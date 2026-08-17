“Ella es una heroína”: la adolescente que recibió cuatro disparos y ayudó a identificar al asesino de su familia

Una adolescente de 13 años de Michigan sobrevivió a cuatro disparos y llamó al 911 tras el ataque que dejó seis muertos (NBC News)

Guardar

Una adolescente de 13 años recibió cuatro disparos y, aun herida, llamó al 911 desde una vivienda de Lake Township, Michigan. Cuando los agentes llegaron, encontraron los cuerpos de tres familiares: un hombre de 45 años, una mujer de 40 y un adolescente de 16.

La menor fue trasladada en estado crítico. Su llamado permitió a la Policía Estatal reconstruir una serie de ataques que dejó seis muertos, incluido el presunto autor.

Los investigadores todavía intentan determinar el móvil y establecer qué relación existía entre las víctimas.

Las autoridades señalaron a Chad Hickman, de 39 años, como sospechoso de matar a cinco personas antes de aparecer muerto (AP)

La secuencia descrita por las autoridades ubica a Chad Hickman, de 39 años, como el sospechoso de matar a cinco personas en tres lugares distintos del norte rural de Michigan antes de aparecer muerto en una zona boscosa próxima a Whitlock Lake, junto al cuerpo de una mujer aún no identificada de 29 años.

PUBLICIDAD

Cómo se reconstruyó la primera escena del ataque

De acuerdo con un reporte de Associated Press, los primeros agentes acudieron hacia las 11:40 de la mañana del viernes 14 de agosto a una casa situada sobre South LaChance Road, en Lake Township. Allí encontraron a tres personas muertas y a la adolescente herida.

La policía no difundió hasta el sábado los nombres oficiales de las víctimas ni precisó públicamente la relación entre ellas y el presunto tirador. Aun así, el abuelo de la adolescente, David Everitt, identificó en Facebook a dos de los fallecidos: su hija Amanda Everitt, de 40 años, y su nieto Eric, de 16.

PUBLICIDAD

Everitt escribió: “Este mundo acaba de perder a dos personas hermosas y una está luchando por su vida”, en referencia a la adolescente, que permanecía hospitalizada.

El hombre también destacó la actuación de su nieta, que pese a las heridas de bala logró llamar al 911 e identificar al atacante. “Ella es una heroína”, precisó.

David Everitt identificó a su hija Amanda Everitt y a su nieto Eric, entre las víctimas del ataque. También pidió oraciones por su nieta herida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las otras dos escenas y hallazgo del sospechoso

Tras la primera intervención, los agentes extendieron la búsqueda a otros puntos del condado. Según detalló People, en una segunda vivienda fue hallado muerto un hombre de 53 años. Más tarde, los equipos localizaron el vehículo del sospechoso cerca de una zona de bosque en Caldwell Township, próxima a Whitlock Lake.

PUBLICIDAD

En ese sector aparecieron los cuerpos de la mujer aún no identificada, de 29 años, y de Chad Hickman. La policía indicó que ambos presentaban heridas de bala. La teniente Ashley Miller declaró, en información recogida por NBC News, que los investigadores aún no pudieron determinar si el sospechoso se quitó la vida.

La reconstrucción oficial sostiene que el presunto atacante ya había abandonado la primera casa cuando llegaron los agentes. A partir de ese momento, la Policía Estatal de Michigan desplegó un operativo de búsqueda con apoyo aéreo, unidades caninas y equipos tácticos hasta ubicar el vehículo y los cuerpos en el área boscosa.

PUBLICIDAD

La investigación en Michigan reconstruye una secuencia de ataques en tres escenas distintas del condado de Missaukee (NBC News)

La agencia AP añadió que Hickman había sido condenado en 2024 por abuso infantil en cuarto grado, un delito menor, y que había recibido una pena de un año de cárcel, de acuerdo con registros judiciales. Ese proceso surgió a partir de una denuncia presentada por su exesposa en el contexto de un trámite de divorcio iniciado en septiembre de 2023.

Sin embargo, hasta el momento la policía no logró explicar de qué manera Hickman conocía a las víctimas o si había presentado un motivo. La investigación sigue abierta con foco en reconstruir los vínculos entre las personas fallecidas y el recorrido del sospechoso entre las tres escenas.

PUBLICIDAD

Impacto en una comunidad rural de 15.000 habitantes

El caso sacudió a Missaukee County, una zona rural del norte de Michigan con unos 15.000 habitantes. La dimensión del ataque y la cantidad de escenas bajo investigación alteraron de forma abrupta a una comunidad pequeña, donde este tipo de hechos tiene una repercusión inmediata sobre vecinos, familias y autoridades locales.

La comunidad rural de Missaukee County sigue a la espera de respuestas sobre el móvil y los vínculos entre las víctimas (NBC News)

Miller afirmó que “están buscando respuestas y quieren saber por qué”. La vocera también definió el episodio como una situación devastadora para la comunidad y compleja para los investigadores, mientras la pesquisa sigue abierta sin una hipótesis pública sobre el móvil del ataque.