Cinco diferencias clave entre el Pixel 11 Pro y el Pixel 10 Pro

El Pixel 11 Pro incorpora el nuevo Google Tensor G6, que mejora tanto la eficiencia como el rendimiento. (Composición Infobae: Google)

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El enfrentamiento entre el Google Pixel 11 Pro y el Pixel 10 Pro pone sobre la mesa una serie de cambios relevantes que marcan el salto generacional en la gama alta de la marca. Aunque ambos teléfonos ofrecen una experiencia fotográfica de alto nivel y un software avanzado, existen cinco diferencias clave que pueden inclinar la balanza hacia uno u otro modelo según las necesidades del usuario.

Procesador, diseño, pantalla, cámaras y sistema de carga definen el perfil de cada dispositivo y ayudan a decidir cuál es el más adecuado para quienes buscan lo último en tecnología móvil.

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Diferencias en rendimiento y procesador de los Pixel 11 Pro y Pixel 10 Pro

Uno de los apartados donde más se percibe la evolución es en el procesador. El Pixel 11 Pro incorpora el nuevo Google Tensor G6, que mejora tanto la eficiencia como el rendimiento, especialmente en tareas de inteligencia artificial que se ejecutan directamente en el terminal.

Un teléfono inteligente Google Pixel 11 Pro de color oscuro con bordes dorados y el logo G destaca su cámara trasera sobre un fondo negro. (Google)

Su antecesor, el Pixel 10 Pro, utiliza el Tensor G5, que aunque sigue ofreciendo un buen desempeño, queda por detrás en la gestión térmica y la velocidad de procesamiento de funciones avanzadas.

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El cambio de procesador viene acompañado por una variación en la memoria RAM. El Pixel 11 Pro parte de una configuración de 12 GB LPDDR5X, con la opción de alcanzar los 16 GB, mientras que el Pixel 10 Pro solo se ofrece con 16 GB.

Esta diferencia puede ser relevante para quienes utilizan aplicaciones exigentes y multitarea de forma intensiva, aunque la optimización del nuevo chip compensa la cifra más baja en el modelo base.

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(Google)

En almacenamiento, el Pixel 11 Pro ofrece un mínimo de 256 GB, aumentando la capacidad respecto al modelo anterior, que comenzaba en 128 GB. Además, ambos dispositivos utilizan tecnología UFS 4.0 para una mayor velocidad de lectura y escritura de datos.

Cambios en el diseño y dimensiones entre Pixel 11 Pro y Pixel 10 Pro

El diseño es otro aspecto donde el Pixel 11 Pro se distancia de su predecesor. El nuevo modelo apuesta por un cuerpo más delgado, con solo 7,6 milímetros de grosor, frente a los 8,5 milímetros del Pixel 10 Pro. El peso también se ha reducido levemente, pasando de 207 gramos a 204 gramos.

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Un detalle adicional es la reducción del grosor del módulo de cámaras trasero, que ahora es aproximadamente un 40 % más fino. Esto permite que el Pixel 11 Pro repose de forma más estable sobre superficies planas.

A esto se suma la incorporación del sistema HiLight, una luz alrededor del módulo fotográfico que sirve tanto para notificaciones visuales como para interacciones específicas con el asistente Gemini.

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Europa Press

Comparación de pantallas: brillo máximo y visibilidad

Ambos modelos cuentan con una pantalla Super Actua LTPO OLED de 6,3 pulgadas y frecuencia de actualización dinámica de hasta 120 Hz. La experiencia en desplazamiento y reproducción de contenidos es similar, beneficiándose de la tecnología LTPO para ajustar el consumo energético según el uso.

Sin embargo, el Pixel 11 Pro introduce un tratamiento antirreflejos más avanzado, lo que mejora la visibilidad en exteriores y bajo luz intensa. El brillo máximo también aumenta, alcanzando los 3.600 nits en comparación con los 3.300 nits del Pixel 10 Pro. Los dos dispositivos emplean Gorilla Glass Victus 2, garantizando resistencia y calidad en la reproducción cromática.

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Mejoras en cámaras y funciones fotográficas con IA en el Pixel 11 Pro

La configuración de cámaras se mantiene en cuanto a resolución: ambos dispositivos integran una principal de 50 megapíxeles, una ultra gran angular de 48 megapíxeles, un teleobjetivo de 48 megapíxeles y una cámara frontal de 42 megapíxeles.

FILE PHOTO: The Google logo is seen outside the company's offices in London, Britain, June 24, 2025. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

No obstante, el Pixel 11 Pro da un paso adelante al utilizar sensores de mayor tamaño, lo que permite captar más luz y mejorar la calidad de las imágenes en situaciones de poca iluminación.

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El procesamiento de las fotos nocturnas también se beneficia del nuevo procesador, logrando una velocidad hasta 4,5 veces mayor en el modo Night Sight. Además, el Pixel 11 Pro incorpora funciones de inteligencia artificial como Magic Capture y Camera Looks, exclusivas de esta generación, que amplían las posibilidades creativas y la personalización de las imágenes.

Diferencias en batería y sistemas de carga rápida

La autonomía es otro punto a considerar. El Pixel 10 Pro cuenta con una batería de 4.870 mAh, ligeramente superior a los 4.850 mAh del Pixel 11 Pro. Esta diferencia es marginal y no determina de forma concluyente cuál de los dos ofrece mayor duración, ya que la eficiencia del procesador y la gestión del sistema operativo también influyen.

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A person holds Google Pixel 10 Pro mobile phones during the 'Made by Google' event, organised to introduce the latest additions to Google's Pixel portfolio of devices, in Brooklyn, New York, U.S., August 20, 2025. REUTERS/Brendan McDermid

Donde sí se observa un avance claro es en la carga. El Pixel 11 Pro soporta carga por cable de hasta 45 W, superando los 30 W del modelo anterior. En carga inalámbrica, también hay mejora: 25 W Qi2.2 con conexión magnética frente a los 15 W Qi2 del Pixel 10 Pro. Estas características permiten reducir los tiempos de espera al recargar el dispositivo.

Seguridad, software y actualizaciones garantizadas

En materia de seguridad, el Pixel 11 Pro introduce el chip Titan M3, que ofrece protección criptográfica resistente a ataques cuánticos, mientras que el Pixel 10 Pro utiliza el Titan M2. Ambos modelos comparten el compromiso de Google de proporcionar siete años de actualizaciones de software, asegurando longevidad y acceso a las últimas funciones de Android.

El Pixel 11 Pro llega con Android 17 de serie, mientras que el Pixel 10 Pro ya puede actualizarse a esta versión. Ambos integran las funciones del asistente Gemini, aunque las capacidades del Tensor G6 permiten un mejor aprovechamiento de las nuevas herramientas basadas en inteligencia artificial.

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