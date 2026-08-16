TikTok cerrará su oficina en Nashville y despedirá a 250 empleados en medio de ajustes en el sector tecnológico de Estados Unidos

TikTok cerrará en octubre su oficina de Nashville y despedirá a 250 empleados, en una decisión que revierte su expansión en la ciudad durante 2024 (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

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TikTokcerrará en octubre su oficina de Nashville y despedirá a 250 empleados, una decisión que revierte la expansión que la compañía había impulsado en esa ciudad en 2024.

La empresa comunicó la medida el miércoles y ese mismo día notificó al Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tennessee mediante un aviso WARN, según Los Angeles Times.

El documento consignó la magnitud de los despidos y el cierre de la oficina, aunque no detalló qué puestos estaban radicados allí.

TikTok justificó el recorte: “optimizar nuestras operaciones y alinear mejor a nuestros equipos para el crecimiento a largo plazo”.

En esa misma declaración, TikTok USDS Joint Venture LLC, la entidad que supervisa las operaciones de la plataforma en Estados Unidos, sostuvo: “Seguimos plenamente comprometidos a brindar experiencias seguras, positivas y protegidas para los 200 millones de estadounidenses que crean, descubren y se conectan con lo que aman en TikTok”.

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TikTok notificó el cierre de la oficina de Nashville y los despidos al Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tennessee mediante un aviso WARN (REUTERS/David Swanson/File Photo)

Un portavoz de TikTok USDS Joint Venture LLC dijo que la decisión se limitó a la oficina de Nashville y que respondió a la intención de acercar más a sus equipos.

La compañía no respondió preguntas sobre qué funciones concretas operaban en esa sede ni sobre si la inteligencia artificial influyó en los recortes.

En 2024, TikTok firmó un alquiler de 13.344 metros cuadrados (143.610 pies cuadrados) en el edificio Moore, en la zona de Music Row, y destinó varios millones de dólares a acondicionar el espacio, de acuerdo con The Tennessean.

Ese contrato multiplicó aproximadamente por tres su superficie de oficinas en Nashville, informó el diario citado por el medio californiano.

La expansión en 2024 y el retroceso en Nashville

La sede central de TikTok en Estados Unidos está en Culver City. Parte de los empleos de la oficina que cerrará estuvo vinculada con moderación de contenidos, según dijo el concejal metropolitano de Nashville Terry Vo.

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TikTok atribuyó los despidos en Nashville a la necesidad de optimizar operaciones y alinear sus equipos para el crecimiento a largo plazo (REUTERS/Daniel Cole/File Photo)

“Estoy decepcionado por todos los habitantes de Nashville que se despiertan con esta realidad”, afirmó.

La decisión se conoció después de un cambio más amplio en la organización de las operaciones estadounidenses de la plataforma.

El pasado jueves, TikTok informó que firmó un acuerdo para constituir una empresa conjunta en Estados Unidos con control mayoritario de inversores estadounidenses, encargada de supervisar su negocio en el país.

La presión política sobre ByteDance y el debate por los datos

Cuando TikTok anunció su llegada a Nashville en 2024, la senadora de Tennessee,Marsha Blackburn, expresó su rechazo porque en ese momento la matriz de la plataforma era la tecnológica china ByteDance.

“Cuando el director ejecutivo de TikTok estuvo en Washington, le dejé claro que los habitantes de Tennessee están extremadamente preocupados por la influencia de China”, dijo entonces en un comunicado, en el que también mencionó dudas sobre el tratamiento de los datos de usuarios estadounidenses y sobre una eventual defensa de intereses del gobierno chino.

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Desde entonces, el gobierno de Estados Unidos, TikTok y ByteDance acordaron crear una entidad separada llamada TikTok USDS Joint Venture para supervisar las operaciones de la plataforma y la protección de datos en territorio estadounidense, con mayoría accionaria estadounidense.

Parte de los empleos de la oficina de Nashville estaba vinculada con la moderación de contenidos, según indicó el concejal metropolitano Terry Vo (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo)

Un portavoz de Blackburn no respondió de inmediato a una consulta sobre el cierre de la oficina de Nashville, señaló el diario.

El repliegue de TikTok se produjo en un contexto de recortes en el sector tecnológico. Empresas como Meta y Coinbase continuaron reduciendo personal mientras vincularon esos cambios con cómo la inteligencia artificial está modificando el trabajo.

Para Rob Enderle, analista principal de Enderle Group, el cierre en Nashville podría no ser un caso aislado dentro de la empresa.

“Cuando una nueva propiedad toma el control de una compañía, hace ajustes en los niveles de personal”, dijo Enderle, quien previó más despidos en otras oficinas de TikTok en Estados Unidos.

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