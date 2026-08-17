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Florida lleva a juicio al primero de los acusados por el asesinato de un ex directivo de Microsoft

La acusación afirma que Mario Fernandez Saldana formó parte de un plan para matar a Jared Bridegan en una calle residencial, cuando regresaba a casa con una de sus hijas

Dos hombres sentados en una mesa oscura. Uno lleva traje gris y corbata azul. El otro, calvo con barba, lleva traje oscuro y corbata clara
El juicio en Florida contra Mario Fernandez Saldana por el asesinato de Jared Bridegan comienza este lunes en el condado de Duval (First Coast News)
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Un tribunal de Florida inicia este lunes el juicio contra Mario Fernandez Saldana por el presunto asesinato por encargo de Jared Bridegan, un gerente de diseño que había trabajado en Microsoft y que murió a tiros en Jacksonville Beach en 2022 cuando salió de su vehículo para retirar un neumático que bloqueaba la calle.

Según informó Associated Press, la fiscalía sostiene que el ataque fue una emboscada planificada y vinculada a una larga disputa por la custodia de los dos hijos que Jared Bridegan tenía con su ex esposa, Shanna Gardner. De acuerdo con las revisiones, el crimen ocurrió cuando la víctima regresaba a su casa en St. Augustine con su hija menor, de 2 años, sentada en una silla infantil dentro del auto.

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Hombre sonriendo a cámara con camisa polo azul y logo de Microsoft. Detrás se aprecian una planta de interior y un monitor de computadora
Jared Bridegan murió a tiros en 2022 cuando regresaba a St. Augustine con su hija de 2 años, que sobrevivió al ataque dentro del vehículo (Jacksonville Beach Police Department)

La acusación plantea que Fernandez Saldana, de 38 años, coordinó una operación para atraer a Bridegan, de 33, fuera del vehículo y facilitar el ataque. La causa, que se tramita en el condado de Duval, es la primera de tres instancias judiciales previstas por el mismo homicidio.

A su vez, la ex esposa del ejecutivo —quien también estuvo casada con Fernandez Saldana— enfrenta cargos y su juicio comenzará en septiembre.

Mujer de cabello castaño y blusa roja con volantes mirando al frente. Detrás, un oficial de seguridad uniformado con un escudo en el hombro
La fiscalía sostiene que el crimen de Jared Bridegan en Jacksonville Beach fue una emboscada planificada en medio de una disputa por la custodia de sus hijos con Shanna Gardner (Court TV)

Cómo ocurrió la emboscada que llevó el caso a juicio

La reconstrucción policial indica que Bridegan había pasado parte de la tarde con los mellizos de 9 años que compartía con Gardner y los devolvió a la casa de ella en Jacksonville Beach. Después retomó el trayecto hacia St. Augustine junto con una de las dos hijas que tuvo con su actual esposa, Kirsten Bridegan.

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De acuerdo con las reconstrucciones, el hombre encontró un neumático atravesado en la calzada, detuvo el auto y descendió para apartarlo. En ese momento recibió varios disparos. La niña permaneció ilesa dentro del vehículo, aunque una bala pasó a escasa distancia de su asiento.

La escena reforzó desde el inicio la hipótesis de una acción dirigida. CBS News señaló que los investigadores descartaron un robo porque los objetos personales de la víctima permanecieron en el lugar. Entre ellos figuraban la billetera, el reloj y otras pertenencias, mientras el cuerpo quedó tendido sobre la calle residencial tras el ataque.

El entonces jefe de la Policía de Jacksonville Beach, Gene Paul Smith, definió el hecho como “una emboscada y un asesinato planificados”, tras el arresto del presunto tirador.

Retrato de un hombre con pelo oscuro recogido hacia atrás, barba, bigote y camiseta negra. Su nombre, Mario Fernandez Saldana, aparece en la parte inferior
La acusación afirma que Mario Fernandez Saldana coordinó un plan para obligar a Jared Bridegan a bajar del auto mediante un neumático colocado en la calle (Jacksonville Beach Police Department)

Hipótesis de la fiscalía y conflicto con la ex esposa

La investigación ubica en el centro del caso a la disputa posterior al divorcio entre Bridegan y Gardner, formalizado en 2015. Según AP, el proceso derivó en años de enfrentamientos por la crianza y la custodia compartida de sus hijos.

