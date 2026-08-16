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La familia del turista que murió en Central Park durante un paseo en carruaje reclama USD 105 millones y apunta a una descarga eléctrica

La presentación judicial sostiene que una posible corriente residual pudo alterar al caballo durante la experiencia en Nueva York, mientras el caso impulsa el avance político del proyecto para prohibir estos recorridos

Vista aérea de un carruaje volcado en una carretera mojada de Central Park, con un camión de policía y cinta de seguridad en la escena
La familia de Romanch Mahajan atribuyó un posible voltaje parásito como factor del accidente fatal en Central Park (Fox News)
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La familia de Romanch Mahajan, el joven turista indio que murió al caer desde un carruaje de caballos durante un paseo familiar en Central Park, atribuyó un posible voltaje parásito como uno de los factores que intervinieron en el accidente fatal.

Según informó The New York Times, los padres del adolescente de 18 años presentaron cuatro notificaciones de reclamo contra el gobierno municipal y varias agencias de la ciudad como paso previo a una demanda.

En esos escritos sostienen que la presencia de una superficie con voltaje parásito, o corriente eléctrica fuera de lugar, “causó, precipitó, contribuyó y/o fue un factor sustancial en” la reacción del caballo que tiraba del carruaje.

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Hombre joven con camiseta de rayas rojas y blancas y pulsera plateada. Detrás hay una fuente de piedra, árboles verdes y personas borrosas junto a un estanque
Romanch Mahajan murió tras saltar del carruaje para asistir a su madre y golpearse la cabeza durante la corrida (Facebook)

La presentación reclama USD 105 millones y apunta contra la ciudad, los departamentos de Parques y Recreación, Salud e Higiene Mental, Transporte y Protección al Consumidor y al Trabajador. De acuerdo con el reporte de The New York Times, la familia también señaló a Con Edison, a la que acusa junto con las autoridades municipales de conocer el problema eléctrico y no resolverlo.

La posición de la familia sostiene que la muerte de Romanch Mahajan no se explica solo por la maniobra del conductor o por el comportamiento del animal, sino también por una falla en el entorno donde opera la industria de los carruajes.

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Ese planteo busca establecer que el caballo pudo haberse alterado por una descarga o por la presencia de corriente residual en la zona del parque donde comenzó la corrida.

Vista trasera de un hombre con camisa clara corriendo por un camino de tierra, levantando una gran nube de polvo detrás de un carruaje oscuro en Central Park
El accidente ocurrió cerca de Cherry Hill cuando el conductor dejó el carruaje para sacar una foto y el caballo arrancó sin supervisión (NYCLASS)

Qué dice la denuncia sobre la posible corriente eléctrica

La referencia al voltaje parásito apareció en los documentos legales como uno de varios factores que, según los demandantes, incidieron en el desenlace. The New York Times detalló que los escritos describen una cadena de omisiones regulatorias y de seguridad que, de haberse corregido, habrían evitado la muerte del adolescente.

El concepto alude a una carga eléctrica de bajo voltaje detectada entre sistemas conectados a tierra o electricidad presente en lugares donde no debería estar. Según medios locales, Con Edison confirmó el mes pasado que había registrado corriente de ese tipo en esa zona del parque en semanas recientes y calificó los niveles detectados como mínimos.

De igual manera, no se presentó evidencia directa que argumente la hipótesis que conecta la fuga eléctrica con la estampida de Samson, el caballo involucrado en el hecho.

Jamie McShane, vocero de Con Edison, declaró en NYT que la empresa “observó niveles muy bajos de voltaje perdido el 16 y el 23 de julio” y agregó que la compañía determinó que ninguno de esos episodios se originó en su equipamiento.

