Potencia la señal del Bluetooth: desde cambiar los ajustes hasta usar amplificadores para ganar decenas de metros

La optimización del entorno físico también juega un papel fundamental. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Potenciar la señal del Bluetooth es posible mediante dos caminos diferenciados: el primero incluye ajustes en el software y hábitos de uso, mientras que el segundo implica recurrir a dispositivos externos como amplificadores o transmisores. Ambas estrategias permiten aumentar el alcance de la conexión.

Cómo mejorar el alcance de Bluetooth mediante ajustes y configuración

El primer enfoque para optimizar la señal de Bluetooth se basa en modificar configuraciones y adoptar buenas prácticas sin necesidad de invertir dinero. Estas acciones suelen ser suficientes para resolver problemas de cortes o alcance reducido generados por interferencias o errores del sistema.

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Actualizar o reinstalar los controladores del adaptador Bluetooth en equipos con Windows, a través del Administrador de dispositivos, suele corregir fallos de transmisión que afectan la calidad de la señal. Mantener el software al día es una medida recomendada, ya que versiones antiguas pueden limitar el rendimiento.

En situaciones donde se requiere escuchar el televisor desde un lugar alejado, la solución más eficaz es adquirir un transmisor Bluetooth de Clase 1. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra acción útil consiste en reiniciar el servicio de Bluetooth. En computadoras, esto se realiza desde el propio sistema operativo, y en teléfonos móviles simplemente apagando y encendiendo el Bluetooth. Esta práctica libera la caché de la antena y puede restaurar la estabilidad de la conexión.

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Una causa frecuente de saturación es mantener varios dispositivos conectados simultáneamente, como teclado, ratón y auriculares. Desconectar aquellos que no estén en uso ayuda a que el canal de radio trabaje con menos interferencia y distribuya mejor el ancho de banda disponible. A menudo, esta medida sencilla resuelve interrupciones repentinas en la transmisión de audio o datos.

La optimización del entorno físico también juega un papel fundamental. El Bluetooth utiliza la frecuencia de 2,4 GHz, la misma que el Wi-Fi y algunos electrodomésticos como los microondas. Por eso, alejar el emisor Bluetooth de estos aparatos puede evitar cortes provocados por la saturación de la banda.

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Otra acción útil consiste en reiniciar el servicio de Bluetooth. (Imagen ilustrativa Infobae)

Además, retirar obstáculos físicos importantes, como paredes de hormigón o piezas metálicas, ayuda a que la señal alcance distancias mayores dentro de un hogar o una oficina. Incluso las fundas gruesas o carcasas metálicas en los dispositivos pueden reducir el alcance efectivo de diez metros a solo dos o tres.

Amplificadores y transmisores para ampliar la cobertura Bluetooth

Cuando las medidas de configuración y entorno no logran cubrir la distancia necesaria, la alternativa es emplear dispositivos externos que incrementen la potencia de la señal Bluetooth. Los transmisores y amplificadores diseñados para este propósito se conectan mediante USB, RCA o minijack a la fuente de audio o datos, como un televisor, una computadora o un equipo de música.

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El hardware integrado en la mayoría de ordenadores y televisores pertenece a la categoría Clase 2, que tiene un alcance teórico de hasta diez metros, pero en la práctica, en interiores con paredes, la distancia real suele reducirse a entre tres y cinco metros.

Retirar obstáculos físicos importantes, como paredes de hormigón o piezas metálicas, ayuda a que la señal alcance distancias mayores dentro de un hogar o una oficina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para superar esta limitación, existen transmisores Bluetooth de Clase 1, capaces de extender el alcance de la señal hasta los cincuenta o setenta metros en espacios abiertos. En interiores, estos dispositivos pueden mantener una conexión estable a través de muros y obstáculos, con un rango real de entre veinte y treinta metros, dependiendo de la disposición del espacio.

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Los transmisores más avanzados incorporan antenas externas de alta ganancia, lo que permite no solo aumentar la distancia, sino también mantener una calidad de señal constante.

Dispositivos como los de la línea 1Mii, por ejemplo, ofrecen funcionamiento dual, es decir, pueden trabajar tanto como transmisores (enviando audio desde una fuente hacia unos auriculares Bluetooth) como receptores (recibiendo la señal de un teléfono móvil y transmitiéndola a un equipo de audio antiguo mediante cable).

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La elección entre ajustes de software y la compra de hardware depende de la situación concreta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuándo conviene cada solución para mejorar la señal Bluetooth

La elección entre ajustes de software y la compra de hardware depende de la situación concreta. Si el problema se presenta al mover la cabeza y se producen cortes de audio frente al ordenador, lo recomendable es revisar los controladores y desconectar dispositivos innecesarios, ya que con estas acciones suelen eliminarse las interferencias sin costo adicional.

Cuando el corte se produce al cambiar de habitación y la distancia no supera los cinco metros, retirar fundas gruesas o alejarse del router Wi-Fi puede recuperar el alcance estándar de hasta diez metros.

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En situaciones donde se requiere escuchar el televisor desde un lugar alejado, como el jardín o un piso diferente dentro de la misma vivienda, la solución más eficaz es adquirir un transmisor Bluetooth de Clase 1. Estos aparatos extienden el alcance real de la señal, permitiendo atravesar paredes y llegar a distancias de hasta treinta o cincuenta metros, adaptándose a las necesidades de espacios grandes o con múltiples obstáculos.