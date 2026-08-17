Desde Mauricio Pochettino hasta la nueva dirección de la MLS: gigantes de las finanzas apuestan al futuro del fútbol estadounidense

La MLS nombró a Larry Berg como nuevo comisionado en reemplazo de Don Garber y consolidó el peso de Wall Street en el fútbol estadounidense (REUTERS)

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Dos movimientos recientes, además de un acuerdo alcanzado a principios de este año, apuntan al mismo cambio: los gigantes de Wall Street (y Wall Street South) ahora son centrales en la forma en que el fútbol estadounidense proyecta su próxima década.

U.S. Soccer confirmó hace pocas semanas que Mauricio Pochettino seguirá como entrenador de la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos hasta 2030, en un acuerdo respaldado en gran parte por una donación filantrópica de liderazgo de Ken Griffin, fundador y director ejecutivo del gigante de fondos de cobertura y servicios financieros Citadel.

Griffin vuelve a ser el donante principal (el apoyo adicional proviene de Scott Goodwin, Adam Freede y varios socios comerciales) detrás de este movimiento, según una persona familiarizada con la donación, ampliando un papel que asumió por primera vez en 2024, cuando su donación ayudó a U.S. Soccer a asegurar a Pochettino antes de la Copa del Mundo de 2026.

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U.S. Soccer confirmó que Mauricio Pochettino seguirá al frente de la Selección de Estados Unidos hasta 2030 con apoyo financiero de Ken Griffin (Europa Press)

El mismo día que se confirmó la continuidad de Pochettino, la Major League Soccer nombró a su tercer comisionado, sucediendo a Don Garber: Larry Berg, copropietario de la franquicia emblemática de la MLS, Los Angeles FC y veterano de casi tres décadas en el gigante de capital privado —y ahora crédito privado— Apollo Global Management.

Berg finalmente ascendió a socio senior en Apollo antes de unirse a 26North, la firma de capital privado respaldada por Josh Harris (el hombre cuyos Philadelphia 76ers acaban de fichar a LeBron James) en 2023.

En una conferencia de prensa en la sede de la Major League Soccer en Nueva York, Berg citó su experiencia en capital privado como un factor clave para obtener el puesto—y un factor que influye en su enfoque como comisionado.

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“Así que creo que hay muchas características en el capital privado que aplican a otras cosas, lo cual no es una sorpresa”, aseguró. “Aplica a todo. Se trata de sentido de urgencia. Se trata de arremangarse, estar en las trincheras, hacer buenas preguntas, alinear a las personas hacia un objetivo común. Hay muchos paralelismos, y tuve mucha experiencia en muchos consejos directivos, lo que me da mucha experiencia en gobernanza”.

Sobre estas mismas cualidades que le sirvieron en LAFC, añadió: “Había invertido en clubes de fútbol antes, pero nunca había ayudado a dirigir un club de fútbol. Pero creo que esas cosas se tradujeron, y creo que se traducirán aquí también”.

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Larry Berg sostuvo que su experiencia en capital privado y gobernanza influirá en su gestión al frente de la Major League Soccer (Foto AP/Richard Drew)

Jimmy Haslam, el propietario de Columbus Crew que es un multimillonario más tradicional de estaciones de servicio que del tipo capital privado, y copresidente del comité de sucesión que eligió a Berg, dijo que existe una similitud especial entre Berg y la forma en que el capital privado suele operar en la propiedad deportiva.

“El capital privado y el llamado ‘negocio regular’ suelen tomar el control de la empresa en más del 50%, instalan su propio equipo directivo, hacen los cambios necesarios para beneficiar a los accionistas”, aseguró. La familia de Haslam también es propietaria de los Cleveland Browns y los Milwaukee Bucks.

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“En los deportes, el capital privado es una gran fuente de capital… pero lo máximo que pueden poseer es el 30%, y no tienen derechos de gobernanza”. Añadió: “Creo que es importante que Larry entienda que algunas personas tienen una mentalidad de ‘Él es un tipo de capital privado’ (pero) Larry es un empresario con una base muy amplia”.

“Mantén alejados a los dueños que te odian de los que están indecisos”

Las propias declaraciones de Berg se apoyaron en sus 12 años como propietario más que en su carrera financiera. Al dirigirse al grupo de propietarios de la MLS en su discurso de aceptación, dijo que “vio de primera mano” el compromiso, la pasión y la visión a largo plazo que transformaron la MLS. “Invertiste cuando no había garantías. Creíste donde muchos no lo hicieron, y juntos construyeron algo realmente notable”, indicó.

