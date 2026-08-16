Un conductor escapó a alta velocidad de un control de tránsito, provocó un choque múltiple y terminó detenido en Oklahoma

La Policía de Oklahoma City publicó el video en redes sociales y presentó el caso como una muestra del riesgo de las maniobras evasivas. El auto se estrelló contra varios jardines frontales antes de que la policía rodeara y detuviera al conductor en el lugar del accidente (Video: @CollinRugg)

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El Departamento de Policía de Oklahoma City difundió este fin de semana imágenes aéreas que documentan la persecución y detención de un conductor que huyó de una parada de tráfico en el suroeste de la ciudad, la cual terminó en un choque múltiple en un área residencial.

El video, publicado por las autoridades, muestra la secuencia completa del incidente, que culminó con el arresto del sospechoso tras la colisión.

El video, publicado el viernes por las autoridades, registró la secuencia completa del incidente.

La Policía de Oklahoma City mostró en el material cómo una parada de tráfico por infracciones de tránsito derivó en una persecución por calles residenciales.

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El episodio terminó con el arresto del sospechoso tras un choque múltiple en un área residencial.

Los hechos comenzaron cuando agentes de la Policía de Oklahoma City intentaron detener a un vehículo por infracciones de tránsito.

El Departamento de Policía de Oklahoma City difundió imágenes aéreas de una persecución y detención tras una parada de tráfico en el suroeste de la ciudad

El conductor decidió escapar e inició una persecución por calles residenciales, donde maniobró de forma errática y a alta velocidad.

En las imágenes aéreas se apreció cómo el sospechoso ignoró una señal de “PARE” y atravesó varias intersecciones a gran velocidad, lo que puso en riesgo a peatones y otros conductores.

De acuerdo con el video observado el vehículo terminó embestido por dos automóviles que circulaban en direcciones opuestas.

El impacto dejó el auto fuera de control y provocó que se estrellara contra varios jardines frontales antes de detenerse. Según detalló el medio, los agentes rodearon y detuvieron al conductor en el lugar del accidente.

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La difusión del video y la reacción en redes sociales

La Policía de Oklahoma City publicó las imágenes en sus redes sociales y presentó el episodio como una muestra de la peligrosidad de este tipo de maniobras evasivas y del rápido despliegue de los equipos de seguridad.

El video sumó miles de reproducciones en plataformas digitales e ilustró la secuencia completa, desde la fuga hasta la detención.

No se reportaron heridos graves tras la colisión, de acuerdo con la información preliminar. Las autoridades locales no revelaron la identidad del conductor ni precisaron los cargos que enfrentará, pero indicaron que el caso siguió bajo investigación.