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Kaley Cuoco celebra la llegada de su segunda hija con un baby shower inspirado en los tacos

La actriz de 40 años compartió imágenes de la celebración, en la que estuvo acompañada por su hija Matilda, familiares y amigas

Kaley Cuoco celebra su baby shower con una fiesta temática de tacos antes de recibir a su segunda hija. (Instagram)
Kaley Cuoco celebra su baby shower con una fiesta temática de tacos antes de recibir a su segunda hija. (Instagram)
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Kaley Cuoco compartió imágenes de la celebración de su baby shower, organizado con una temática inspirada en tacos, mientras se prepara para recibir a su segundo bebé junto a su prometido, Tom Pelphrey.

La actriz, de 40 años, mostró algunos momentos de la reunión familiar y de amigos a través de sus historias de Instagram el domingo 16 de agosto.

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En una de las fotografías publicadas por la famosa aparece junto a su hija Matilda, de 3 años. Madre e hija llevan vestidos coordinados y posan juntas durante la celebración. “Hoy fue simplemente el día más dulce”, escribió la actriz al acompañar la imagen.

Kaley Cuoco celebró su baby shower con su familia y amigos. (Instagram)
Kaley Cuoco celebró su baby shower con su familia y amigos. (Instagram)

La reunión contó con la presencia de familiares y varias amigas de Kaley Cuoco vinculadas a la industria del entretenimiento. Entre las invitadas estuvieron las actrices Lacey Chabert, Kimberly J. Brown, Amy Davidson y Ashley Jones, quienes también compartieron algunos momentos de la celebración en sus redes sociales.

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Briana Cuoco, hermana menor de la arista, publicó imágenes adicionales de la fiesta y se refirió a la próxima integrante de la familia como “la niña Pelphrey número dos”.

En uno de los videos aparece Matilda comiendo lo que parece ser un burrito mientras está sentada frente a un pastel de varios pisos inspirado en Taco Bell.

La temática mexicana estuvo presente en distintos elementos de la celebración. Kimberly J. Brown compartió otro video en sus historias de Instagram en el que se observan sombreros y bolsas de tela con la frase “Solo una chica que ama los tacos”, en referencia a la temática de la fiesta.

Brown acompañó uno de los videos con un mensaje dedicado a la futura bebé: “Qué hermoso día para celebrar a la bebé Pelphrey número 2”.

Kimberly J. Brown estuvo presente en el baby shower de Kaley Cuoco. (Instagram)
Kimberly J. Brown estuvo presente en el baby shower de Kaley Cuoco. (Instagram)

Cuoco y Pelphrey, de 44 años, anunciaron que esperaban a su segundo hijo en junio. La actriz compartió entonces una serie de fotografías familiares en las que aparecía junto al actor y su hija Matilda.

Una de las imágenes mostraba a la familia frente a un pastel cubierto de chispas de colores y con un mensaje que dejaba entrever el sexo del bebé.

En una de las publicaciones, parte del glaseado había sido retirado para mostrar un interior de color rosa, confirmando que la pareja esperaba una niña. Kaley Cuoco acompañó las fotografías con un mensaje en el que señaló que la llegada de su segunda hija completaría su familia.

La actriz también hizo referencia a que el embarazo había sido diferente al primero y expresó su agradecimiento por el momento que atravesaban. En la misma publicación incluyó una imagen de una ecografía en la que se observa a la bebé con dos dedos extendidos frente a la cámara.

El segundo embarazo de Cuoco llega después del nacimiento de Matilda, primera hija de la pareja, en marzo de 2023. Cuoco y Pelphrey comenzaron su relación en 2022 y se comprometieron en agosto de 2024.

Kaley Cuoco y Tom Pelphrey revelaron que esperan otra niña. (Instagram)
Kaley Cuoco y Tom Pelphrey revelaron que esperan otra niña. (Instagram)

La pareja tampoco ha establecido una fecha para su boda. Cuoco explicó previamente a PEOPLE que ambos no tenían prisa por casarse y que estaban abiertos a que la llegada de otro hijo ocurriera antes de celebrar el matrimonio.

En septiembre de 2024, la actriz señaló que todavía no habían comenzado a organizar la boda y describió su plan como una forma de hacer las cosas “fuera de orden”. La pareja mantiene así el compromiso mientras centra su atención en la ampliación de su familia.

Kaley Cuoco es conocida principalmente por sus papeles en series como The Big Bang Theory y The Flight Attendant. Pelphrey, por su parte, ha participado en producciones televisivas como Ozark y Iron Fist.

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