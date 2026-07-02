Qué presupuesto necesita una familia para celebrar el 4 de julio con una barbacoa en Estados Unidos este año

La barbacoa del 4 de julio en Estados Unidos costó USD 73,82 para 10 personas, el nivel más alto desde 2016 según la American Farm Bureau Federation (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barbacoa para 10 personas por el 4 de julio en Estados Unidos costó este año USD 73,82, el nivel más alto desde 2016, según la American Farm Bureau Federation. El cálculo reflejó el impacto de la inflación y las diferencias de precios entre regiones del país.

El gasto para organizar una barbacoa familiar varió según la zona. En el Oeste, el precio llegó a USD 80, mientras que el Noreste registró el menor costo, con USD 71,35. El Medio Oeste y el Sur quedaron cerca del promedio nacional, con USD 71,45 y USD 72,08, respectivamente.

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El menú de referencia incluyó hamburguesas con queso, pechugas de pollo, chuletas de cerdo, papas fritas de bolsa, cerdo con porotos, frutillas frescas, ingredientes para ensalada de papa casera, limonada exprimida, galletas con chispas de chocolate y helado. La cifra representó un gasto promedio de USD 7,38 por persona.

El costo de la barbacoa en Estados Unidos varió por región y alcanzó USD 80 en el Oeste, mientras el Noreste registró USD 71,35 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de la canasta y variaciones interanuales

El costo total de la barbacoa subió 4% interanual, con un alza de USD 2,90 frente al año pasado. La inflación general fue de 4,2% en los 12 meses cerrados en mayo, según la misma fuente.

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Entre los productos relevados, la carne vacuna volvió a concentrar buena parte del gasto. Dos libras (907 gramos) de carne picada costaron USD 14,06, un aumento de 5,5%, impulsado por la sequía y el menor número de cabezas de ganado en 70 años.

Las pechugas de pollo rondaron los USD 8,06 por dos libras, con una suba de 3,5%, y las chuletas de cerdo llegaron a USD 14,79 por tres libras tras aumentar 4,7%.

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Las frutillas registraron uno de los mayores aumentos, con 12,4% anual, debido a una helada en Florida y al alza de los costos laborales y logísticos. La limonada subió 3,9% y el cerdo con porotos mostró el mayor salto, con 13,8% más que el año anterior.

Las únicas bajas de la canasta correspondieron a la ensalada de papa, que cayó 17,8%, y a las papas fritas de bolsa, con un descenso de 0,8%. Estas reducciones se vincularon con la recuperación de la oferta de huevos y la baja del precio de la papa.

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El menú de referencia de la barbacoa incluyó carnes, guarniciones, postre y limonada, con un gasto promedio de USD 7,38 por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradición y variantes regionales del barbecue

Más allá de los precios, la barbacoa ocupa un lugar central en la cultura estadounidense. Según National Public Radio, la tradición de cocinar sobre el fuego y compartir comidas al aire libre tuvo raíces indígenas caribeñas.

El término “barbecue” derivó de la palabra taína “barabicu”, que designaba las estructuras de madera para asar alimentos, y fue adoptado y transformado por los conquistadores españoles durante el siglo XV.

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La práctica se extendió y se adaptó con el tiempo, con influencias que derivaron en estilos regionales dentro de Estados Unidos.

La chef Alexandra Strong, vinculada al National Museum of the American Indian y descendiente taína, señaló la influencia de inmigrantes y factores locales en las distintas variantes del barbecue en el país.

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En Carolina del Sur, la presencia de inmigrantes franceses y alemanes introdujo la mostaza en las salsas tradicionales. En Memphis, el acceso a la melaza descargada de los barcos sobre el río Mississippi aportó un sabor dulce característico a las salsas de tomate.

La carne picada, el pollo y las chuletas de cerdo aumentaron en la canasta de la barbacoa por la presión sobre las proteínas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la arqueóloga Michelle J. LeFebvre, la historia de la barbacoa sumó una dimensión simbólica y cultural a las celebraciones.

“Cuando conoces la historia detrás de lo que estás a punto de comer o servir, se vuelve más interesante para tus invitados”, explicó a NPR.

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Inflación y costo real

El informe de la American Farm Bureau Federation precisó que, descontado el efecto de la inflación, el costo real de la barbacoa cambió muy poco frente al año pasado: en dólares constantes de 1982-84, el valor apenas varió, lo que implicó que el encarecimiento se percibió sobre todo al pagar en caja.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai indicó que políticas recientes buscaron moderar el costo de vida y aliviar el gasto en alimentos, aunque los aumentos en proteínas y productos frescos persistieron para estas fechas.

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