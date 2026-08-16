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Mark Cuban advierte que el nuevo impuesto a multimillonarios podría vaciar de startups a California

El empresario cruzó al congresista Ro Khanna por la Proposición 40, que busca gravar fortunas mayores a USD 1.000 millones con una tasa única de 5 %

Mark Cuban advirtió que la Proposición 40 de California, con un impuesto del 5% a patrimonios superiores a USD 1.000 millones, podía empujar a fundadores de startups e inversores fuera del estado (REUTERS/Kylie Cooper)
Mark Cuban advirtió que la Proposición 40 de California, con un impuesto del 5% a patrimonios superiores a USD 1.000 millones, podía empujar a fundadores de startups e inversores fuera del estado (REUTERS/Kylie Cooper)
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Mark Cuban advirtió que una propuesta de California para aplicar un impuesto único del 5% a residentes con patrimonios superiores a USD 1.000 millones podía empujar a fundadores de startups e inversores fuera del estado.

El empresario cruzó al congresista demócrata Ro Khanna, que defendió la iniciativa como una forma de sostener la atención sanitaria de trabajadores y sectores medios.

El debate se centró en la Proposición 40, una iniciativa de votación en California que impondría ese tributo extraordinario.

La medida recibió el respaldo del Partido Demócrata de California, mientras dirigentes como el gobernador Gavin Newsom expresaron su rechazo.

Según Fox Business, Khanna sostuvo que la iniciativa alcanzaría a cerca de 250 multimillonarios californianos y que la mayoría no enfrentaría el problema de liquidez planteado por Cuban.

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Ro Khanna defendió el impuesto a los multimillonarios en California como una vía para sostener la atención sanitaria de trabajadores y sectores medios (Captura video @RoKhanna)
Ro Khanna defendió el impuesto a los multimillonarios en California como una vía para sostener la atención sanitaria de trabajadores y sectores medios (Captura video @RoKhanna)

El legislador agregó que el 72% de la riqueza de los multimillonarios estaba concentrada en acciones que cotizaban en bolsa.

Khanna defendió el proyecto en un video publicado el sábado en X. Allí afirmó que el impuesto ayudaría a preservar la cobertura sanitaria para los californianos de clase trabajadora y acusó al “establishment de Sacramento” y a los lobistas que se oponían de estar “descaradamente desconectados”.

Cuban advierte que el impuesto afectaría a fundadores con riqueza inmovilizada en acciones

Cuban sostuvo que el impuesto impactaría sobre fundadores de startups cuyo valor crecía con rapidez, al volverlos multimillonarios sobre el papel sin disponer de cientos de millones de dólares en efectivo para pagarlo.

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Son la definición de pobres en efectivo y ricos en acciones”, escribió en la red social, citado por Fox Business.

“Si esto se aprueba, solo los fundadores idiotas de startups se quedan en California”, agregó, antes de añadir que convertiría no estar en ese estado en un requisito previo para una inversión.

Cuban sostuvo que el impuesto afectaría a fundadores de startups con riqueza inmovilizada en acciones y sin liquidez suficiente para afrontar el pago (REUTERS/Kylie Cooper)
Cuban sostuvo que el impuesto afectaría a fundadores de startups con riqueza inmovilizada en acciones y sin liquidez suficiente para afrontar el pago (REUTERS/Kylie Cooper)

También resumió su crítica en otra frase dirigida al congresista: “La ideología no es una estrategia, Ro”. Luego endureció el tono con una descalificación directa: “No entiendes los negocios, Ro”.

El empresario argumentó que un fundador exitoso podía pasar 10 años construyendo una compañía, crear miles de empleos y pagar cientos de millones de dólares en impuestos federales y estatales sin llegar a tener USD 250 millones líquidos para afrontar el pago.

La propuesta de Khanna plantea préstamos con acciones privadas como garantía

Khanna respondió con un esquema de préstamo sin recurso respaldado por acciones comprometidas como garantía. Su idea era que los fundadores con riqueza inmovilizada en títulos de empresas privadas usaran ese crédito estatal para pagar el impuesto.

Khanna afirmó que el impuesto alcanzaría a cerca de 250 multimillonarios californianos y que el 72% de su riqueza estaba concentrada en acciones que cotizaban en bolsa (Captura video @RoKhanna)
Khanna afirmó que el impuesto alcanzaría a cerca de 250 multimillonarios californianos y que el 72% de su riqueza estaba concentrada en acciones que cotizaban en bolsa (Captura video @RoKhanna)

El préstamo podría mantenerse pendiente durante unos 10 años. Al final de ese plazo, el fundador debería devolver el dinero en efectivo o el estado tomaría posesión de las acciones entregadas como garantía; al ser un préstamo sin recurso, la persona no asumiría responsabilidad personal si la empresa fracasara.

Cuban rechazó ese mecanismo. “Ro, eso es una locura”, escribió, y sostuvo que California prestaría dinero a los fundadores para que ellos lo devolvieran de inmediato al propio estado en forma de impuesto, sin generar al inicio ingresos de caja adicionales.

Bajo ese diseño, añadió, California podría terminar como propietaria de participaciones en empresas privadas si los fundadores no lograban repagar. “California: tú lo creas. Nosotros nos lo quedamos”, escribió.

Khanna replicó que el gobierno igualmente recaudaría entre la amplia mayoría de los multimillonarios que sí contaban con activos líquidos.

También argumentó que, si una empresa privada prosperaba, el estado terminaría cobrando el préstamo, mientras que el fundador no sería personalmente responsable en caso de fracaso. Luego, amplió su defensa del impuesto con un argumento político.

La Proposición 40 recibió el respaldo del Partido Demócrata de California, mientras Gavin Newsom expresó su rechazo a la iniciativa (REUTERS/Mike Blake/File Photo)
La Proposición 40 recibió el respaldo del Partido Demócrata de California, mientras Gavin Newsom expresó su rechazo a la iniciativa (REUTERS/Mike Blake/File Photo)

“Mark, ven conmigo de viaje por California, Pensilvania y el país y pregúntales a los estadounidenses comunes qué sienten sobre un impuesto a los multimillonarios”, escribió. “La mayoría dice, te lo prometo: ¿por qué solo 5%?”.

Cuban cerró con una advertencia sobre el ecosistema emprendedor: sostuvo que forzar a los fundadores a vender acciones para cumplir con el impuesto castigaría a quienes reinvertían su patrimonio en hacer crecer sus empresas, crear puestos de trabajo y pagar salarios en lugar de retirar efectivo para sí mismos.

Ro, este es el mayor ‘que te jodan’ de la historia del emprendimiento. De todos los tiempos”, escribió.

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