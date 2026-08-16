Lala se degrada a tormenta tropical y provoca fuertes lluvias y vientos en las islas hawaianas

La tormenta tropical Lala dejó lluvias récord, inundaciones repentinas y daños graves en Hawái tras degradarse de huracán (NBC News/Corclips)

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La tormenta tropical Lala dejó consecuencias en Hawái después de degradarse de huracán a tormenta tropical, aunque su paso cercano mantuvo al estado bajo efectos meteorológicos severos.

Las lluvias, que en algunos puntos superaron los 89 centímetros, desencadenaron inundaciones repentinas: arrastraron viviendas y forzaron operaciones de búsqueda y rescate en comunidades como Naalehu y Wai’ohinu, ubicadas en el sur de la Isla Grande.

Las autoridades desplegaron equipos de Defensa Civil, la Guardia Nacional y la Guardia Costera, con apoyo aéreo, para auxiliar a los afectados por las crecidas.

El alcalde del condado de Hawái, Kimo Alameda, describió la situación como especialmente peligrosa por “agua corriendo, escombros y rocas en la carretera” y la falta de luz en la madrugada.

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El fenómeno dejó cortes masivos de electricidad: más de 200.000 hogares y comercios permanecieron sin suministro, y casi dos tercios de los usuarios en la Isla Grande resultaron afectados.

Las inundaciones en Naalehu y Wai’ohinu, en el sur de la Isla Grande, arrastraron viviendas y obligaron a activar operativos de búsqueda y rescate (NBC News)

Tres hospitales dependieron de generadores para mantener sus servicios, según informó el gobernador Josh Green. Además, una persona murió en un accidente vehicular vinculado a las condiciones extremas del clima.

Daños graves y respuesta de emergencia

Las lluvias torrenciales y los vientos con fuerza de huracán provocaron decenas de incidentes en Honolulu y zonas aledañas.

El Departamento de Bomberos de la ciudad intervino en al menos 58 casos de árboles caídos, 39 techos arrancados y 12 líneas eléctricas afectadas, solo hasta la madrugada del domingo.

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El Centro Nacional de Huracanes mantuvo advertencias de tormenta tropical para Maui, Molokai, Lanai, Kahoolawe, Oahu, Kauai y Niihau, y advirtió sobre el riesgo de inundaciones destructivas y posibles incendios avivados por el viento en las áreas más secas.

El meteorólogo Stephen Parker recomendó a la población permanecer en sus hogares hasta que pasara el peligro y las autoridades pudieran limpiar los escombros y restablecer la seguridad.

El Centro Nacional de Huracanes mantuvo advertencias de tormenta tropical e inundación para varias islas de Hawái y pidió a la población permanecer en sus hogares (CSU/CIRA & NOAA/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT./File Photo)

La tormenta tropical Lala provocó lluvias récord, inundaciones súbitas, daños materiales y cortes masivos de electricidad en Hawái.

Las autoridades organizaron rescates, declararon avisos de emergencia y recomendaron a la población evitar salir hasta que disminuyeran los riesgos.

La tormenta no tocó tierra directamente, pero su cercanía bastó para generar impactos graves y mantener la alerta en toda la región.

Consecuencias sociales y económicas

Entre los daños reportados se encuentra la Punalu’u Bake Shop, una panadería emblemática de Naalehu y uno de los mayores empleadores locales.

Su gerente, Zachary Kennedy, relató que el agua y el lodo inundaron tanto la fábrica como la tienda, y arruinaron instalaciones y productos. “Este es un nivel diferente de daño, es literalmente catastrófico”, aseguró Kennedy.

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Defensa Civil, la Guardia Nacional y la Guardia Costera desplegaron equipos y apoyo aéreo para asistir a los afectados por las crecidas en Hawái (NBC News/Corclips)

Las olas golpearon las costas y los cauces se desbordaron mientras la tormenta avanzaba lentamente hacia el oeste-noroeste.

El episodio ocurrió exactamente tres años después del incendio forestal más letal registrado en Estados Unidos en más de un siglo, lo que reavivó la preocupación en la población local.

Reacciones y preparación de la comunidad

La experiencia previa con tormentas intensas llevó a una respuesta más eficaz por parte de las autoridades y los habitantes.

Kate McLellan, residente de la Costa Norte de Oahu, destacó la mejora en la preparación y la comunicación estatal respecto a emergencias anteriores. Antes del paso de Lala, se realizaron podas de árboles y limpieza de arroyos para minimizar riesgos.

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Muchos residentes, aún afectados por las inundaciones de marzo, optaron por tomar precauciones adicionales. Los refugios se abrieron y se cancelaron eventos ante la llegada de la tormenta.

Los ganaderos recibieron la instrucción de dejar al ganado en pastizales abiertos para evitar el colapso de estructuras improvisadas.

La tormenta tropical Lala dejó sin electricidad a más de 200.000 hogares y comercios, y tres hospitales operaron con generadores, según Josh Green (NBC News)

Pronóstico y vigilancia meteorológica

A las 11:00 del domingo, Lala se ubicaba a unos 220 kilómetros al oeste de Honolulu, con vientos sostenidos de 100 km/h.

Los pronósticos estimaban que la tormenta mantendría su intensidad hasta el lunes, pero no se descartaba un nuevo fortalecimiento hacia la categoría de huracán para los días siguientes, cuando ya se encontrara lejos del archipiélago.

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Las advertencias de inundación y tormenta tropical seguían vigentes en buena parte del estado, mientras los equipos de emergencia continuaban con labores de rescate y reparación.

El episodio evidenció la vulnerabilidad de las islas ante fenómenos meteorológicos extremos y la importancia de la preparación constante para reducir daños futuros.