Un carruaje negro tirado por caballos está volcado en una calle de Central Park, con un oficial de policía y cinta policial azul acordonando la escena
Los padres del turista indio presentaron reclamos por USD 105 millones contra la ciudad de Nueva York, agencias municipales y Con Edison (WABC)

Cómo ocurrió el accidente en el paseo familiar

El episodio ocurrió el 17 de junio cerca de Cherry Hill, en Central Park, cuando la familia Mahajan, de visita desde la India, tomaba un paseo en carruaje. Según se reconstruyó, el conductor descendió del vehículo para sacar una foto a los pasajeros y dejó al caballo sin supervisión inmediata.

En ese lapso, el animal arrancó desde una posición de reposo y salió fuera de control. La madre de Romanch cayó del carruaje durante la corrida. El joven saltó para asistirla, golpeó la cabeza contra el suelo y sufrió la lesión que más tarde le causó la muerte.

El New York Daily News indicó que Romanch murió poco después de sus heridas, mientras el carruaje terminó chocado y volcado. La secuencia convirtió el caso en la primera muerte humana reciente vinculada a un accidente de carruaje en el parque.

Tras el hecho, el resto de la familia sufrió lesiones leves, mientras que el caballo no resultó herido. Asimismo, el sindicato del sector sostuvo desde el inicio que el conductor no debió alejarse del carruaje para tomar la fotografía y apoyó una investigación completa sobre las causas.

Vista aérea de un carruaje blanco y rojo volcado en una calle gris. Un hombre está de pie junto a una rueda, escombros dispersos y figuras cerca del vehículo
La denuncia sostiene que una corriente eléctrica fuera de lugar pudo alterar al caballo del carruaje en Central Park (Fox News)

Disputa por los carruajes en Nueva York

La muerte del adolescente reactivó con fuerza una discusión de larga data sobre la continuidad de los carruajes tirados por caballos en la ciudad. Los grupos de defensa animal llevaban años pidiendo la eliminación de esa actividad, aunque hasta ahora no habían reunido el respaldo político suficiente para concretarlo.

El Concejo Municipal de Nueva York parece encaminado a aprobar un proyecto que sacaría a los carruajes de circulación en un plazo de dos años. Según detalló el New York Daily News, 28 de los 51 concejales ya figuran como co patrocinantes de una propuesta que terminaría con la industria hacia 2028.

La iniciativa atraviesa una revisión ambiental destinada a medir su impacto económico, dado que implicaría el cierre de una actividad completa. Todavía no hay una fecha pública para el fin de ese análisis. Después de esa etapa podría llegar una votación en comité y, más adelante, el tratamiento en el pleno del Concejo.

La familia de Romanch Mahajan se convirtió además en una de las voces más visibles a favor de la prohibición. Sus padres participaron por videoconferencia desde la India en una audiencia del Comité de Salud el mes pasado para pedir a los concejales que apoyen la medida.

La muerte del joven reactivó el debate sobre los carruajes tirados por caballos en Nueva York y el Concejo evalúa prohibirlos hacia 2028 (Pexels)
La muerte del joven reactivó el debate sobre los carruajes tirados por caballos en Nueva York y el Concejo evalúa prohibirlos hacia 2028 (Pexels)

Respuesta del sindicato y revisión de responsabilidades

La mención del posible problema eléctrico también fue retomada por el Transport Workers Union Local 100, que representa a conductores y propietarios de carruajes y rechaza la eliminación del sector. Para esa organización, la hipótesis de la corriente residual refuerza la idea de que la industria no debería cargar sola con la responsabilidad por la tragedia.

Alexander Kemp, vicepresidente del sindicato, afirmó el mes pasado que los conductores “no deberían ser castigados por un peligro imprevisible causado por fallos en la red eléctrica de la ciudad”.

El Departamento Jurídico municipal calificó la muerte del joven como trágica y comunicó que revisará los reclamos una vez presentado el caso. Por ahora, la discusión pública se mueve en dos planos simultáneos: la futura demanda civil por USD 105 millones y el del debate político sobre si Nueva York debe poner fin a una tradición turística.

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