Estados Unidos
Agregar Infobae enGoogle

Un conductor escapó a alta velocidad de un control de tránsito, provocó un choque múltiple y terminó detenido en Oklahoma

Agentes intentaron frenar a un vehículo por faltas de tránsito y la situación derivó en una huida por calles residenciales, con cruces imprudentes e intersecciones tomadas sin respetar la señal de PARE

La Policía de Oklahoma City publicó el video en redes sociales y presentó el caso como una muestra del riesgo de las maniobras evasivas. El auto se estrelló contra varios jardines frontales antes de que la policía rodeara y detuviera al conductor en el lugar del accidente (Video: @CollinRugg)

Guardar

El Departamento de Policía de Oklahoma City difundió este fin de semana imágenes aéreas que documentan la persecución y detención de un conductor que huyó de una parada de tráfico en el suroeste de la ciudad, la cual terminó en un choque múltiple en un área residencial.

El video, publicado por las autoridades, muestra la secuencia completa del incidente, que culminó con el arresto del sospechoso tras la colisión.

El video, publicado el viernes por las autoridades, registró la secuencia completa del incidente.

La Policía de Oklahoma City mostró en el material cómo una parada de tráfico por infracciones de tránsito derivó en una persecución por calles residenciales.

PUBLICIDAD

El episodio terminó con el arresto del sospechoso tras un choque múltiple en un área residencial.

Los hechos comenzaron cuando agentes de la Policía de Oklahoma City intentaron detener a un vehículo por infracciones de tránsito.

El Departamento de Policía de Oklahoma City difundió imágenes aéreas de una persecución y detención tras una parada de tráfico en el suroeste de la ciudad
El Departamento de Policía de Oklahoma City difundió imágenes aéreas de una persecución y detención tras una parada de tráfico en el suroeste de la ciudad

El conductor decidió escapar e inició una persecución por calles residenciales, donde maniobró de forma errática y a alta velocidad.

En las imágenes aéreas se apreció cómo el sospechoso ignoró una señal de “PARE” y atravesó varias intersecciones a gran velocidad, lo que puso en riesgo a peatones y otros conductores.

De acuerdo con el video observado el vehículo terminó embestido por dos automóviles que circulaban en direcciones opuestas.

El impacto dejó el auto fuera de control y provocó que se estrellara contra varios jardines frontales antes de detenerse. Según detalló el medio, los agentes rodearon y detuvieron al conductor en el lugar del accidente.

PUBLICIDAD

La difusión del video y la reacción en redes sociales

La Policía de Oklahoma City publicó las imágenes en sus redes sociales y presentó el episodio como una muestra de la peligrosidad de este tipo de maniobras evasivas y del rápido despliegue de los equipos de seguridad.

El video sumó miles de reproducciones en plataformas digitales e ilustró la secuencia completa, desde la fuga hasta la detención.

No se reportaron heridos graves tras la colisión, de acuerdo con la información preliminar. Las autoridades locales no revelaron la identidad del conductor ni precisaron los cargos que enfrentará, pero indicaron que el caso siguió bajo investigación.

Temas Relacionados

Oklahoma CityPersecución policialAccidente de tránsitoEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

TikTok cerrará su oficina en Nashville y despedirá a 250 empleados en medio de ajustes en el sector tecnológico de Estados Unidos

La compañía comunicó el recorte el pasado miércoles y envió ese día un aviso WARN al Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Tennessee, sin precisar qué funciones operaban en la sede

TikTok cerrará su oficina en Nashville y despedirá a 250 empleados en medio de ajustes en el sector tecnológico de Estados Unidos

Un ex policía acusado de planear un atentado en Nueva Orleans fue puesto en libertad luego de que se nieguen a procesarlo

La resolución de un gran jurado permitió su salida de custodia tras meses preso, mientras persisten dudas sobre el alcance real de la amenaza investigada por varias agencias federales

Un ex policía acusado de planear un atentado en Nueva Orleans fue puesto en libertad luego de que se nieguen a procesarlo

La familia del turista que murió en Central Park durante un paseo en carruaje reclama USD 105 millones y apunta a una descarga eléctrica

La presentación judicial sostiene que una posible corriente residual pudo alterar al caballo durante la experiencia en Nueva York, mientras el caso impulsa el avance político del proyecto para prohibir estos recorridos

La familia del turista que murió en Central Park durante un paseo en carruaje reclama USD 105 millones y apunta a una descarga eléctrica

Un controlador aéreo evitó un incidente entre dos vuelos de American Airlines con el mismo número de vuelo en Phoenix

La FAA abrió una investigación después de que una llegada y una salida de la misma aerolínea coincidieran en frecuencia de radio y referencia operativa en una fase sensible del tráfico aéreo

Un controlador aéreo evitó un incidente entre dos vuelos de American Airlines con el mismo número de vuelo en Phoenix

Indiana sufre las inundaciones más graves de los últimos 30 años: al menos seis muertos y cientos de evacuados

La emergencia dejó víctimas en varios condados, miles de usuarios sin servicio eléctrico y barrios enteros bajo amenaza por el avance del agua en la capital estatal

Indiana sufre las inundaciones más graves de los últimos 30 años: al menos seis muertos y cientos de evacuados

TECNO

Cinco usos del código QR que pocos saben: desde encontrar a perros y gatos hasta conectar el WiFi

Cinco usos del código QR que pocos saben: desde encontrar a perros y gatos hasta conectar el WiFi

El orden exacto para limpiar el celular sin arruinar la pantalla

Por qué el primer modelo de PlayStation se convirtió en un objeto de culto para audiófilos

Apple prepara una nueva Siri que informará como tu noticiero favorito de TV o radio

Google, Amazon y hasta Microsoft llegaron a invertir en el deporte: Barcelona, F1 con McLaren o la Bundesliga

ENTRETENIMIENTO

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

Netflix responde a la demanda de Tyra Banks por el documental de ‘America’s Next Top Model’

“Spider-Man: Brand New Day” entra en la historia del cine al superar los 2.000 millones de dólares en taquilla global

Glenn Close volvió como Cruella de Vil durante una aparición sorpresa en la D23

Bonnie Tyler recibió su último adiós en Gales ante miles de personas que entonaron “Total Eclipse of the Heart”

MUNDO

Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

Bélgica combate su mayor incendio forestal mientras las llamas amenazan la frontera con Alemania

El régimen de Irán se atribuyó la victoria en la guerra contra EEUU e Israel y reivindicó el control del estrecho de Ormuz

India obliga a sus refinerías a duplicar la producción de gas para blindarse ante eventuales crisis de suministro

Qué descubrió un estudio sobre la araña espalda roja de Australia y la voltereta sexual del macho

Rusia golpeó barcos y puertos ucranianos tras rechazar una tregua a los ataques en el mar Negro