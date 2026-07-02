Estados Unidos

Qué presupuesto necesita una familia para celebrar el 4 de julio con una barbacoa en Estados Unidos este año

La carne vacuna volvió a concentrar gran parte del desembolso, con la picada en USD 14,06 por 907 g tras subir 5,5%, en un contexto de sequía y del nivel más bajo de existencias de ganado en décadas

Guardar
Mesa de madera con hamburguesas, chuletas de cerdo, pechugas de pollo asadas, papas fritas, frijoles, ensalada de papa, fresas, limonada, galletas y helado, bandera de Estados Unidos.
La barbacoa del 4 de julio en Estados Unidos costó USD 73,82 para 10 personas, el nivel más alto desde 2016 según la American Farm Bureau Federation (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una barbacoa para 10 personas por el 4 de julio en Estados Unidos costó este año USD 73,82, el nivel más alto desde 2016, según la American Farm Bureau Federation. El cálculo reflejó el impacto de la inflación y las diferencias de precios entre regiones del país.

El gasto para organizar una barbacoa familiar varió según la zona. En el Oeste, el precio llegó a USD 80, mientras que el Noreste registró el menor costo, con USD 71,35. El Medio Oeste y el Sur quedaron cerca del promedio nacional, con USD 71,45 y USD 72,08, respectivamente.

PUBLICIDAD

El menú de referencia incluyó hamburguesas con queso, pechugas de pollo, chuletas de cerdo, papas fritas de bolsa, cerdo con porotos, frutillas frescas, ingredientes para ensalada de papa casera, limonada exprimida, galletas con chispas de chocolate y helado. La cifra representó un gasto promedio de USD 7,38 por persona.

Primer plano de un grupo diverso de personas felices comiendo en una barbacoa al aire libre, con una mesa rústica llena de carne, elotes, ensaladas y salsas.
El costo de la barbacoa en Estados Unidos varió por región y alcanzó USD 80 en el Oeste, mientras el Noreste registró USD 71,35 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Precios de la canasta y variaciones interanuales

El costo total de la barbacoa subió 4% interanual, con un alza de USD 2,90 frente al año pasado. La inflación general fue de 4,2% en los 12 meses cerrados en mayo, según la misma fuente.

PUBLICIDAD

Entre los productos relevados, la carne vacuna volvió a concentrar buena parte del gasto. Dos libras (907 gramos) de carne picada costaron USD 14,06, un aumento de 5,5%, impulsado por la sequía y el menor número de cabezas de ganado en 70 años.

Las pechugas de pollo rondaron los USD 8,06 por dos libras, con una suba de 3,5%, y las chuletas de cerdo llegaron a USD 14,79 por tres libras tras aumentar 4,7%.

Las frutillas registraron uno de los mayores aumentos, con 12,4% anual, debido a una helada en Florida y al alza de los costos laborales y logísticos. La limonada subió 3,9% y el cerdo con porotos mostró el mayor salto, con 13,8% más que el año anterior.

Las únicas bajas de la canasta correspondieron a la ensalada de papa, que cayó 17,8%, y a las papas fritas de bolsa, con un descenso de 0,8%. Estas reducciones se vincularon con la recuperación de la oferta de huevos y la baja del precio de la papa.

Parrilla con carne, pan, tomates y maíz. Mano con espátula y plato. Mesa auxiliar con limonada, frutillas, papas fritas, servilletas y vasos.
El menú de referencia de la barbacoa incluyó carnes, guarniciones, postre y limonada, con un gasto promedio de USD 7,38 por persona (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tradición y variantes regionales del barbecue

Más allá de los precios, la barbacoa ocupa un lugar central en la cultura estadounidense. Según National Public Radio, la tradición de cocinar sobre el fuego y compartir comidas al aire libre tuvo raíces indígenas caribeñas.

El término “barbecue” derivó de la palabra taína “barabicu”, que designaba las estructuras de madera para asar alimentos, y fue adoptado y transformado por los conquistadores españoles durante el siglo XV.

La práctica se extendió y se adaptó con el tiempo, con influencias que derivaron en estilos regionales dentro de Estados Unidos.

La chef Alexandra Strong, vinculada al National Museum of the American Indian y descendiente taína, señaló la influencia de inmigrantes y factores locales en las distintas variantes del barbecue en el país.

En Carolina del Sur, la presencia de inmigrantes franceses y alemanes introdujo la mostaza en las salsas tradicionales. En Memphis, el acceso a la melaza descargada de los barcos sobre el río Mississippi aportó un sabor dulce característico a las salsas de tomate.

Manos cuentan dólares. Sobre una mesa, carne picada, pollo, hamburguesa, pan, frutillas, papas fritas, limón, bandera de Estados Unidos y calculadora.
La carne picada, el pollo y las chuletas de cerdo aumentaron en la canasta de la barbacoa por la presión sobre las proteínas en Estados Unidos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para la arqueóloga Michelle J. LeFebvre, la historia de la barbacoa sumó una dimensión simbólica y cultural a las celebraciones.

