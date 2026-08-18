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Estados Unidos desvió más de 60 buques mercantes para hacer cumplir el bloqueo marítimo sobre los puertos de Irán

El Comando Central estadounidense informó además que tres embarcaciones fueron inhabilitadas y otras dos abordadas durante las operaciones realizadas hasta este lunes

Un buque cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán, el 17 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer
Un buque cerca del estrecho de Ormuz, visto desde Musandam, Omán, el 17 de agosto de 2026 REUTERS/Stringer
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El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este lunes que sus fuerzas han desviado 64 buques comerciales desde que Washington reimpuso el bloqueo naval contra Irán, además de inhabilitar tres embarcaciones y abordar otras dos para verificar el cumplimiento de las restricciones. La cifra representa un nuevo salto respecto del último informe difundido, cuando la autoridad castrense reportó 55 navíos desviados hasta el 9 de agosto.

“Hasta el 17 de agosto, el Mando Central del Ejército de Estados Unidos ha desviado 64 buques comerciales, inhabilitado tres y abordado dos”, señaló el organismo militar en un mensaje difundido en la red social X, en el que enmarcó la actuación dentro de las operaciones destinadas a hacer cumplir el bloqueo impuesto contra los puertos y las costas iraníes.

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El operativo, que Washington reactivó a mediados de julio tras la ruptura del memorando de entendimiento firmado con Teherán el 18 de junio, constituye la segunda fase de una campaña naval iniciada el 13 de abril, después del fracaso de las conversaciones celebradas en Islamabad para poner fin al conflicto entre ambas potencias. El CENTCOM mantiene además más de 20 buques de guerra desplegados en Medio Oriente para respaldar la aplicación estricta de la medida.

El bloqueo se produce en el marco de una guerra que estalló el 28 de febrero entre Israel, Estados Unidos e Irán, y que ha convertido al estrecho de Ormuz en uno de los principales frentes de disputa. Por ese corredor, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo, transitaba antes del conflicto una quinta parte del petróleo transportado por vía marítima en el mundo, junto con importantes cargamentos de gas natural licuado. Desde entonces, el tráfico comercial se ha reducido drásticamente y el precio del petróleo Brent ha reflejado la incertidumbre con subidas sostenidas.

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FOTO DE ARCHIVO. El destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos, el USS Delbert D. Black, dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) en apoyo de la Operación "Furia Épica" contra Irán desde una ubicación no revelada el 28 de febrero de 2026 Marina de los EE. UU./Imagen facilitada a través de REUTERS
FOTO DE ARCHIVO. El destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke de la Armada de Estados Unidos, el USS Delbert D. Black, dispara un misil de ataque terrestre Tomahawk (TLAM) en apoyo de la Operación "Furia Épica" contra Irán desde una ubicación no revelada el 28 de febrero de 2026 Marina de los EE. UU./Imagen facilitada a través de REUTERS

El incremento en el número de buques desviados coincide con un momento de particular actividad diplomática en torno a Ormuz. Irán y Omán cerraron un acuerdo bilateral sobre un “mapa de navegación” para regular el tránsito por el estrecho, aunque ese pacto no contempla su reapertura plena ni constituye una negociación directa con Washington. Teherán mantiene contacto con mediadores de Qatar y Pakistán, que transmiten mensajes entre las partes, pero ha insistido en que las conversaciones formales avanzan únicamente con Mascate.

Estados Unidos, por su parte, no participa en esas tratativas y es improbable que acepte condiciones que no garanticen el libre paso por la vía marítima. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha reiterado en las últimas semanas que el estrecho solo se reabrirá cuando constate el fin de las operaciones militares estadounidenses en la región, una condición que Washington no ha mostrado disposición a cumplir mientras mantenga vigente el bloqueo.

La Organización Marítima Internacional, organismo especializado de la ONU, había confirmado hasta el 11 de agosto unos 65 incidentes con buques en Ormuz y el resto de Medio Oriente desde el inicio de la guerra, con un saldo de 17 marineros fallecidos. Entre los episodios más recientes figura el hundimiento de una embarcación en el puerto yemení de Mokha tras un ataque hutí, que dejó tres tripulantes muertos y evidenció cómo la conflictividad se ha extendido más allá de las aguas iraníes hacia otras rutas del mar Rojo vinculadas a la guerra.

El historial de desvíos ilustra la escalada progresiva del cerco naval: de los 12 buques reportados a fines de julio se pasó a 44 el 3 de agosto, luego a 55 una semana después y ahora a 64, un ritmo que refleja tanto la intensificación de los controles como la persistencia de embarcaciones que intentan sortear las restricciones rumbo a puertos iraníes. Entre las inmovilizaciones más recientes figura la del petrolero M/T Lavine, con bandera de Mozambique, tras ignorar reiteradas advertencias de la Marina estadounidense.

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