país queden bajo control estatal.

El episodio se suma a una serie de ataques registrados en Kurdistán desde el inicio de la guerra regional. La zona alberga tropas estadounidenses, empresas petroleras internacionales y grupos kurdos opositores a Teherán, factores que la han convertido en un escenario recurrente de enfrentamientos indirectos.

El resultado de la investigación de Bagdad será determinante para establecer si los drones partieron efectivamente desde Irán y quién ordenó la operación. La respuesta oficial podría tener consecuencias para las relaciones entre Irak e Irán y para el equilibrio entre las autoridades centrales de Bagdad y el gobierno autónomo del Kurdistán.

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