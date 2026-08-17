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Trump le exigió a Irán que se rinda y advirtió a Omán que será atacado si teje una alianza con el régimen de Teherán

El presidente dijo que existe una negociación directa con la Guardia Revolucionaria persa al margen de los mediadores, mientras vence sin acuerdo el plazo de 60 días para un pacto sobre el programa nuclear iraní

Donald Trump pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack, en Garden City, Nueva York, el 14 de agosto, mientras insiste en que Irán "levante la bandera blanca de rendición" (REUTERS/Ken Cedeno)
Donald Trump pronuncia un discurso en el Centro David S. Mack, en Garden City, Nueva York, el 14 de agosto, mientras insiste en que Irán "levante la bandera blanca de rendición" (REUTERS/Ken Cedeno)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este lunes a Irán a “levantar la bandera blanca de rendición” y confirmó, en una entrevista con Fox News, la existencia de un canal de comunicación directo con la Guardia Revolucionaria (IRGC) iraní que evita a los mediadores y a los funcionarios políticos de Teherán.

La confirmación llegó el mismo día en que expiró, sin acuerdo, el plazo de 60 días fijado por el Memorando de Entendimiento firmado en junio para poner fin a la guerra y alcanzar un pacto sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, Trump aseguró que todavía hay tiempo para la paz y reiteró su exigencia central en Truth Social:El objetivo número uno es, y siempre será, que Irán no pueda tener, de ninguna manera, forma o modo, un arma nuclear”.

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“No tengo un cronograma”, dijo Trump al periodista Trey Yingst. “No tengo apuro”. El mandatario, que en el pasado lamentó la dificultad de negociar la paz con un régimen iraní fracturado —que sufrió la muerte de varios niveles de su liderazgo en ataques previos—, confirmó que funcionarios estadounidenses se comunican de forma directa con oficiales del IRGC a través de ese canal reservado. “Son buenos jugadores de póker, pero se están muriendo”, dijo sobre la dirigencia iraní.

Advertencia a Omán

El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, en la ceremonia de despedida al fallecido líder supremo Alí Khamenei, en Teherán. Trump confirmó un canal directo con el IRGC (REUTERS/Alkis Konstantinidis)
El comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, Ahmad Vahidi, en la ceremonia de despedida al fallecido líder supremo Alí Khamenei, en Teherán. Trump confirmó un canal directo con el IRGC (REUTERS/Alkis Konstantinidis)

Ante las versiones que sugieren que Irán aplica su histórica estrategia de “hacer correr el reloj” político con la esperanza de llegar a las elecciones de medio término —o incluso a 2028— sin ceder, Trump rechazó que la política incida en su estrategia militar como comandante en jefe. “Las elecciones de medio término no tienen nada que ver con mi forma de pensar”, aseguró.

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El presidente también emitió una advertencia inusual a Omán, país que participa en las negociaciones sobre el estrecho de Ormuz, al ser consultado sobre su rol en las conversaciones con Irán: “Si Omán se interpone, los vamos a bombardear”, dijo.

Israel, Gaza y el desarme de Hamas

Palestinos retiran hierro de los escombros de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes durante la guerra con Hamás, para reparaciones y reciclarlo para construir carpas o venderlo, en Ciudad de Gaza, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)
Palestinos retiran hierro de los escombros de edificios destruidos por ataques aéreos israelíes durante la guerra con Hamás, para reparaciones y reciclarlo para construir carpas o venderlo, en Ciudad de Gaza, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Jehad Alshrafi)

Consultado sobre las elecciones en Israel, Trump dijo que considera más apropiado mantenerse al margen, aunque dejó abierta la posibilidad de respaldar a algún candidato. “Creo que lo más apropiado es no involucrarme en las elecciones israelíes, pero puede que respalde a alguien”, señaló.

El mandatario también opinó que Israel no debería llevar adelante ataques en Gaza, mientras continúan los esfuerzos para avanzar en la próxima fase de un plan que incluye el desarme de Hamas. “Tenemos nuestra propia relación con Hamas. Están entregando sus armas”, afirmó, y agregó sobre la cooperación con el grupo: “Pelean bien con nosotros”.

Trump también restó importancia a las preocupaciones sobre el desgaste que el conflicto genera en los arsenales estadounidenses: “Lo que usamos es una nimiedad. Tenemos muchas armas de nivel medio”, aseguró.

Un plazo vencido en medio de la tensión por Ormuz

Las declaraciones de Trump se dan en un contexto de creciente presión sobre el estrecho de Ormuz, clave para el comercio mundial de petróleo y gas, que Irán mantiene con un tránsito reducido a una fracción de sus niveles previos a la guerra. Según datos de la firma Kpler, los cruces confirmados por el estrecho cayeron 19,5% la semana pasada, mientras Irán negocia en paralelo con Omán un plan para administrar el tránsito marítimo. Teherán ya había presentado a comienzos de mes una lista de exigencias para reabrir la vía, entre ellas el fin del bloqueo estadounidense y una compensación por los daños de la guerra iniciada el 28 de febrero, condiciones que Trump rechaza de plano. El mandatario había reforzado esa postura días atrás al reclamar, también en Truth Social, una compensación propia a Irán por miles de muertos en distintos conflictos vinculados al régimen a lo largo de los últimos 50 años.

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