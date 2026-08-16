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La hija de Cindy Crawford revela un episodio de su infancia que nunca había contado: “Me hicieron un exorcismo”

La modelo y actriz, de 24 años, aseguró durante una entrevista que cuando era pequeña le decían que estaba “poseída”

Kaia Gerber revela que le practicaron un exorcismo durante su infancia. (Reuters)
Kaia Gerber revela que le practicaron un exorcismo durante su infancia. (Reuters)
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Durante una entrevista en el programa Mitch Churi Chat Show, Kaia Gerber afirmó que fue sometida a un exorcismo cuando era niña y relató otros episodios relacionados con experiencias que, según sus declaraciones, han formado parte de su vida desde la infancia.

La actriz, de 24 años, aseguró que tiene una relación particular con lo que describió como “seres de otras dimensiones”, a los que atrae de una manera informal.

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En ese contexto, recordó que cuando era pequeña le decían que estaba “poseída” y afirmó que ha estado “atormentada” durante gran parte de su vida.

La también modelo explicó que su madre, Cindy Crawford, le proporcionó agua bendita cuando Gerber participó en American Horror Story: Double Feature, estrenada en 2021.

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De acuerdo con su relato, Crawford tomó esa precaución debido a que no quería que su hija fuera poseída durante el rodaje de la producción de terror. Kaia Gerber señaló que, además de las advertencias que recibió durante su infancia, posteriormente descubrió que había sido sometida a un exorcismo.

Kaia Gerber aseguró que fue exorcizada cuando era niña. (REUTERS)
Kaia Gerber aseguró que fue exorcizada cuando era niña. (REUTERS)

Al explicar cómo ocurrió, describió un procedimiento en el que se utilizó un didgeridoo, instrumento tradicional de viento asociado con pueblos indígenas de Australia.

“Me hicieron el exorcismo. Me tocaron el didgeridoo por todas partes”, relató durante el programa. La famosa añadió que nunca había hablado públicamente sobre ese episodio.

Las declaraciones se produjeron días después de que Kaia Gerber hablara sobre aspectos personales relacionados con la exposición pública que ha experimentado desde su adolescencia.

La artista explicó que los comentarios sobre su físico han acompañado durante años su carrera, una situación que, según relató, tuvo consecuencias en su relación con la alimentación. La artista explicó que, debido a su parecido físico con su madre, ha sido comparada constantemente con Crawford.

Kaia Gerber admitió que ha tenido que lidiar con las criticas a su cuerpo. (REUTERS/Danny Moloshok)
Kaia Gerber admitió que ha tenido que lidiar con las criticas a su cuerpo. (REUTERS/Danny Moloshok)

“Está claro que ahora mismo estamos en uno de esos ciclos en los que la gente está muy, muy, muy delgada. Como alguien que ha sido delgada la mayor parte de mi vida, siempre me han comparado con mi madre —del tipo: ‘¿Qué le pasa a Kaia?’—”, afirmó.

Kaia Gerber también habló sobre su percepción del cuerpo de su madre y sobre los comentarios que ha recibido a lo largo de los años.

“Tengo muchísima envidia del cuerpo de mi madre. Me hubiera encantado nacer con pechos y trasero. La gente siempre ha hecho comentarios sobre mi cuerpo, lo cual es difícil porque no siempre estoy preparada para hablar de mi propio cuerpo”, dijo.

Durante la conversación, Gerber confirmó que ha atravesado problemas relacionados con la alimentación. También explicó que escuchar comentarios negativos sobre su apariencia no contribuyó a afrontar esas dificultades.

Kaia Gerber dijo que deseaba tener el cuerpo de su madre Cindy Crawford. (REUTERS/Mario Anzuoni)
Kaia Gerber dijo que deseaba tener el cuerpo de su madre Cindy Crawford. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“He tenido trastornos alimentarios en mi vida. La gente me dice: ‘Tienes muy mal aspecto’, y eso no te hace precisamente pensar: ‘Oh, genial. ¡Pues voy a superar esta enfermedad mental entonces! La negatividad nunca ha salvado la vida a nadie”, declaró.

La actriz también se refirió a su hermano, Presley Gerber, y a las dificultades que ha enfrentado. Presley fue detenido en 2019 y acusado de conducir bajo los efectos del alcohol.

Posteriormente recibió una condena que incluyó libertad vigilada, trabajos comunitarios y participación en un programa de rehabilitación. Kaia explicó que durante años asumió dentro de su familia el papel de quien no generaba problemas y que evitaba solicitar ayuda.

Kaia Gerberrecordó cómo los problemas de su hermano afectaron su fornma de pensar. REUTERS/Daniel Cole
Kaia Gerberrecordó cómo los problemas de su hermano afectaron su fornma de pensar. REUTERS/Daniel Cole

“Cuando ocurre algo así en una familia, en cierto modo nos pone a todos a ras. Creo que por eso también empecé a identificarme como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda. Porque me parecía demasiado tener a dos hijos que necesitaban ayuda”, señaló.

En la entrevista, Gerber también destacó la decisión de su hermano de hablar públicamente sobre sus dificultades.

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