Operación ‘Tarjeta Roja’: siete detenidos en una ofensiva contra la trata de personas durante el Mundial en Florida

En Miami, seis hombres fueron detenidos tras responder a anuncios en línea y acudir a una cita con una supuesta adolescente de 14 o 15 años (Captura NBC Miami)

La reciente ofensiva contra la trata de personas en el sur de Florida dejó como resultado la detención de al menos 13 sospechosos en dos operativos distintos, ambos enfocados en combatir la explotación sexual de menores en el contexto de los eventos del Mundial 2026 en la región.

En el condado de Broward, la llamada Operation Red Card permitió el arresto de siete individuos. Las autoridades informaron que la acción apuntó específicamente a quienes intentaban explotar a menores con fines sexuales.

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Durante la intervención, las fuerzas de seguridad rescataron a 10 víctimas, entre ellas una adolescente que había escapado de su hogar y fue devuelta a su familia.

En paralelo, en la ciudad de Miami, seis hombres fueron capturados durante un operativo encubierto.

Según los informes, estos sospechosos habían respondido a anuncios en línea publicados por la Policía, convencidos de que se encontrarían con una adolescente de 14 o 15 años para mantener relaciones sexuales a cambio de entre USD 50 y USD 200. Cada uno de los implicados acudió a la cita y, al ingresar a la habitación, fue detenido por un equipo táctico.

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La ofensiva contra la trata de personas en el sur de Florida dejó al menos 13 detenidos en operativos vinculados a la explotación sexual de menores antes del Mundial 2026 (Opy Morales)

Cómo fueron los dos operativos en Broward y Miami

La Broward Sheriff’s Office (BSO) explicó que la investigación se realizó en colaboración con el FBI, Homeland Security Investigations, el Florida Department of Law Enforcement y diversos departamentos policiales locales.

Los arrestados enfrentan cargos que incluyen trata de menores, solicitud y viaje para reunirse con un menor, posesión de sustancias y violación de libertad condicional.

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Por su parte, en el caso de Miami, la Human Trafficking Task Force, la Fiscalía estatal de Miami-Dade y el Departamento de Policía de la Ciudad de Miami participaron en la operación.

En este procedimiento, la jueza Mindy Glazer ordenó que los detenidos quedaran sin derecho a fianza y remarcó la gravedad de los hechos: “Está usando la computadora para encontrarse con una menor para tener sexo”, señaló durante la audiencia.

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Las actas judiciales revelan que la Policía contactó a los números de teléfono usados para acordar los encuentros y, según el reporte, todos los aparatos telefónicos de los arrestados sonaron al ser llamados por las autoridades.

La Operation Red Card en Broward terminó con siete arrestos y el rescate de 10 víctimas, entre ellas una adolescente que volvió con su familia (REUTERS/Marco Bello)

Captación en línea y condiciones del encuentro

Según los informes, los detenidos en Miami respondieron a anuncios en línea publicados por la Policía. La dinámica, de acuerdo con las actas judiciales, incluyó el contacto telefónico para coordinar la cita y el posterior arribo a la habitación, donde los sospechosos fueron detenidos por un equipo táctico.

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En la audiencia judicial, uno de los imputados negó su participación, pero la jueza le recordó la presunción de inocencia y le pidió abstenerse de hablar del caso fuera del ámbito privado con su abogado.

Contexto: operativos por el Mundial 2026 y mensaje a los traficantes

El incremento de arrestos en el sur de Florida respondió a la preocupación de las autoridades ante el posible aumento de delitos asociados a la trata con la llegada masiva de visitantes por el Mundial 2026.

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La BSO destacó que la operación buscó enviar un mensaje a los traficantes: “En el fútbol, una tarjeta roja expulsa a un jugador del partido por una infracción grave. A través de esta operación, las fuerzas del orden transmitieron el mismo mensaje a los traficantes de personas. No son bienvenidos aquí”.

La investigación en Broward reunió a la Broward Sheriff’s Office, el FBI, Homeland Security Investigations, el Florida Department of Law Enforcement y policías locales (Opy Morales)

El grupo de sospechosos detenidos en Miami tiene edades que oscilan entre los 20 y los 54 años. Los arrestos se produjeron solo semanas después de que otras 12 personas fueran aprehendidas en un procedimiento similar en el condado de Miami-Dade, lo que evidenció la continuidad de las acciones policiales en la región.

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Las autoridades de Broward y Miami reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para frenar estos delitos. La BSO recomendó que cualquier persona que sospeche de trata de personas se comunique con la National Human Trafficking Hotline al 888-373-7888, envíe el mensaje “BeFree” al 233733, o llame al número de no emergencia de la BSO o al 911.

La ofensiva coordinada por distintas agencias refuerza la vigilancia en el sur de Florida de cara a los partidos del Mundial 2026, con el objetivo de prevenir la explotación de menores y llevar a los responsables ante la justicia.

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