En documentos judiciales citados por ese medio, la jueza London Kite resumió la postura policial tras una audiencia de fianza celebrada en 2024. Allí escribió que Gardner “odiaba al señor Bridegan, odiaba tener que compartir la custodia de los niños con él y lo quería muerto”.

La ex esposa, de 39 años, está acusada de homicidio, conspiración para cometer homicidio, solicitud para cometer homicidio y abuso infantil.

Además, la fiscalía también aludió a declaraciones de allegados y a registros que, según su teoría, muestran que Fernandez Saldana y Gardner no actuaron por separado. La fiscal Melissa Nelson afirmó en 2023 que el asesinato no fue obra de un solo participante y atribuyó a la mujer un papel central en el plan.

Una mujer caucásica de pelo rubio y ojos verdes, con una camisa azul claro, habla mirando hacia la derecha. El fondo es una pared de ladrillos
Shanna Gardner, ex esposa de Jared Bridegan y también ex esposa de Mario Fernandez Saldana, enfrenta cargos por homicidio, conspiración, solicitud de homicidio y abuso infantil (ABC News)

Rol atribuido al presunto tirador y pruebas citadas

El tercer acusado es Henry Tenon, un hombre de 65 años al que las autoridades identifican como el supuesto autor de los disparos. Previamente había aceptado declararse culpable de asesinato en segundo grado en 2023 y colaborar con la fiscalía a cambio de beneficios procesales.

Ese acuerdo se cayó este año, dado a que Tenon retiró su declaración de culpabilidad al asegurar que el testimonio ofrecido en ese marco era falso. Un juez aceptó el pedido y fijó para marzo de 2027 el juicio en su contra, con lo que la acusación perdió a uno de sus testigos más sensibles en la antesala del debate contra Fernandez Saldana.

Entre las pruebas mencionadas por la acusación figuran al menos USD 10.000 que, según las autoridades, recibió Tenon después de la muerte de Bridegan. También aparece ADN suyo en el neumático que bloqueaba el paso del vehículo.

Además de esas pistas, los fiscales presentaron registros de GPS que mostrarían dos recorridos previos por la ruta de la víctima y más de 60 contactos telefónicos entre Tenon y Fernandez Saldana.

Hombre afroamericano de edad, con barba gris, vistiendo uniforme de recluso verde y pulsera azul, en sala con fondo de madera. Se ve un oficial de policía y micrófonos
Henry Tenon, señalado como presunto tirador, retiró su declaración de culpabilidad y su juicio por el caso Jared Bridegan fue fijado para marzo de 2027 (Court TV)

Qué viene ahora en el proceso judicial en Florida

El juicio que comienza este lunes convierte a Fernandez Saldana en el primero de los tres acusados en sentarse ante un jurado. El hombre fue arrestado en Orlando en marzo de 2023 y se declaró no culpable de los cargos, entre ellos asesinato en primer grado y solicitud para cometer un delito capital.

La defensa sostiene que la evidencia no prueba de manera concluyente la participación del acusado. En una audiencia de este año, su abogado cuestionó la credibilidad de Tenon y planteó que parte de sus declaraciones resultó forzada. También mostró una entrevista policial en la que Fernandez Saldana afirmó que estaba en su casa en un horario que, según esa versión, le impedía asistir al tirador.

Un tribunal con un juez en el estrado, banderas de Estados Unidos y Florida, sellos oficiales. Abogados y personal sentados en mesas con laptops, un oficial uniformado
La acusación citó pagos por al menos USD 10.000, ADN en el neumático, registros de GPS y más de 60 contactos telefónicos como pruebas del plan criminal (First Coast News)

Tras esta instancia, la siguiente acusada en enfrentar juicio será Shanna Gardner, cuya fecha de inicio está prevista para septiembre. Mientras que la selección del jurado para el proceso contra Fernandez Saldana concluyó la semana pasada con 12 jurados y 4 suplentes, a la espera de los alegatos iniciales.

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