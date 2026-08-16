Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

El fuego en Bélgica arrasó 3.000 hectáreas de turberas y bosques de pinos y se convirtió en el mayor incendio forestal registrado en el país

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Un incendio forestal sin precedentes en la historia reciente de Bélgica avanzaba este domingo sobre la reserva natural de Altas Fens, en el este del país, y obligó a movilizar aviones cisterna, helicópteros y tractores de agricultores locales para intentar contenerlo antes de que cruzara hacia territorio de Alemania. El fuego, que se originó el viernes por causas aún desconocidas, ya había arrasado tres mil hectáreas de turberas y bosques de pinos.

El jefe de bomberos de la zona, Luc Burette, advirtió que, si el operativo no lograba contener las llamas, existía riesgo de que el fuego cruzara la frontera, ubicada a apenas unos metros del frente más avanzado. Esa amenaza se concretó parcialmente: el municipio alemán de Monschau, de 12.000 habitantes, ordenó evacuar 2 calles por el humo y el cambio en las condiciones del viento.

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El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales confirmó que el siniestro duplica el récord histórico del país, establecido en 2011, cuando las llamas consumieron cerca de 3.000 hectáreas. Se trata, por tanto, del mayor incendio forestal registrado en Bélgica desde que existen mediciones comparables.

El terreno complicó desde el inicio las tareas de extinción. Altas Fens es una zona de turberas pantanosas y pasarelas de madera donde los vehículos pesados corren riesgo de hundirse, lo que impidió a los bomberos atacar el fuego a corta distancia en buena parte del perímetro. Por ese motivo, el operativo dependió en gran medida de refuerzo aéreo.

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El Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales confirmó que el siniestro en Altas Fens duplica el récord histórico de 2011 y es el mayor incendio forestal registrado en Bélgica

Dos aviones cisterna llegados desde Suecia se sumaron el domingo a cuatro helicópteros —dos belgas y dos neerlandeses, estos últimos del modelo Chinook— que ya combatían las llamas. La comisaria europea de Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, señaló que un oficial de enlace coordinaba los recursos aéreos para evitar accidentes. El primer ministro belga, Bart De Wever, agradeció la asistencia de los socios europeos.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, informó que dos de los frentes del incendio, los que avanzaban hacia las localidades de Jalhay y Monschau, habían quedado bajo control, aunque describió las condiciones generales como todavía “desafiantes”. La oficina del gobernador de Lieja precisó que ninguna vivienda había resultado afectada hasta el momento, pese a la cercanía del fuego y los altos niveles de humo.

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A la lucha contra las llamas se sumaron agricultores de la región, que utilizaron sus tractores para trasladar cisternas de agua extraída de un lago cercano hasta los puntos de reabastecimiento. Jean-Pierre Robert, gestor de un hotel junto al lago, relató a AFP que llegó a haber quince tractores en fila para cargar agua y que su familia trasladó al ganado y abrió los cercados para facilitar el acceso.

Árboles quemados en la zona afectada por el incendio forestal cerca de Malmedy, Bélgica, 16 de agosto de 2026 REUTERS/Yves Herman

La humareda, de tono amarillento, cubrió una amplia zona a ambos lados de la frontera y motivó la evacuación parcial de dos localidades belgas, donde una veintena de personas pasó la noche en un polideportivo habilitado como refugio. Los efectos del humo llegaron incluso hasta la provincia belga de Namur y hasta el este de Francia, donde el departamento de Mosela, en Francia, activó una alerta por contaminación del aire.

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El incendio se produce en el marco de una ola de calor que ya es la quinta que afecta al continente europeo este verano boreal, con temperaturas que el viernes alcanzaron los 37°C en algunas zonas de Bélgica. Esas condiciones de sequía y calor extremo replican, de manera notable, el escenario de 1911, cuando la misma región de Altas Fens sufrió otro incendio de gran magnitud durante un período similar de calor intenso.

El origen de las llamas continúa sin determinarse, ya que los equipos de rescate no lograron acceder al punto exacto donde se inició el fuego. Mientras persista esa incertidumbre, y en tanto el cambio climático eleve la frecuencia de episodios de calor extremo en Europa central, sucesos como el de Altas Fens podrían dejar de ser una excepción para convertirse en un patrón recurrente en regiones hasta ahora poco expuestas a este tipo de catástrofes.

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