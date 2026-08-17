Inundaciones históricas en Indiana: al menos 7 muertos y cientos de evacuados confirmados

Las tormentas e inundaciones récord en Indiana dejaron al menos siete muertos tras una semana de lluvias constantes y la crecida histórica del White River (REUTERS)

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Al menos unas siete personas muertas por las tormentas e inundaciones récord en Indiana son la devastadora consecuencia de una semana de precipitaciones constantes en esa región de Estados Unidos, donde el nivel del río White River empezó a bajar el domingo tras varios días de evacuaciones, rescates y daños en rutas, puentes y viviendas.

Las autoridades estatales confirmaron siete fallecidos desde el 11 de agosto, mientras equipos locales avanzan con tareas de evaluación y limpieza en los condados más afectados. La crecida histórica del White River marcó el punto más crítico del episodio, con registros que superaron marcas vigentes desde 1913.

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Según informó Associated Press, la emergencia también dejó a decenas de miles de usuarios sin suministro eléctrico. Pese a que, el descenso del agua permitió iniciar la recuperación, siguen activos riesgos por caminos dañados, cortes de servicio y nuevas lluvias previstas en parte del estado.

El White River superó marcas vigentes desde 1913 en Anderson y Noblesville y concentró el punto más crítico de la emergencia en Indiana (Fire Department)

Entre las víctimas figura como nuevo confirmado James Briar, de 31 años, quien fue hallado muerto en la madrugada del domingo en el condado de Henry, al este de Indianápolis. El forense Brian Clark dijo en Associated Press y medios locales, que el ciclista habría rodeado una barrera y cayó en un socavón abierto sobre una carretera destruida por la corriente.

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También murió un niño de 4 años en el condado de Jennings, en el sur del estado, cuando un árbol cayó sobre su dormitorio durante los fuertes vientos del martes. Cody Low, subjefe de la oficina del sheriff del condado, declaró a una filial local de ABC que la tragedia fue inesperada y que la comunidad intentaría salir adelante.

Quiénes son las otras víctimas confirmadas

La lista oficial incluye además a dos hombres y tres mujeres. En el condado de Delaware, las autoridades recuperaron el sábado el cuerpo de Matthew Morey, de 19 años, quien había desaparecido tres días antes tras saltar con amigos desde un puente hacia las aguas crecidas del río Mississinewa. El joven acababa de graduarse de la secundaria y se preparaba para ingresar a la Universidad Purdue.

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La oficina del sheriff del condado de Delaware también confirmó la muerte de Stephanie Sallee, de 58 años, hallada el viernes en un maizal junto a su perro, no lejos de su vehículo. Los investigadores creen que circulaba por una carretera inundada cuando el auto fue arrastrado por la corriente.

De acuerdo con ABC News, otras muertes vinculadas al temporal correspondían a una mujer de 86 años y un hombre de 32 en el condado de Porter, además de otra mujer de 58 en el condado de Lake.

Mientras que IndyStar identificó una parte de esas víctimas como Leona Rice, fallecida en una explosión doméstica que seguía bajo investigación; Johnny Rodriguez, muerto en un choque de camiones tras un corte de energía que dejó inoperativo un semáforo, y Paula Plebanski, alcanzada por material de techo en Gary.

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Entre las víctimas del temporal en Indiana figuran adultos y un niño, en medio de una emergencia que afectó a varias comunidades (Fire Department)

Impacto de la crecida histórica del White River

El eje de la emergencia se concentró en el White River, que superó los récords de 1913 en comunidades como Anderson y Noblesville. El río llegó a más de 7,32 metros (24 pies) en esas zonas, mientras funcionarios del condado de Hamilton señalaron que en Noblesville la cresta alcanzó 24,6 pies, unos 7,5 metros.

En Indianápolis, el Departamento de Obras Públicas indicó que la inundación alcanzó su punto máximo en la madrugada del domingo y luego comenzó a retroceder. La agencia reabrió las compuertas de control y pidió cautela a los vecinos que regresaban a sectores anegados.

Cientos de viviendas situadas junto al río y sus canales fueron evacuadas, mientras rescatistas utilizaron botes para asistir a personas atrapadas por el avance del agua.

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El alcalde de Indianápolis, Joe Hogsett, sostuvo que la ciudad enfrentaba la peor inundación en más de 30 años. A esa presión se sumó la situación en localidades del norte del área metropolitana.

En Carmel, al menos 215 propiedades entre casas y comercios sufrieron daños, y 40 residentes tuvieron que dejar sus hogares. En Noblesville, el alcalde Chris Jensen informó que 552 unidades residenciales resultaron afectadas y que 170 personas fueron evacuadas junto con muchas de sus mascotas.

Las inundaciones en Indiana forzaron evacuaciones, rescates y tareas de limpieza por daños en rutas, puentes y viviendas en varios condados (REUTERS)

Evacuaciones, cortes de luz y asistencia federal

La oficina del gobernador Mike Braun señaló que hubo más de 350 evacuaciones y numerosas tareas de rescate y verificación de bienestar en distintos puntos del estado, incluso en una comunidad de casas móviles para adultos mayores al norte de Indianápolis. El presidente Donald Trump aprobó el sábado la solicitud de asistencia federal para apoyar económicamente la respuesta y la recuperación ante el desastre.

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Los operativos de emergencia coincidieron con amplios cortes de energía. Según el rastreador PowerOutage.us, cerca de 130.000 usuarios seguían sin servicio hacia el final del domingo, una mejora frente a un pico de alrededor de 300.000.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que Indiana aún enfrenta riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y vientos dañinos pese al retroceso del agua (Europa Press)

En el condado de Hamilton, Christine Altman, presidenta de la junta de comisionados, afirmó que la baja del agua permitió un primer alivio tras varios días de presión sobre infraestructura y servicios.

Michael Hubbs, directivo administrativo de ese mismo condado, advirtió que la mejora no implica el fin del peligro, dado que persisten daños sobre puentes y caminos. Uno de los cruces sobre el White River presenta averías que pueden derivar en una reconstrucción total.

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Equipos locales inspeccionaron puentes debilitados y caminos erosionados después de varios días de lluvias extremas en Indiana (Aaron Skillman vía AP)

Qué riesgos seguían vigentes tras el retroceso del agua

Aunque el norte de Indiana empezó a secarse, el Servicio Meteorológico Nacional advirtió que una nueva franja de tormentas puede avanzar el lunes por la noche sobre el estado, con riesgo de lluvias intensas, inundaciones repentinas y vientos dañinos. El terreno saturado eleva la posibilidad de nuevos episodios de anegamiento en zonas ya golpeadas.

El temporal en Indiana formó parte de un sistema más amplio que dejó tornados, lluvias fuertes e inundaciones repentinas desde Illinois hasta el oeste de Pensilvania, con daños serios en varias comunidades del Medio Oeste y otras regiones del este del país.