Rusia condenó a 11 años de cárcel al vicepresidente del único partido antiguerra que sigue activo en el país

El opositor ruso Lev Shlosberg (cent) en el tribunal en Pskov, Rusia, el 17 de agosto del 2026. (AP foto)

Guardar

Un tribunal ruso condenó este lunes a 11 años y un mes de prisión al político opositor Lev Shlosberg, vicepresidente del partido antiguerra Yábloko, por sus críticas a la ofensiva rusa en Ucrania. El tribunal de Pskov, a unos 600 kilómetros al noroeste de Moscú, lo declaró culpable de “acciones públicas destinadas a desacreditar el uso de las Fuerzas Armadas de la Federación de Rusia” y de difundir “información falsa” sobre el ejército.

Los cargos se originaron en un debate en el que Shlosberg pidió el fin de la guerra, y en la publicación en su canal de Telegram de la portada de un tabloide británico con la imagen de una mujer ensangrentada junto a una del presidente ruso, Vladímir Putin, bajo el título: “Su sangre... sus manos”. El político, que rechazó los cargos por considerarlos infundados, respondió al juez cuando le preguntó si entendía el veredicto: “Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto”.

PUBLICIDAD

El segundo juicio en dos años

Lev Shlosberg, que rechazó los cargos por considerarlos infundados, respondió al juez cuando le preguntó si entendía el veredicto: “Lo siento por usted, señoría, tendrá que vivir con esto”.. (AP Photo)

Se trató del segundo juicio contra Shlosberg, de 63 años, en los últimos dos años. También fue designado “agente extranjero”, una etiqueta con fuerte connotación peyorativa en Rusia que conlleva mayor escrutinio estatal, y ya había sido condenado por violar esa normativa. Desde diciembre de 2025 permanece detenido de forma preventiva por los cargos actuales.

En su declaración final ante el tribunal, el viernes pasado, Shlosberg dijo que Rusia atravesó en 30 años “un camino desde las esperanzas de libertad hasta la casi completa destrucción de los derechos y libertades humanas y civiles”.

Afirmó además que la guerra en Ucrania “cambió la vida de cada ciudadano ruso, sin excepción”, y anticipó que, cuando se conozca su verdadero número de muertos, “todo el país se estremecerá”.

PUBLICIDAD

Represión antes de las elecciones legislativas

Simpatizantes del partido Yábloko se concentran frente a la Corte Suprema en Moscú, tras ser excluidos de las elecciones legislativas de septiembre; la inscripción en tiza dice "Por Yábloko. Por la libertad" (REUTERS/Yulia Morozova)

El veredicto llega días después de que Yábloko —el único partido oficial que se opone abiertamente a la guerra y que sigue funcionando en Rusia— fuera excluido de las elecciones legislativas de septiembre, una decisión que la agrupación recurrió este lunes. Una multitud se concentró en Moscú para respaldar al partido, en un acto que terminó con sesenta detenciones, según un dirigente de la formación.

Tras conocerse la sentencia, Yábloko afirmó en Telegram que Shlosberg recibió la “brutal condena” por su “amor a la patria y sus pedidos de alto el fuego”, y anunció que apelará el fallo. Sus dirigentes, Nikolay Rybakov y Grigory Yavlinsky, calificaron la decisión como “la tragedia de la desintegración de la justicia rusa moderna”.

PUBLICIDAD

El reclamo de Amnistía Internacional

La organización Amnistía Internacional denunció el veredicto. “Su persecución y condena arbitrarias son represalias flagrantes por ejercer su derecho a la libertad de expresión para pedir la paz”, dijo Marie Struthers, directora del organismo para Europa del Este y Asia Central. “Las autoridades rusas deben liberar inmediata e incondicionalmente a Lev Shlosberg y anular su condena. Deben derogar la legislación que criminaliza la expresión pacífica contra la guerra, poner fin a la persecución de los miembros y simpatizantes de Yábloko, y respetar los derechos a la libertad de expresión, asociación, reunión pacífica y participación política de todos los rusos”, agregó.

Desde 2014, cuando Rusia anexionó la península de Crimea y respaldó a los rebeldes prorrusos en el este de Ucrania, Shlosberg denunció de forma sostenida las acciones de Moscú. Rusia penaliza las críticas a su ofensiva con leyes que castigan la “desacreditación” del ejército y la difusión de “información falsa” con penas de hasta 15 años de prisión.

PUBLICIDAD