Cuando conoces la historia detrás de lo que estás a punto de comer o servir, se vuelve más interesante para tus invitados”, explicó a NPR.

Inflación y costo real

El informe de la American Farm Bureau Federation precisó que, descontado el efecto de la inflación, el costo real de la barbacoa cambió muy poco frente al año pasado: en dólares constantes de 1982-84, el valor apenas varió, lo que implicó que el encarecimiento se percibió sobre todo al pagar en caja.

Desde la Casa Blanca, el portavoz Kush Desai indicó que políticas recientes buscaron moderar el costo de vida y aliviar el gasto en alimentos, aunque los aumentos en proteínas y productos frescos persistieron para estas fechas.

Temas Relacionados

Estados UnidosInflaciónCarneAsadoEstados Unidos Noticias4 de julio

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

California restringe los fuegos artificiales en el 4 de julio: Long Beach cancela su histórico show y crece la polémica por la transición a drones

El organismo solo avaló una versión con aeronaves no tripuladas y el organizador rechazó esa opción, lo que dejó sin festejo a Alamitos Bay tras 14 años de realización, según Los Angeles Times

California restringe los fuegos artificiales en el 4 de julio: Long Beach cancela su histórico show y crece la polémica por la transición a drones

Estados Unidos declaró organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Chone Killers

El Departamento de Estado sumó esta designación a la lista de grupos criminales sancionados en Ecuador, en el marco de la ofensiva que Washington despliega junto al presidente Daniel Noboa contra el narcotráfico regional

Estados Unidos declaró organización terrorista a la banda criminal ecuatoriana Chone Killers

Colapso en las cortes de inmigración de Los Ángeles: largas filas y audiencias saturadas afectan a miles de hispanos

La agenda judicial se recargó con convocatorias grupales que reúnen entre 60 y 100 expedientes en una sola sesión, un cambio asociado al plan federal para acelerar trámites de asilo y achicar el atraso nacional de 3,2 millones

Colapso en las cortes de inmigración de Los Ángeles: largas filas y audiencias saturadas afectan a miles de hispanos

Estados Unidos: una mujer mató a tiros a un hombre tras una disputa por un espacio de estacionamiento

Bart Diguglielmo, de 62 años y residente de Lauderhill, Florida, fue trasladado al Broward Health Medical Center con una herida de bala y falleció horas después. La tiradora, que alegó defensa propia, está a disposición de la justicia mientras la fiscalía del condado analiza el expediente

Estados Unidos: una mujer mató a tiros a un hombre tras una disputa por un espacio de estacionamiento

La economía latina de EE. UU. ya supera los USD 4,4 billones, pero esa riqueza no llega a la mayoría de las familias

El avance en empleo y consumo contrasta con salarios bajos y menos oportunidades de crecimiento para millones de hogares

La economía latina de EE. UU. ya supera los USD 4,4 billones, pero esa riqueza no llega a la mayoría de las familias

TECNO

Situación alarmante: al menos 1 de cada 5 usuarios decide sobre su salud basándose en redes sociales

Situación alarmante: al menos 1 de cada 5 usuarios decide sobre su salud basándose en redes sociales

Más rápido que el Wi-Fi: qué es el cable RF de tu TV y cómo salva tus partidos del Mundial

Científicos desarrollan un traje impreso en 3D para que “cucarachas cíborg” de búsqueda y rescate operen bajo el agua

6 señales ayudan a distinguir un rostro real de uno hecho con inteligencia artificial, según una experta

La expansión de la inteligencia artificial trae consigo un nuevo peligro, según la ONU

ENTRETENIMIENTO

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Un concierto gratuito de Angine de Poitrine deja diez personas heridas en Montreal

Blake Lively volvió a apuntar contra Justin Baldoni: denuncia tácticas de intimidación y reclama 8 millones de dólares

‘Fiesta Pagäna’: el biopic de Mägo de Oz estrena su primer tráiler

“Era imposible hacerlo”, afirmó Mitchel Musso sobre su ausencia en Avatar: The Last Airbender

La Odisea de Christopher Nolan prescinde de los influencers en su estreno y abre el debate en Hollywood

MUNDO

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

Estados Unidos garantiza que seguirá vendiendo armas a sus aliados de la OTAN para abastecer a Ucrania

El Vaticano rechazó la consagración no autorizada de obispos de la a Fraternidad San Pío X

Qué efectos adversos generó el veto de celulares en las escuelas británicas, según un estudio

Estados Unidos e Irán concluyeron en Doha una ronda de conversaciones centrada en el estrecho de Ormuz sin avances sustanciales

Un militar estadounidense continúa desaparecido tras una maniobra de emergencia de un helicóptero en el mar Arábigo