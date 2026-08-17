El tránsito por el estrecho de Ormuz cayó casi 20% mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días de Trump a Irán

Así está la circulación por el estrecho de Ormuz este 17 de agosto, según Marine Traffic (Captura de la agencia Reuters)

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El tránsito de buques por el estrecho de Ormuz se debilitó la semana pasada, con los cruces confirmados cayendo 19,5% hasta 95, y apenas tres el 16 de agosto, según datos de la firma de análisis de mercados energéticos Kpler. El dato se conoce el mismo día en que expiró, sin señales de acuerdo, el plazo de 60 días que el presidente estadounidense, Donald Trump, había fijado en junio para poner fin a la guerra con Irán y alcanzar un pacto sobre su programa nuclear.

Según precisó Kpler, el ruteo de los buques también permaneció limitado: las embarcaciones utilizaron el llamado Esquema Unilateral Iraní o rutas indeterminadas, mientras que no se registraron cruces a través del Sistema de Separación de Tráfico (TSS) de Ormuz ni de las rutas supervisadas por Omán, las mismas que Teherán y Mascate negocian desde hace semanas como parte de un eventual acuerdo para administrar el tránsito por el estrecho.

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Un plazo vencido sin avances visibles

Al cumplirse el plazo fijado por el Memorando de Entendimiento firmado en Versalles en junio, ambas partes seguían más alejadas que en aquel momento. No había señales de un compromiso para reabrir el estrecho ni de que hubieran comenzado negociaciones nucleares detalladas.

Trump reiteró su postura este lunes en Truth Social: “El objetivo principal es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, forma o modo, un arma nuclear”. Washington tampoco tiene una salida sencilla del conflicto: acceder a las nuevas exigencias iraníes implicaría aceptar que Teherán controle una vía por la que, antes de la guerra, pasaba una quinta parte del petróleo y el gas comercializados en el mundo.

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Trump posteó en su red social que "El objetivo número es, y siempre será, que Irán no pueda tener de ninguna manera un arma nuclear" (Captura Truth Social)

El acuerdo de junio pedía suspender todas las operaciones militares y dejaba a Irán un papel definido de forma vaga para facilitar el tránsito por Ormuz. Teherán se aferró a esa cláusula para reclamar el control de la vía marítima, y una semana después de la firma comenzó a disparar contra embarcaciones en una ruta junto a la costa de Omán supervisada por el ejército estadounidense. Estados Unidos respondió con nuevos ataques, canceló las exenciones que permitían a Irán vender petróleo en el mercado internacional y restableció el bloqueo de los puertos iraníes. Cada parte acusa a la otra de haber violado el pacto.

Bab el-Mandeb, en sentido contrario, pero con más riesgo

Una imagen satelital muestra el estrecho de Bab el Mandeb, una vía marítima clave y puerta de entrada al mar Rojo, mientras Irán amenaza con utilizar a sus aliados hutíes de Yemen para cerrar el paso de Bab el-Mandeb hacia el mar Rojo, en esta fotografía distribuida el 12 de julio de 2026. Nasa Worldview/Distribución vía REUTERS

Mientras el tráfico por Ormuz se contrae, el panorama en el estrecho de Bab el-Mandeb, entre el mar Rojo y el golfo de Adén, se movió en la dirección opuesta, según los mismos datos de Kpler: los cruces aumentaron 6,7% hasta 254, y los tránsitos sin identificación (“dark transits”) cayeron de 40 a 16.

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Sin embargo, las condiciones de seguridad en esa ruta siguen siendo volátiles. Dos ataques ocurridos el 11 de agosto provocaron la muerte de seis marinos y dejaron 10 heridos, un saldo que, según Kpler, expone la brecha entre volúmenes de tráfico que se mantienen resilientes y un riesgo regional que persiste. Los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, comenzaron en las últimas semanas a atacar petroleros sauditas en esa zona, amenazando otra de las rutas comerciales que se habían usado para aliviar parte de la presión generada por el cierre de Ormuz.

El acuerdo con Omán, la otra pieza pendiente

En paralelo a la caída del tráfico, Irán informó este lunes que trabaja para finalizar una declaración conjunta con Omán sobre un plan para administrar el tránsito por Ormuz. El vocero de la cancillería iraní, Ismail Baghaei, dijo en Teherán que “se alcanzó un entendimiento respecto al mapa de la ruta de tránsito”, aunque no dio detalles. Según información previa, el acuerdo contemplaría que los buques ingresen por una ruta cercana a Irán y salgan por una cercana a Omán, sin pago de peajes durante el período interino.

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Baghaei reconoció que las conversaciones avanzaron con lentitud, “pero habíamos planeado, y seguimos planeando, finalizar el entendimiento en forma de paquete: el mapa más una declaración conjunta”. Estados Unidos había condicionado el levantamiento de su bloqueo a los puertos iraníes a que ese acuerdo cumpla con sus expectativas, algo que, según los datos de tránsito de Kpler, todavía no se refleja en la práctica: ningún cruce se registró esta semana por las rutas supervisadas por Omán ni por el corredor internacional de Ormuz.