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Describió también el trabajo del comisionado como una cuestión de gestionar ese grupo de propietarios: “Al final del día, este es un trabajo de gobernanza con 30 propietarios y muchos grupos de interés”.

Su copropietario en LAFC, Bennett Rosenthal, copresidente del comité de sucesión que eligió a Berg y él mismo cofundador en otro gigante de capital privado, Ares Management Corporation, fue el otro copresidente del comité.

Rosenthal dijo que la base más amplia de propietarios de la liga estuvo estrechamente involucrada en la búsqueda, no sólo en el resultado. “Tuvimos a otros cinco propietarios que fueron miembros” del comité de sucesión, planteó, y “la participación de los propietarios en el proceso fue tremenda”.

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También acreditó a Garber por haber formado ese grupo de propietarios en primer lugar, señalando que Garber fue responsable de reclutar a 28 de los 30 propietarios actuales de la liga.

Jimmy Haslam afirmó que Larry Berg combina una trayectoria en capital privado con una base empresarial amplia para conducir la MLS (Imagn Images/Reuters)

Haslam añadió que la experiencia empresarial de Berg ayudó a generar confianza entre ese mismo grupo de propietarios durante la búsqueda. “La experiencia de Larry en capital privado, y el entendimiento de los factores de éxito, es decir, personas, procesos y cultura, es lo que construimos en LAFC”, compartió.

El ejecutivo también señaló: “Eso realmente ayudó a Larry en el proceso, y realmente ayudó a que nuestros socios en la liga tuvieran mucha confianza en que Larry podrá colaborar, considerar muchos datos y tomar grandes decisiones, que creo que es lo que hace a un gran inversor de capital privado”.

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El comisionado saliente, Garber, ofreció su propia reflexión sobre la dinámica de propiedad, recordando el consejo que recibió de su antiguo jefe, el comisionado de la NFL Paul Tagliabue, cuando Garber dejó la NFL para asumir el cargo en la MLS en 1999.

“Dijo entonces dos cosas en las que pensé durante muchos años, pero sentándome aquí hoy ya no son relevantes”, reflexionó Garber. “La primera fue: ‘Vas a ver cómo es la vida sin apalancamiento’”. El segundo consejo, recordó Garber entre risas: “Para tener éxito, necesitas mantener alejados a los dueños que te odian de los que están indecisos”.

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Garber afirmó que ninguno de los dos consejos aplica a la liga que está dejando. “Están tan conectados entre sí, y están tan conectados con nuestro liderazgo y el resto de nuestro personal”, dijo sobre el grupo actual de propietarios de la MLS. “Ya no tenemos que pensar en qué hacer para alinearlos”.

El actual comisionado Don Garber, destacó que los propietarios de la MLS están alineados con el liderazgo de la liga y descartó complicaciones iniciales con la gobernanza (Imagn Images/Reuters)

Gestión de derechos comerciales

El tercer pilar de este cambio se encuentra por debajo del primer equipo de la MLS y es anterior a las noticias de esta semana. En abril, MLS y KKR formaron una empresa conjunta 50-50 llamada Hometown Soccer Holdings, en un acuerdo que según informes tiene un valor de entre USD 150 y 200 millones, para gestionar de forma centralizada los derechos comerciales de la mayoría de los clubes MLS NEXT Pro.

Los equipos afiliados de la MLS mantienen el control de las operaciones futbolísticas—entrenadores, contratos de jugadores, viajes—mientras que la nueva empresa asume las relaciones con los recintos, la venta de entradas, el marketing, los medios locales y otras funciones generadoras de ingresos.

Berg citó directamente ese acuerdo cuando el tema volvió a surgir más tarde en la conferencia de prensa. “Creo que ese capital institucional… y obviamente, tener más de 30 años de experiencia en capital privado, me coloca en una buena posición para trabajar en cosas específicas como esa”.

El avance del capital privado en las principales ligas estadounidenses se aceleró considerablemente desde 2019, cuando la MLB se convirtió en la primera en permitir que los inversores institucionales compraran participaciones minoritarias en equipos; la NBA, NHL y MLS pronto siguieron, e incluso la NFL abrió la puerta a la propiedad de capital privado en 2024.

El avance del capital privado en la MLS y en otras ligas de Estados Unidos se aceleró desde 2019 con la entrada de inversores institucionales en equipos deportivos (USA TODAY Sports/Reuters)

Fortune siguió ese cambio durante varios años, desde un análisis a principios de 2023 sobre el aumento de las inversiones de capital privado en deportes hasta reportes más recientes sobre cómo los multimillonarios cada vez más tratan a las franquicias deportivas como una de las principales clases de activos “trofeo”.

(c) Fortune, 2026